EUA acusam Irão de "chantagem nuclear" e apelam a ação mundial concertada

, retomando a produção e recolha de urânio enriquecido."O alargamento das ações sensíveis de proliferação iranianas levanta, numa declaração publicada ao início da tarde.

"Chegou a hora de todas as nações rejeitarem a chantagem nuclear deste regime e de darem passos substanciais para aumentar a pressão. As constantes e inúmeras provocações nucleares do Irão exigem essas medidas", recomendou o norte-americano.





As centrifugadoras de Fordo irão aumentar o enriquecimento de urânio até 4.5 por cento, no limite do mínimo imposto no Acordo de 2015 e muito longe dos níveis de 90 por cento necessários para produzir armas nucleares.



O regresso ao funcionamento da central de Fordo foi anunciado terça-feira pelo Presidente do Irão, Hassan Rohani, levando Paris, Londres, Berlim e a União Europeia a apelarem a Teerão para rever a decisão.



Pedidos ignorados



Esta manhã, a Organização Iraniana para a Energia Atómica,a cerca de 180 quilómetros a sul da capital iraniana, Teerão."Todas estas atividades decorreram sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atómica", a AIEA, acrescentou a mesma fonte.A informação foi confirmada à Agência France Presse por uma fonte próxima daquele organismo da ONU, que controla as atividades nucleares no mundo., para forçar o Irão a desistir do seu programa nuclear em troca do levantamento de sanções e do regresso aos mercados internacionais.e a impor algumas regras ao comércio de petróleo do Irão, sucessivamente mais graves ao longo dos meses, cujo impacto levou a economia iraniana a uma grave recessão.

Avisos de Macron

O prazo para essas ações expirou segunda-feira dia quatro de novembro.







A injeção esta quinta-feira de gás de urânio nas centrifugadoras de Fordo, foi o quarto passo, e o mais importante, do plano de redução dos compromissos iranianos quanto ao seu programa nuclear, lançado em maio em resposta à saída efetiva do pacto por parte dos Estados Unidos.







A AIEA ainda não reagiu. O Presidente francês, Emmanuel Macron, de visita a Pequim, lamentou a decisão iraniana. O Irão, afirmou, "decidiu sair do âmbito" do acordo de Viena, "pela primeira vez de forma explícita e não limitada".







"É uma alteração profunda", acrescentou. "Vou ter deliberações nos próximos dias, igualmente com os iranianos, e devemos coletivamente retirar consequências".



O regime de Teerão tem repetido que está disposto a regressar às condições impostas pelo texto de Viena, desde que os restantes países façam cumprir a sua parte do acordo, contra a pressão norte-americana.

O estranho caso da inspetora

, invocando razões de segurança.

O embaixador iraniano junto da AIEA, Gharib Abadi, acusou a inspetora de ter tentado entrar nas instalações com uma substância explosiva.







"O Irão espera que a Agência coopere de forma apropriada e tanto quanto necessário" para esclarecer o sucedido, declarou, acrescentando que a inspetora "não foi detida" e que o pais facilitou mesmo a sua partida.

O incidente ocorreu em Natanz, na semana passada e, juntamente com o recomeço das operações em Fordo, levou a União Europeia a expressar "extrema preocupação".







O bloco europeu apelou "ao Irão para garantir que os inspetores da AIEA possam cumprir a sua missão", mas considerou também o caso encerrado.