Netanyahu apela ao apoio norte-americano e alerta para "eixo do terror" do Irão no Médio Oriente

(em atualização)



A intervenção do líder israelita perante os congressistas norte-americanos já estava envolta em polémica ainda antes de ter começado. Junto à entrada do Capitólio, em Washington D.C, milhares de manifestantes juntaram-se em protesto contra a guerra na Faixa de Gaza, envergando bandeiras e motivos palestinianos.







Lá dentro, dezenas de congressistas norte-americanos decidiram boicotar o evento e faltar à sessão solene com o discurso de Joe Biden, a começar pela vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, que atua como presidente do Senado e que alegou motivos de agenda para justificar a ausência.







Outros nomes do Partido Democrático como Bernie Sanders ou Nancy Pelosi também não assistiram ao discurso de Netanyahu, que se tornou esta quarta-feira no líder estrangeiro que mais vezes discursou numa sessão conjunta do Congresso norte-americano, num total de quatro vezes.



O ataque do Hamas, a 7 de outubro, provocou mais de 1.200 mortos e 250 pessoas foram tomadas como reféns pelo grupo palestiniano. Desde então, os ataques israelitas em Gaza provocaram mais de 39 mil mortos nos últimos nove meses, segundo a contabilização efetuada pelas autoridades locais.



No discurso propriamente dito, Benjamin Netanyahu começou por afirmar que o conflito em curso no Médio Oriente "não é um confronto entre civilizações, é um confronto entre a barbárie e a civilização".







O primeiro-ministro israelita apelou à permanência dos EUA "ao lado de Israel" e assegurou que Telavive irá vencer o conflito.



Seguiu-se depois uma longa descrição do ataque perpetrado pelo Hamas, a 7 de outubro de 2023. Netanyahu comparou mesmo esta data ao 7 de dezembro de 1941, com o ataque a Pearl Harbor, ou ainda ao 11 de setembro de 2001, com o ataque às Torres Gémeas, em Nova Iorque.







Foi mais longe ao afirmar que o ataque de 7 de outubro em Israel seria o equivalente ao 11 de setembro ocorrer por 20 vezes no mesmo dia nos Estados Unidos, tendo em conta a população das suas nações.







"É um dia que jamais esqueceremos", vincou o chefe de Governo israelita, com descrições de momentos significativos do ataque do Hamas e também vários louvores a familiares de reféns e membros do Exército israelita presentes na sala.



Sobre os reféns, assegurou que não irá "descansar" enquanto não os conseguir libertar e afirmou estar "confiante" quanto ao resultado das negociações em curso.



"Idiotas úteis"



Em linha com o último discurso que fez perante o Congresso norte-americano em 2015, o Irão voltou a ser um dos principais alvos de Netanyahu. Se na altura a preocupação central era a aproximação de Washington e Teerão com o acordo sobre o programa nuclear, desta vez o primeiro-ministro israelita focou-se em criticar as forças regionais que recebem apoio iraniano.





"O eixo de terror do Irão desafia os Estados Unidos, Israel e os nossos amigos árabes", declarou Netanyahu.



No entanto, não deixou completamente de parte a questão nuclear, alertando que qualquer ação de Israel para impedir Teerão de desenvolver armas nucleares será "para se proteger e para proteger os Estados Unidos", convidando os norte-americanos ao estabelecimento de uma "aliança de segurança" no Médio Oriente para conter esta ameaça.







Em resposta à onda de protestos provocada pela visita aos EUA e pelo próprio discurso no Congresso, Benjamin Netanyahu considera que os manifestantes se transformaram nos "idiotas úteis" ao serviço do Irão e "deveriam ter vergonha", acusando Teerão de patrocinar estes protestos.



“A clareza começa por saber a diferença entre o bem e o mal. No entanto, muitos manifestantes anti-Israel, muitos optam por apoiar o mal. Estão com o Hamas, estão ao lado de violadores e assassinos", acusou ainda.