Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Mais atualizações

7h58 - Letónia autoriza cidadãos a combaterem na Ucrânia





O Parlamento da Letónia aprovou esta segunda-feira uma lei que permite aos cidadãos letões combaterem ao lado dos ucranianos para defenderem o país. O país báltico faz fronteira com a Rússia e fez parte da União Soviética. Tornou-se independente em 1991 e é membro da UE e NATO desde 2004.







7h50 - Rússia pretende chegar a acordo com a Ucrânia nas conversações, diz negociador russo







Vladimir Medinsky, interlocutor de Moscovo nas negociações desta segunda-feira, adianta que a Rússia está interessada em chegar a um acordo que seja do interesse de todas as partes. As negociações devem começar pelas 12h00 locais (9h00 em Lisboa).







7h45 - Voo de repatriamento de portugueses sai de Bucareste esta tarde





Os cerca de 50 portugueses que saíram da Ucrânia nos últimos dias em missões organizadas pela embaixada portuguesa em Kiev serão repatriados esta segunda-feira. O voo irá sair de Bucarestem, na Roménia, hoje às 17h00, apurou a RTP.







7h34 - Ucrânia desmente informação e garante que exército russo não controla central nuclear de Zaporizhzhya







7h30 - Exército russo afirma que civis podem abandonar Kiev "de livre vontade"





O exército russo adiantou esta segunda-feira que os civis na capital podem abandonar a cidade de livre vontade, acusando as autoridades ucranianas de usarem a população como "escudo humano".





"Todos os civis na cidade podem deixar a capita ucraniana de livre vontade a partir da estrada Kiev-Vassylkiv", adiantou o porta-voz do Ministério russo da Defesa.







7h23 - Rússia diz que suas tropas tomam duas cidades no sudeste da Ucrânia





As forças russas dizem controlar a partir de agora as cidades de Berdyansk e Enerhodar, na região de Zaporizhzhya. O ministério russo da Defesa adianta que controla também a área em volta da central nuclear de Zaporizhzhya.







7h11 - Vaticano diz-se pronto para "facilitar o diálogo"





O secretário de Estado do país, cardeal Pietro Parolin, que fica apenas atrás do papa na hierarquia do Vaticano, mostrou-se disponível para mediar o conflito e diz estar convencido de que "há sempre espaço para negociações".



Ponto de situação





- Neste quinto dia de conflito, está marcado para esta segunda-feira um encontro negocial que irá decorrer na fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia. O presidente ucraniano disse não acreditar num resultado positivo das negociações, mas prometeu que “vai tentar”;











- Militares ucranianos descreveram quarto dia de guerra como "difícil". A capital ucraniana permanece sob controlo das autoridades do país, mas o presidente da Câmara de Kiev diz que a cidade está "cercada" por forças russas. As imagens de satélite da empresa Maxar mostram um grande número de tropas terrestres russas em direção a Kiev;



- O Ministério da Saúde da Ucrânia confirmou a morte de 352 civis, incluindo 14 crianças, desde o início da invasão russa da Ucrânia;



- As Nações Unidas confirmaram que a ofensiva russa já provocou 368 mil refugiados. A Europa calcula que este número possa chegar aos sete milhões de pessoas;



- Mais de 17 países europeus, incluindo Portugal, decidiram vedar os respetivos espaços aéreos a voos russos. - O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou ao comando militar do seu país a colocação das forças de dissuasão em alerta, o que engloba as capacidades balísticas;- Bruxelas aprovou um novo pacote de sanções a Moscovo. A UE vai financiar a compra de armas para a Ucrânia e fechar o espaço aéreo a aviões russos. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE deram aval a um pacote de 450 milhões de euros para financiar o fornecimento de armas letais ao exército ucraniano;





- Realiza-se esta segunda-feira uma Assembleia Geral das Nações Unidas extraordinária para discutir o conflito na Ucrânia. A reunião foi aprovada e tenta contornar o veto russo no Conselho de Segurança.