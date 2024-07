"O futuro da Ucrânia está na NATO", diz Stoltenberg

"Trabalhámos de perto com as forças armadas ucranianas numa nova análise conjunta entre a NATO e a Ucrânia", declarou o secretário-geral da Aliança em conferência de imprensa esta quinta-feira.



Segundo Stoltenberg, todos estes elementos constituem uma "ponte para a Ucrânia aderir à NATO".



"O futuro da Ucrânia está na NATO. Damos as boas-vindas aos vossos esforços para implementar reformas para que possam tornar-se membros definitivos", acrescentou.



Volodymyr Zelensky, lado a lado com Stoltenberg, garantiu por sua vez que o país será resiliente para poder preservar a união com os parceiros na NATO.



"Foi a Rússia que invadiu o nosso país. É a Rússia que quer destruir as nossas vidas. Temos de aguentar essa situação e conseguir ser resilientes para preservar a união entre todos os parceiros", declarou.