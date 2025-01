Moscovo pronto para analisar medidas de Trump para a paz na Ucrânia

Depois de na passada segunda-feira, Donald Trump ter afirmado que esperava encontrar-se “muito rapidamente” com Vladimir Putin, o Kremlin revelou esta terça-feira que estava aberto a uma reunião entre os dois presidentes.O ministro russo dos Negócios Estrangeiros,, depois da tomada posse marcada para 20 de janeiro.Lavrov afirmou em conferência de imprensa que a. O governante referiu-se aos comentários de Trump e do novo conselheiro de segurança nacional Mike Waltz.Waltz disse à ABC no domingo que era evidente que a guerra tinha de terminar de alguma forma por meios diplomáticos.“Não creio que seja realista dizer que vamos expulsar todos os russos de cada centímetro do solo ucraniano, mesmo da Crimeia. O Presidente Trump reconheceu essa realidade, e penso que foi um grande passo em frente o facto de o mundo inteiro estar a reconhecer essa realidade. Agora vamos em frente”, afirmou o novo conselheiro de segurança nacional.

A Rússia controla cerca de um quinto da Ucrânia após quase três anos de guerra e diz que qualquer acordo para acabar com a guerra deve levar em conta isso.

Sergei Lavrov revelou ainda que acomo parte das negociações destinadas a fechar um acordo mais amplo para acabar com os combates,O Kremlin disse na segunda-feira que a questão das garantias de segurança para a Rússia e a Ucrânia seria uma parte integrante de qualquer possível acordo entre os lados em conflito.“Estamos prontos para discutir garantias de segurança para o país que agora se chama Ucrânia”, acrescentou Lavrov na conferência de imprensa.

Ucrânia atacou instalações elétricas russas





Um ataque em grande escala de drones ucranianos atingiu na manhã desta terça-feira instalações energéticas e industriais em duas regiões da Rússia, a centenas de quilómetros da Ucrânia, provocando incêndios, anunciaram as autoridades locais.

ucranianos atingiram um depósito de munições com bombas guiadas e mísseis na base aérea de Engels, na região russa de Saratov, bem como outros alvos, revelou o Exército ucraniano.O ataque causou um grande incêndio na fábrica de produtos químicos de Aleksinsky, na região de Tula, um incêndio na refinaria de petróleo de Saratovsky e a fábrica de produtos químicos de Bryansk também foi atingida, acrescentou a fonte.

Nos últimos meses, a Ucrânia intensificou os seus ataques aéreos contra depósitos de combustível, refinarias e instalações militares na Rússia para dificultar a logística das forças russas que combatem em território ucraniano.

O ataque desta terça-feira visou a República do Tartaristão e a região de Saratov, no Volga, ambas situadas a várias centenas de quilómetros da fronteira com a Ucrânia.





Nos subúrbios de Kazan, a capital do Tartaristão, “um camião cisterna incendiou-se (...) na sequência de um ataque de um”, declarou o governo local na rede social Telegram, assegurando que “ninguém ficou ferido” e especificando que o líder regional, Roustam Minnikhanov, tinha visitado o local do incêndio.

Segundo os meios de comunicação social locais, que difundiram imagens de uma grande chama e de uma nuvem de fumo negro a subir para o céu, o ataque teve como alvo um depósito de gás liquefeito perto de uma fábrica de produtos químicos.





Na região de Saratov, cerca de 700 quilómetros a sudeste de Moscovo, “duas empresas industriais foram danificadas” na sequência de um “ataque maciço de drones”, escreveu o governador regional Roman Boussarguine no Telegram.





O ataque provocou um incêndio numa empresa em Engels, acrescentou, sem especificar a natureza dos danos causados à segunda empresa atingida, localizada em Saratov. Além disso, as aulas nas escolas de Saratov e Engels serão dadas à distância esta terça-feira, devido aos ataques.“Refinarias de petróleo, depósitos de petróleo, fábricas que produzem componentes de armas - todos estes são elementos sem os quais o exército russo não será capaz de lutar intensamente”, afirmou.Andriï Kovalenko citou os ataques a Engels, Saratov e Kazan, bem como à região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia, e à região de Tula, perto de Moscovo.Uma “instalação estratégica de importância direta para o complexo militar-industrial russo”, cujos componentes são utilizados na produção de veículos blindados e armas.. Segundo as autoridades russas, dois bombeiros morreram no incêndio, que só foi dominado cinco dias depois de ter deflagrado.Por seu lado, a força aérea ucraniana afirmou esta terça-feira ter abatido 58lançados pela Rússia, enquanto outros 21 foram eliminados por interferência ou se despenharam.

Kiev e Moscovo intensificaram os seus ataques nos últimos meses e querem reforçar as suas posições antes do regresso de Donald Trump à Casa Branca, a 20 de janeiro, tendo o Presidente eleito norte-americano afirmado que pretendia trabalhar para acabar com a guerra assim que assumisse funções.

O ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, está em Kiev, onde deverá discutir a continuação do apoio militar à Ucrânia.

A Alemanha é o segundo maior fornecedor de ajuda militar à Ucrânia, a seguir aos Estados Unidos, mas a escala e a natureza desse apoio têm sido objeto de muitas tergiversações por parte do governo de Olaf Scholz nos últimos três anos e, mais uma vez, no período que antecedeu as eleições legislativas de 23 de fevereiro.





c/agências