NATO. Stoltenberg vê Rússia incapaz de avanços significativos na Ucrânia

“Eles [Rússia] tentaram lançar uma ofensiva nesta primavera mas até agora os ganhos das forças russas têm sido limitados. Não temos indicações ou razões para acreditar que a Rússia terá capacidade ou força para alcançar avanços significativos”.



Jens Stoltenberg fez estas declarações à Agence France Presse e garantiu que, apesar das dificuldades, a Ucrânia tem aguentado as ofensivas russas sobre o seu território. “Continuam a infligir pesadas perdas aos russos nas linhas da frente e também com ataques profundos”.



Depois de meses de pressão sobre as forças ucranianas e de várias aldeias perdidas em território ucraniano, a Rússia viu-se travada em Vovchansk, uma cidade a cinco quilómetros da fronteira russa.



As declarações de Stoltenberg surgem no seguimento de notícias que confirmam Mark Rutte na liderança da NATO a partir de outubro. A decisão foi anunciada numa reunião do Conselho do Atlântico Norte, através de um comunicado da Aliança.