O mapa de cores da Covid-19 na Europa. Portugal já não está a vermelho carregado

São valores que colocam o país, nesta altura, a meio da tabela no número de novos casos, mas ainda no topo no que respeita às vítimas mortais.





A situação mais problemática regista-se agora na República Checa, com 1120 novos casos por 100 mil habitantes.





A Estónia também está com valores elevados - 703 por 100 mil -, tal como a Eslováquia, a Eslovénia e a Lituânia, com valores acima dos 500 casos por 100 mil habitantes.





Um dos países em que os sinais de alerta começam novamente a tocar é a Suécia. Os valores disponíveis pela Agência Europeia indicam que está com 435,18 novos casos por 100 mil habitantes.





O número de casos neste país tem aumentado em cerca de 10 por cento por semana, de acordo com as autoridades locais.





Esta terça-feira, a agência sueca de Saúde Pública alertou que o país pode rapidamente entrar numa nova vaga se a situação se mantiver. Num dos cenários matemáticos mais preocupantes, as autoridades indicam que se os suecos não cumprirem as regras de distanciamento social uma terceira vaga pode ser pior do que a verificada na altura do Natal.





"O que faremos nas próximas semanas semanas vai resultar no que será a primavera", disse o epidemiologista chefe Anders Tegnell.





Desde o início da pandemia a Europa já teve mais de 21 milhões de casos.





A França é o pais com o registo de mais casos do novo coronavírus desde o início, seguido pela Espanha, Itália, Alemanha, Polónia, República Checa , Países Baixos e Portugal.





Já no que respeita a vítimas mortais, o país que mais sofreu até agora foi a Itália, com mais de 95 mil mortos, seguido pela França, Alemanha, Espanha, Polónia, Bélgica, Roménia, República checa e Portugal.