Navio de guerra japonês atravessa pela primeira vez estreito de Taiwan

O Ministério da Defesa do Japão não confirmou imediatamente a travessia, embora o estreito de Taiwan tenha sido percorrido nas últimas semanas por navios das marinhas dos Estados Unidos, do Canadá e da Alemanha.

Os navios de guerra dos Estados Unidos e do Canadá atravessaram o estreito de Taiwan em várias ocasiões nos últimos meses, o que levou o Exército chinês a declarar "estado de alerta".

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, também confirmou, em meados de setembro, que a fragata Baden-Württemberg e um navio de abastecimento que a acompanhava se dirigiam para o estreito ou o atravessavam.

O Japão é um aliado fundamental dos Estados Unidos na região e faz parte da parceria Quad, um grupo considerado como um baluarte para travar a ascensão regional da China, que também inclui a Índia e a Austrália.

Esta primeira passagem de um navio de guerra japonês pelo estreito acontece um mês depois de Tóquio ter condenado a intrusão de um avião militar chinês no seu espaço aéreo, denunciando-a como "uma grave violação" da soberania.

O diário japonês Yomiuri Shimbun, citando fontes governamentais não identificadas, afirmou que o primeiro-ministro, Fumio Kishida, tinha dado a ordem para agir, temendo que não fazer nada após a ação chinesa encorajasse Pequim a arriscar ainda mais.

Em meados de setembro, um porta-aviões e dois outros navios de guerra chineses também navegaram entre as ilhas japonesas de Yonaguni e Iriomote, perto de Taiwan.

Taiwan enfrenta uma pressão militar e política crescente por parte da China, que reivindica a ilha como parte do seu território.

O Japão, que tem sido resolutamente pacifista durante décadas, aumentou as despesas com a Defesa, adquirindo capacidades de "contra-ataque" e flexibilizando as regras relativas à exportação de armas.

No passado, navios japoneses e chineses envolveram-se em incidentes em áreas disputadas, em particular as ilhas Senkaku (designadas Diaoyu, por Pequim), no mar do Leste da China.