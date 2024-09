Mortes de 72 pessoas em incêndio na Torre Grenfell "eram todas evitáveis", conclui relatório

, e aqueles que eram responsáveis por garantir a segurança do edifício e seus ocupantes falharam gravemente durante vários anos e de diferentes maneiras àqueles que viviam na torre”, frisou o líder do inquérito, Martin Moore-Bick.O documento de 1.700 páginas conclui que o desastre de 2017 foipara impedir a propagação de revestimentos combustíveis, combinados com a "desonestidade sistemática" de empresas multimilionárias cujos produtos contribuíram para alastrar o fogo que matou 72 pessoas.O incêndio da Torre Grenfell começou atrás de um frigorífico num apartamento do quarto andar.Algumas vítimas caíram das janelas, mas a maioria morreu encurralada pelo fumo e pelas chamas nos andares superiores. Quinze das vítimas mortais possuíam deficiências.O relatório, elaborado ao longo de sete anos, denuncia o envolvimento de três empresas - Arconic, Kingspan e Celotex – em "estratégias deliberadas e sustentadas para enganar o mercado".Além destas entidades, a responsabilidade pelo incêndio é também amplamente atribuída aos arquitetos da empresa Studio E, aos construtores da Rydon e Harley Facades e ao departamento de controlo de construção do Royal Borough of Kensington and Chelsea.

O Studio E demonstrou "uma atitude arrogante em relação aos regulamentos que afetam a segurança contra incêndios". O facto de não ter reconhecido que os painéis cheios de plástico no arranha-céus eram perigosos não foi a ação de um "arquiteto razoavelmente competente" e "tem um grau de responsabilidade muito significativo pelo desastre", concluiu o inquérito.

Governo estava "bem ciente" dos riscos



O inquérito foi também crítico em relação à organização de gestão de inquilinos nomeada pela autoridade local, o Royal Borough of Kensington and Chelsea, para cuidar dos seus milhares de casas mas que, segundo o relatório, ignorou sistematicamente as opiniões dos residentes.O diretor executivo da organização de gestão de inquilinos, Robert Black, estabeleceu um "padrão de dissimulação (...) em relação a questões de segurança contra incêndios" e a entidade, "traindo as suas obrigações para com os inquilinos", denuncia o relatório.

O relatório implicou sete anos e 400 dias de provas, custando aos contribuintes britânicos mais de 200 milhões de libras.

Algumas das conclusões mais condenatórias foram, ainda assim, dirigidas ao Governo central, que regulamenta a segurança dos edifícios mas falhou em conseguir tornar mais rigorosos os regulamentos ambíguos em matéria de incêndios.É, inclusivamente, referida, de 2010 a 2016, numa tentativa de impulsionar a economia após a crise financeira global.Segundo o relatório,, “mas não atuou de acordo com o que sabia”.Eric Pickles, secretário da Habitação de David Cameron até 2015, "apoiou entusiasticamente" o esforço do primeiro-ministro para reduzir os regulamentos e isso dominou o pensamento do seu departamento, na medida em que as questões que afetam a segurança contra incêndios e o risco de vida "foram ignoradas, atrasadas ou desconsideradas", concluíram os investigadores.Apesar de o inquérito ter sido apresentado esta quarta-feira, o Ministério Público ainda não tomou qualquer decisão de acusação e os julgamentos só deverão ter início em 2027.Os detetives do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Metropolitana afirmaram que iriam passar entre 12 a 18 meses a analisar os resultados do inquérito "linha a linha" antes de apresentarem eventuais acusações. Estas podem incluir

c/ agências