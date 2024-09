"Não estás sozinha". Greta Thunberg novamente detida em protesto contra a guerra em Gaza

No total,e três terem entrado sem permissão, avançou à agência Reuters um porta-voz da polícia dinamarquesa."São suspeitos de terem forçado a entrada no edifício e de o terem bloqueado", adiantou a polícia à agência France Press.Embora as autoridades tenham recusado partilhar a identidade dos detidos, o representante do movimento Estudantes Contra a Ocupação garantiu que a jovem sueca Greta Thunberg tinha sido levada pela polícia.No Instagram, este grupo de estudantes partilhou, enquanto se ouve um eco de vozes a cantar “não estás sozinha”.Numa história publicada no Instagram esta manhã, Thunberg dizia estar com o grupo Estudantes Contra a Ocupação no edifício administrativo da universidade., escreveu."Estamos aqui porque o diálogo, os acampamentos, as demonstrações e outros métodos ao longo de três anos de campanha não levaram a Universidade a cumprir com as exigências, incluindo um boicote académico institucional", acrescentou. "Estudantes foram detidos e estão a ser levados para a esquadra neste momento".O movimento Estudantes Contra a Ocupação disse, por sua vez, que

"Estamos a ocupar as instalações da administração central da Universidade com uma exigência: um boicote académico agora mesmo", acrescentou.

Segunda detenção em protestos pró-Palestina





Desde a primavera, vários movimentos pró-palestinianos montaram acampamentos em universidades dos Estados Unidos e da Europa para protestar contra os bombardeamentos de Israel em Gaza e a ocupação dos territórios palestinianos.

Greta Thunberg já tinha sido detida numa manifestação pró-Palestina em maio deste ano, realizada no exterior da arena onde se realizou o festival Eurovisão, em Malmö, Suécia.





"Acho absurdo que a polícia se comporte desta forma quando protestamos contra a violência em Gaza", disse na altura à estação SVT.

Em outubro do ano passado, o Exército israelita atacou Thunberg depois de esta ter enviado uma mensagem de apoio aos palestinianos, pouco depois do ataque do Hamas.







"Quem quer que se identifique com a Greta de alguma forma no futuro será, na minha visão, um apoiante do terrorismo", declarou então o porta-voz do Exército.







Em dezembro, a ativista acusou Israel de "crimes de guerra" e de "genocídio", numa altura em que a ofensiva em Gaza se intensificava.