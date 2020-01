Notre Dame. Cientistas estudam catedral após incêndio

A Universidade Paris 8 e Arnaud Ybert, historiador da Université Bretagne Occidentale, em França, formaram a Associação de Cientistas no Serviço e Restauração da Notre Dame de Paris.O grupo tem como objetivo coordenar o trabalho entre especialistas em várias especialidades, compartilhar conhecimentos e apoiar o estudo da Catedral.

Os cientistas estão divididos em várias áreas, de forma a que cada um use os seus conhecimentos para ajudar a reconstruir a Catedral e aprender mais sobre o edifício.

Maxime L’Héritier está a tentar perceber de que forma o ferro, usado na Idade Média, foi colocado na estrutura e incluído nas paredes de pedra e na carpintaria que sustentava o teto.Para isso, o cientista vai recorrer à datação por radiocarbono, muito usada para determinar a idade dos materiais, sendo que para que isso seja possível, os materiais têm de conter carbono., cita o portalPhilippe Dillmann, investigador do Centro Nacional de Pesquisa Científica afirma que, quer o ferro seja medieval ou não, “pode agir como um termómetro”, revelando qual o calor do fogo. Uma vez que, “à medida que as temperaturas aumentavam, a corrosão do ferro, principalmente da ferrugem, transformava a ferrugem típica em compostos mais incomuns.”A análise dessa corrosão pode indicar quanto calor foi infligido no edifício, e assim ajudar os cientistas a entender o quanto esse calor enfraqueceu o calcário que compõe a maior parte da estrutura da catedral.

Limpeza e restauração



O interior da Catedral está também sob o olhar do grupo de cientistas que está a trabalhar na limpeza e restauração.





A associação conta também com investigadores do Laboratório de Pesquisa de Monumentos Históricos, do Ministério da Cultura Francês, estão a desenvolver técnicas científicas para restaurar o monumento.“À medida que o fogo se agitava naquela noite, o calor intenso e o dilúvio de água dos esforços de combate a incêndios causaram gretas e outros danos nas pedras mais próximas das chamas. E quando acabou a torre da igreja caiu, o impacto provocou aberturas e outros danos no teto de pedra calcária” contou ao

No projeto existem outros investigadores que estão a estudar outros aspetos da Catedral, como a sua acústica ou o seu significado sociológico.

Aurélia Azéma, especialista em metais e química, afirma que. Azéma está a desenvolver uma técnica para conseguir remover o chumbo, que estava espalhado por toda a Catedral, quando o telhado abril.Os problemas com o chumbo estenderam-se muito para além das paredes da Catedral. As altas temperaturas do incêndio levaram a que o chumbo se aerossolizasse em pequenas partículas que estavam presentes no ar e caiam como pó nas proximidades.A cientista mede as concentrações relativas aos isótopos para identificar as origens do chumbo que ela deteta. As proporções são uma impressão digital que pode ser usada para rastrear a fonte da contaminação.. No entanto, não está ainda provado que o chumbo seja oriundo do incêndio, ou se já existia antes.Também os carvalhos que rodeavam do telhado, formando uma moldura, estão a ser estudados. Os carvalhos cresceram durante o período quente a Europa, conhecido como o período quente medieval, que aconteceu entre o século XI e o século XIV. Os investigadores acreditam que o estudo da madeira pode revelar detalhes sobre o aquecimento do planeia.