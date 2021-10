Neutralidade carbónica. O que está a falhar?

“A segurança energética deve ser a premissa sobre a qual um sistema moderno de energia é construído” e, por essa razão, “a capacidade de auto-fornecimento de energia deve ser aumentada”, declarou na terça-feira o Governo chinês, em comunicado.“Dado o lugar predominante do carvão na energia e recursos do país,É também necessário continuar a eliminar as centrais de carvão antiquadas.”.O anúncio do Executivo chinês chegou depois de uma reunião entre a Comissão Nacional de Energia de Pequim e o primeiro-ministro Li Keqiang. No centro do debate estiveram os recentes cortes de eletricidade e encerramentos temporários de fábricas devido à crise da energia na China.No passado, Pequim chegou a comprometer-se a alcançar a neutralidade carbónica até 2060. Para tal, o país teria de encerrar cerca de 600 centrais elétricas a carvão.Agora, porém, esse compromisso fica em suspenso e vem ainda colocar um entrave à meta mundial de atingir “emissões zero” de carbono até 2050.(Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas).Mas, mesmo sem este novo problema, a neutralidade carbónica já estava comprometida: segundo a Agência Internacional de Energia, o vagaroso ritmo das nações em geral, só por si, está a impedir que o objetivo seja alcançado na data prevista.

São necessários quatro biliões de dólares de investimento em “energia limpa”

Ao ritmo atual, os planos internacionais para eliminar as emissões de carbono até 2050 arriscam falhar esse objetivo por 60 por cento. O alerta é da Agência Internacional de Energia, queNo seu relatório anual sobre a energia mundial, que este ano foi elaborado para servir de guia aos líderes mundiais que vão estar presentes na Cop26, a AIE previu queSegundo a Agência Internacional de Energia, a diferença entre os atuais planos e a mudança necessária para atingir a neutralidade carbónica é “gritante”: cerca deDada a emergência da situação, o diretor-executivo da AIE, Fatih Birol, apelou aos líderes mundiais que se unam, durante a Cop26, para “enviarem uma mensagem política ao mundo de que estamos determinados a ter um futuro de energia limpa”.

A AIE estima que 70 por cento dos quatro biliões de dólares de investimento necessários para alcançar a neutralidade carbónica devem destinar-se a mercados e economias em fase de crescimento.

Em declarações ao, o responsável aconselhou os líderes a dizerem que,O peso recai, sobretudo, sobre as economias mais desenvolvidas, por serem as que conseguem dedicar-se a compromissos mais exigentes no sentido de reduzir as emissões de carbono.Para o diretor-executivo da Agência Internacional de Energia, os líderes mundiais mais poderosos deveriam definir como “tarefa obrigatória” de organizações como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional a de dar prioridade às energias limpas nesses países.

Um estudo da AIE sugere que as emissões de carbono atingiram o seu pico nos países mais ricos, incluindo EUA e nações europeias, locais onde, a partir de agora, vão começar a cair. No entanto, ao longo da próxima década, essas emissões deverão aumentar nos países menos desenvolvidos.

Ainda segundo a AIE, o investimento necessário para atingir o objetivo da neutralidade carbónica consegue ser feito de forma relativamente simples:, dando como exemplos a melhoria da eficiência ou a instalação de painéis solares em locais baratos.Além disso, o relatório da AIE refere que o compromisso atual dos líderes mundiais pode criar mais 13 milhões de empregos, mas que uma melhoria desse compromisso pode duplicar esse número para 26 milhões de novos postos de trabalho.A Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas deste ano, conhecida por Cop26, vai realizar-se entre 31 outubro e 12 novembro em Glasgow, na Escócia. Mais de 120 líderes mundiais vão participar nos primeiros dias do evento. Nos restantes dias, serão representantes de cada nação – normalmente ministros do Ambiente ou semelhantes – a comandar as negociações mais complexas.