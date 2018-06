"Não quero saber". Casaco de Melania ensombra visita a crianças imigrantes

RTP22 Jun, 2018, 10:02 / atualizado em 22 Jun, 2018, 10:06 | Mundo

Melania Trump fez uma visita surpresa, na quinta-feira, ao New Hope Children’s Center, local onde se encontram algumas das crianças que foram separadas dos pais na fronteira dos Estados Unidos com o México.



Todavia, as atenções não estão propriamente focadas na ida de Melania Trump àquele complexo, mas sim no casaco que a primeira-dama decidiu vestir.



Seria um casaco verde normal e não teria gerado tanta controvérsia se não estivesse escrita nas costas a pergunta “Eu não quero saber, tu queres?”. Bastou uma fotografia para que se começasse a especular se haveria alguma mensagem subliminar.



“Cruel”, “insensível” e “sem coração” foram algumas das palavras reservadas a Melania Trump pela escolha de vestuário no dia da visita às crianças imigrantes separadas dos pais.





A porta-voz da primeira-dama, Stephanie Grisham, já veio desvalorizar esta situação, argumentando que “é só um casaco”. E acrescenta , num tweet, que os meios de comunicação deveriam focar-se nas ações de Melania Trump em vez de “especularem e focarem-se no seu guarda-roupa”.





Today’s visit w the children in Texas impacted @flotus greatly. If media would spend their time & energy on her actions & efforts to help kids - rather than speculate & focus on her wardrobe - we could get so much accomplished on behalf of children. #SheCares #ItsJustAJacket — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) 21 de junho de 2018

Donal Trump também já se pronunciou em defesa de mulher, argumentando que o casaco tinha uma mensagem escondida, mas direcionada às fake news.





“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junho de 2018



Segundo a CNN, Melania Trump não foi vista a usar o casaco quando aterrou no Texas, mas levava-o novamente vestido quando regressou a Washington.A primeira-dama visitou as instalações do New Hope Children’s Center e conversou com as crianças que lá se encontram, um dia depois de o Presidente dos Estados Unidos ter assinado a ordem executiva que acaba com a separação das crianças dos pais.