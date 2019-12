"Novo triângulo de poder". Rússia, China e Irão iniciam exercícios navais conjuntos

Oficialmente, os exercícios são uma forma de "reforçar a segurança em zonas de passagem de transporte comercial marítimo, através do treino de respostas táticas à pirataria e ao terrorismo marítimo, assim como a partilha de experiência", referiu o responsável iraniano pelas manobras.





Oficiosamente, as democracias ocidentais acreditam que Teerão está a reforçar a cooperação militar com Moscovo e com Pequim, precisamente desde que voltou a ser alvo de sanções económicas por parte de Washington, devido ao seu programa nuclear.





O objetivo principal dos exercícios conjuntos é aliás demonstrar que "o Irão não pode ser isolado", reconheceu Tahani.

, revelou ainda o contra-almirante. Pela primeira vez, os exercícios envolvem a Marinha do Irão e os Guardas da Revolução.A televisão estatal iraniana mostrou imagens da chegada de "um navio de guerra russo" ao porto iraniano de Chabahar, e acrescentou que os navios chineses "vinham a caminho".

Aliado da Rússia na guerra da Síria, o Irão tem construído igualmente importantes laços com a China, a segunda maior potência económica mundial a seguir aos Estados Unidos.







Estes exercícios navais conjuntos vêm reforçar a aliança, que pode vir a revelar-se uma enorme pedra no sapato dos interesses hegemónicos norte-americanos e sunitas na região.

, sendo uma via naval sensível por onde passa um quinto do transporte de petróleo mundial, e que liga o Golfo de Omã ao Golfo Pérsico.

Tensão crescente

A área tem sido nos últimos meses um foco de tensão entre o regime dos ayatolahs e o seu principal opositor, os EUA.







Os meses de maio e de junho de 2019 ficaram mesmo marcados por ataques a navios de carga em águas internacionais, incluindo petroleiros sauditas, atribuídos por Washington a Teerão.

O Irão negou as acusações.Em junho, um confronto militar entre os Estados Unidos e o Irão foi evitado à justa depois do abate de um drone norte-americano nos céus do Golfo, quando o Presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu reverter à última hora a ordem de bombardeamentos retaliatórios.

Em setembro, a tensão voltou a agravar-se, com os ataques de dia 14 contra instalações petrolíferas na Arábia Saudita.







O ataque foi reivindicado pelos rebeldes iemenitas Houthi, mas Washington voltou a apontar o dedo a Teerão, que apoia o movimento rebelde xiita do Iémen.

ostensivamente para proteger a navegação no Estreito de Ormuz.