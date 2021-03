Myanmar. Dezenas de cidades criam governos civis para desafiarem militares

O Movimento de Desobediência Civil de Myanmar anunciou esta sexta-feira queque apoiam Aung San Suu Kyi, eleita democraticamente mas impedida pelas forças militares de tomar o poder.Um dia antes, o Movimento de Desobediência Civil tinha apelado, através do Twitter, aO apelo chegou depois de a embaixada birmanesa nos Estados Unidos ter dito estar “profundamente perturbada pelas mortes dos cidadãos que utilizaram o seu direito de se exprimirem desde 1 de fevereiro” e anunciado que iria continuar a representar “o Estado soberano da República de Myanmar” e os interesses do seu povo.Os Estados Unidos decidiram inclusivamente aplicar novas sanções às forças militares devido à morte de dezenas de civis às mãos das mesmas.

Desde o início dos protestos, a 1 de fevereiro, pelo menos 60 pessoas morreram e 1700 foram detidas, incluindo 29 jornalistas.

Entretanto originou-se uma outra crise diplomática, neste caso sobre quem representa Myanmar nas Nações Unidas, em Nova Iorque, depois de o nomeado pelas forças usurpadoras se ter demitido e deAs forças militares tinham destituído Kyaw Moe Tun no sábado, depois de este ter apelado aos países na Assembleia Geral das Nações Unidas a que “usassem todos os meios necessários” para reverter o golpe de Estado.

O forte papel das mulheres nos protestos

Esta sexta-feira,. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram centenas de participantes a transportar escudos improvisados, óculos de proteção e máscaras para se protegerem das forças de segurança.Muitos dos participantes neste e nos restantes protestos desde o golpe de Estado são mulheres, cujo papel na resistência aos militares tem sido significativo e tomou especial destaque depois de, numa manifestação pacífica, uma jovem de apenas 18 anos ter sido baleada na cabeça.“Ela é uma heroína para o nosso país”, disse aoMa Cho New, uma amiga próxima de Kyal Sin, que morreu na sequência dos disparos.A forte participação de mulheres nos protestos lança também uma mensagem poderosa aos militares que retiraram o poder a uma líder civil do sexo feminino, reimpondo uma ordem patriarcal que até hoje tem suprimido os direitos dessas mulheres.Na quarta-feira,, perdendo a vida apenas por se manifestarem pacificamente.O episódio aconteceu mesmo depois de, no início da semana, as estações televisivas controladas pelos militares terem anunciado que as forças de segurança tinham indicação para apenas dispararem em caso de autodefesa e sempre para a zona das pernas, evitando vítimas mortais.Há semanas que grupos de mulheres médicas têm voluntariamente patrulhado as ruas de Myanmar para tratar dos feridos nos protestos, mais uma vez contrariando os estereótipos de género num país ondede modo a que o espírito feminino não contamine o masculino.Num gesto de desafio, as mulheres têm pendurado os chamados(espécie de saia tradicional) em torno de áreas de protesto de modo a protegê-las, por saberem que muitos homens evitam supersticiosamente passar por baixo dessas peças de roupa.Em alguns casos foram mesmo afixadas aosfotografias do general Min Aung Hlaing, o chefe do exército que orquestrou o golpe de Estado, de modo a afrontar a sua virilidade.

YouTube elimina contas geridas por militares

Também numa tentativa de contrariar a tomada de poder militar, esta sexta-feira o YouTube disse ter removido as contas das emissoras Myawaddy Media, MRTV, WD Online Broadcasting, MWD Variety e MWD Myanmar, geridas pelas forças militares birmanesas., justificou a rede social em comunicado.A empresa adiantou ainda que, nos últimos meses, já removeu cerca de 20 canais e mais de 160 vídeos porA mais recente decisão surge depois de o Facebook ter anunciado que iria apagar dessa rede social todas as páginas ligadas às forças militares de Myanmar.A população birmanesa está a manifestar-se contra a tomada de poder pelas forças militares a 1 de fevereiro, na tentativa de retirar da liderança Aung San Suu Kyi, que em 2015 venceu as primeiras eleições democráticas em Myanmar após décadas de ditadura.O golpe militar do mês passado foi imediatamente contestado pela população e originou, com milhares de pessoas a pedir que Suu Kyi fosse libertada e que o poder seja de novo colocado nas mãos dos civis em prol da democracia.