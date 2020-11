O que acontece agora até à tomada de posse de Joe Biden?

O candidato democrata Joe Biden foi, este sábado, anunciado como vencedor das eleições presidenciais norte-americanas, quatro dias depois do dia de eleições. No entanto, Colégio Eleitoral é constituído por 538 “grandes eleitores” que representam as eleições em cada Estado norte-americano. Ou seja, quando os cidadãos norte-americanos votam num candidato à presidência, estão, na realidade, a ajudar a determinar a composição do Colégio Eleitoral, assim como o sentido de voto dos “eleitores” do seu Estado.O número de votos que cada Estado tem no Colégio eleitoral varia conforme a sua população, e o candidato mais votado em cada estado leva a totalidade dos votos do colégio eleitoral, à exceção do Nebrasca e Maine.Segundo as projeções dos meios de comunicação norte-americanos, Biden conseguiu, no sábado, os 270 delegados necessários do Colégio Eleitoral ao vencer na Pensilvânia, a sua terra natal.

8 de dezembro – data limite para concluir disputas eleitorais

No entanto, estes resultados reportados pelos Estados na noite de eleições e nos dias seguintes não são oficiais, dado que os resultados têm de ser confirmados e certificados até se chegar a um número final.Assim que completem esta tarefa, cada governador é obrigado por lei a preparar, assim que possível, os documentos conhecidos por “Certificados de Verificação” do voto. Nestes certificados listam os nomes dos “eleitores” do Colégio Eleitoral e o número de votos concedidos ao vencedor e ao derrotado.Os candidatos podem também solicitar recontagens se disputarem a exatidão dos números fornecidos, mesmo que a margem de diferença seja maior. Esta é uma situação que torna menos provável uma alteração, quando a diferença é de dezenas de milhares de votos, embora não seja impossível.Para além disso, enquanto decorrem as recontagens, os candidatos podem contestar os resultados, um processo que pode ser conduzido para tribunais estaduais ou e, última instância, ao Supremo Tribunal. Logo na noite eleitoral, Trump ameaçou recorrer ao Supremo Tribunal para que se interrompesse a contagem dos votos antecipados, o que acabou por não acontecer.No entanto,. "A partir de segunda-feira, a nossa campanha apresentará o nosso caso em tribunal para garantir que as leis eleitorais são integralmente cumpridas e que o legítimo vencedor é declarado”, disse Rudy Giulianu, advogado do atual presidente dos EUA. O Advogado de Trump aponta “irregularidades” em mais de dez Estados, nomeadamente suspeita de 600 mil boletins em Filadélfia e 300.000 mil em Pittsburgh, assim como na Pensilvânia.A lei prevê, porém, que,

Caso as recontagens e os processos judiciais impeçam o cumprimento deste prazo – o que poderá ser possível, dada a diversidade de casos legais que já estão em curso –, o governador e a legislatura estadual podem selecionar os eleitores.

Caso se chegue a este momento, poderá dar-se início a um novo dilema. No caso do Colégio Eleitoral, o candidato mais votado em cada estado leva a totalidade dos votos. No entanto,Uma disputa sobre quem ganhou um Estado dificultará o processo, e caberá depois ao Congresso, em janeiro, a decisão final sobre que votos irá aceitar.

Poderá a campanha de Trump inverter os resultados?

Tal como explica The Guardian

Joe Biden detém uma vantagem de dezenas de milhares de votos em Estados-chave onde precisa do voto do Colégio Eleitoral e de cerca de quatro milhões no voto popular. Para anular esta vantagem, a campanha de Trump precisaria de convencer os juízes de que as os votos por correspondência são ilegais.

No entanto,Será muito difícil para Trump convencer os juízes do contrário.Até agora, os esforços de Trump não parecem promissores. Os especialistas defendem que os poucos processos que Trump já estabeleceu são legalmente duvidosos e mesmo se tivessem algum mérito, não seriam suficientes para derrubar a vantagem de Biden. Pelo menos duas das ações da Campanha de Trump já foram recusadas.

14 de dezembro – primeira reunião do Colégio Eleitoral

A 14 de dezembro é quando se realiza a primeira reunião do Colégio Eleitoral. A lei determina que na “segunda-feira após a segunda quarta-feira de dezembro”, os 538 delegados reúnem-se nas respetivas capitais estaduais e elegem de facto o novo Presidente e o vice-presidente.Os votos para o Presidente e vice-presidente são contados e os eleitores assinam seis “Certificados de Voto”.Estes certificados devem ser entregues no Capitólio, em Washington, até 23 de dezembro.A Câmara dos Representantes e o Senado realizam uma sessão conjunta para contar os votos que foram enviados pelo Colégio Eleitoral. O presidente do Senado (ou seja, o atual vice-presidente Mike Pence) preside a sessão e será o responsável por anunciar os resultados e ouvir as objeções.Normalmente, este é apenas um processo formal, dado que o Presidente eleito já deverá estar nomeado pela contagem feita pelo Colégio Eleitoral.No caso do Presidente em concreto, cabe à Câmara dos Representantes a sua nomeação.Caso se chegue a este ponto, os republicanos poderão ter vantagem, uma vez que, apesar de a Câmara dos Representantes ter mantido a maioria democrata, os republicanos têm um maior controlo sobre as delegações estaduais. Deste modo, é possível que o Congresso possa nomear Donald Trump para um novo mandato na Casa Branca.

Por fim, a tomada de posse do novo Presidente dos Estados Unidos está agendada para 20 de janeiro. No caso extremo, se a Câmara dos Representantes não tiver ainda nomeado um Presidente, mas o Senado já tiver selecionado um vice-presidente, será então o vice-presidente eleito, neste caso Kamala Harris, a tornar-se Presidente interina até que a Câmara dos Representantes faça uma escolha. Também será o vice-presidente a fazer o juramento de posse e a tornar-se Presidente dos EUA, caso o presidente eleito falecer entre o dia da eleição e a tomada de posse.