Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

10h25 - Mais de 660 mil pessoas já fugiram da Ucrânia, diz a ONU







Mais de 660 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, fugiram da Ucrânia para países vizinhos nos últimos seis dias desde a invasão russa. A informação é avançada esta terça-feira pela agência de refugiados da ONU.





De acordo com Shabia Mantoo, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), há relatos de pessoas à espera até 60 horas para conseguir entrar na Polónia. Na fronteira romena, as filas chegam aos 20 quilómetros.







10h13 - Extensa coluna de veículos militares russos a caminho de Kiev







Na última madrugada, imagens de satélite mostravam uma coluna de veículos militares russos com cerca de 60 quilómetros de extensão em direção a Kiev.







As imagens são da empresa norte-americana Maxar Technologies que adianta ainda que também foram vistos destacamentos adicionais de forças terrestres e unidades de helicópteros de ataque no sul da Bielorrússia, a menos de 32 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

10h00 - Rússia continuará ofensiva na Ucrânia "até que todos os objetivos" sejam alcançados







A Rússia reitera que vai continuar a sua ofensiva na Ucrânia até que os seus objetivos sejam alcançados, anunciou o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, na terça-feira.



O ministro acusa de novo o exército ucraniano de usar civis como "escudos humanos".





"As forças da Federação Russa vão continuar a operação militar especial até que as metas estabelecidas sejam alcançadas", afirmou Sergei Shoigu.







9h30 - Presidente ucraniano dirige-se ao Parlamento Europeu esta terça-feira







Volodymyr Zelensky vai falar ao Parlamento Europeu na manhã desta terça-feira através de videoconferência. A declaração está marcada para as 12h30 locais (11h30 em Portugal Continental).







9h26 - TotalEnergies sanciona a Rússia





A gigante energética francesa TotalEnergies anunciou na terça-feira que “não vai mais levar mais capital para novos projetos na Rússia”. No entanto, a empresa não suspende os projetos em que está atualmente envolvida, adianta a agência France Presse.







9h24 - Londres sanciona o Sberbank







O Governo britânico colocou o maior banco russo, o gigante estatal Sberbank, na lista das entidades sujeitas a sanções económicas.





9h13 - Mariupol sem eletricidade após ofensiva russa





A cidade portuária de Mariupol, no leste da Ucrânia, ficou sem eletricidade na terça-feira após nova ofensiva russa, adiantou Pavlo Kirilenko, governador da região de Donetsk.







No Facebook, o responsável adianta que as cidades de Mariupol e Volnovakha continuam sob controlo das forças ucranianas, apesar da "pressão do inimigo".







Acrescenta que a cidade de Volnovakha, com cerca de 20.000 habitantes, está em grande parte "destruída".







9h07 - YouTube anuncia o bloqueio dos canais RT e Sputnik em toda a Europa







Os canais de Youtube das duas televisões russas foram bloqueados em toda a Europa na sequência da guerra em curso na Ucrânia. A informação é avançada pela agência France-Presse.







8h51 - Ucrânia acusa Rússia de bombardear cidades para matar civis e causar pânico





Um assessor do presidente Volodymyr Zelenskiy acusa Moscovo de estar a bombardear deliberadamente várias cidades, incluindo áreas residenciais e infraestrutura civis, com o objetivo de espalhar o pânico entre os ucranianos.



"O véu caiu. A Rússia está ativamente a bombardear centros urbanos, a lançar mísseis diretos e ataques de artilharia em zonas residenciais e administrativas", afirma Mykhailo Podolyak.



"O objetivo da Rússia é claro - causar pânico em massa, baixas civis e danificar infraestrutura",acrescenta.







8h41 - Maersk suspende todo o transporte de contentores de e para a Rússia







O grupo de transporte marítimo Maersk vai interromper temporariamente todo o transporte de contentores de e para a Rússia, adiantou a empresa em comunicado esta terça-feira.







8h37 - Lukashenko garante que Bielorrússia não se vai juntar à Rússia na ofensiva contra a Ucrânia







O presidente bielorrusso disse esta terça-feira que Minsk não tem planos para se juntar à operação militar da Rússia na Ucrânia.







Citado pela agência Belta, Alexander Lukashenko negou ainda as alegações de que as tropas russas estariam a atacar a Ucrânia via território bielorrússo.







8h22 - Ucrânia pede mais sanções à Rússia após ataques em Kharkiv





O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, pediu esta terça-feira mais sanções internacionais contra a Rússia após um ataque "bárbaro" contra a cidade de Kharkiv.







"Ataques bárbaros com mísseis russos na praça central da Liberdade e nos bairros residenciais de Kharkiv. Putin é incapaz de derrubar a Ucrânia. Está a cometer mais crimes de guerra por fúria e a assassinar civis inocentes", refere numa mensagem no Twitter acompanhada por um vídeo.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022



8h08 - Taiwan envia ajuda humanitária







Taiwan enviou ajuda humanitária para a Ucrânia, incluindo 27 toneladas de "medicamentos e equipamentos e material médicos", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da ilha.







A ajuda humanitária, recolhida de forma conjunta pelo parlamento e pelos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Saúde, partiu na segunda-feira à noite do aeroporto de Taoyuan, no noroeste de Taiwan.







7h58 - Mísseis russos atingiram zonas residenciais em Kharkiv, diz autarca





O chefe da região de Kharkiv, Oleg Synegubov, adiantou esta terça-feira que vários ataques com mísseis russos atingiram o centro da segunda maior cidade da Ucrânia, incluindo áreas residenciais e o prédio da administração municipal.







Synegubov adiantou ainda que a Rússia lançou mísseis GRAD e de cruzeiro.







Na segunda-feira, pelo menos 11 pessoas morreram nesta cidade após ataques russos.







7h55 - Mais de 70 soldados ucranianos morreram em Okhtyrka





Mais de 70 soldados ucranianos foram mortos depois de a artilharia russa ter atingido uma base militar em Okhtyrka, cidade entre Kharkiv e Kiev, informou o chefe da região.





Na rede social telegram, Dmytro Zhyvytskyy publicou fotografias de um edifício de quatro andares onde uma equipa de resgate procurava sobreviventes nos escombros.



Mais tarde, na rede social Facebook, adiantou que muitos soldados russos e alguns residentes locais também foram mortos durante os combates, sem fornecer números.







7h52 - Austrália envia mais de 40 milhões de euros em equipamento militar





A Austrália anunciou que vai fornecer à Ucrânia 50 milhões de dólares (44,6 milhões de euros) em mísseis, munições e outro material militar para ajudar no combate contra a Rússia.







"Estamos a falar de mísseis, estamos a falar de munições, estamos a falar de apoio na defesa da sua pátria e vamos fazer isso em parceria com a NATO. (...) Não vou entrar nos pormenores sobre isso porque não tenciono dar ao Governo russo um aviso sobre o que irá na sua direção, mas posso assegurar-lhes que vai na sua direção", declarou o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison.





7h48 - Disney, Warner Bros., Netflix e redes sociais boicotam a Rússia





A Disney anunciou esta segunda-feira que não vai lançar novos filmes na Rússia devido à invasão da Ucrânia. "Dada a invasão não provocada da Ucrânia e a trágica crise humanitária faremos uma pausa no lançamento dos nossos filmes na Rússia", informou, em comunicado.



Imediatamente após o anúncio da Disney, a Warner Bros. disse que vai cancelar a estreia russa de "The Batman", marcada para sexta-feira.



Já a Netflix confirmou na segunda-feira que não vai cumprir a nova lei audiovisual da Rússia, que exigia à plataforma incluir cerca de 20 canais públicos para operar no país.







Antes disso, a empresa tecnológica Meta confirmou que irá restringir o acesso nas redes sociais - que incluem Facebook, Instagram e WhatsApp - ao canal RT e à agência Sputnik, meios de comunicação social controlados pelo Governo russo, a pedido da União Europeia.





O Twitter, outra rede social norte-americana, também anunciou na segunda-feira que irá acrescentar um aviso às ligações de partilha de mensagens e notícias dos meios de comunicação social controlados pelo Kremlin e também tentar reduzir a circulação na plataforma.







7h46 - Zelensky diz ter recebido "alguns sinais" nas negociações com Rússia







"A Rússia expressou as suas exigências e nós as nossas exigências para acabar com a guerra. Recebemos alguns sinais. Quando a delegação retornar a Kiev, analisaremos o que ouvimos e depois decidiremos como passar para a segunda ronda", afirmou Volodymyr Zelensky.







O chefe de Estado ucraniano sublinhou que, apesar do apelo de Kiev para um cessar-fogo imediato, as hostilidades na Ucrânia não cessaram, enquanto os negociadores se encontravam na fronteira ucraniana-bielorrussa.



"Acho que a Rússia quer pressionar com esse método pouco astuto, mas não vale a pena perder tempo, essa tática não funciona connosco", avisou.



As delegações ucraniana e russa terminaram na segunda-feira as primeiras conversações, realizadas na Bielorrússia, e admitiram um novo encontro "em breve".



"As partes estabeleceram uma série de prioridades e questões que requerem determinadas decisões" antes de uma segunda ronda de conversações, disse um dos negociadores ucranianos Mikhail Podoliak, citado pela agência de notícias France-Presse.







Do lado russo, Vladimir Medinsky disse que o novo encontro terá lugar "em breve" na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia.



As duas partes chegaram a acordo para este encontro na Bielorrússia por mediação do Presidente deste país vizinho e aliado de Moscovo, Alexander Lukashenko.



Ponto da situação





O primeiro voo da operação de repatriamento de portugueses, luso-ucranianos e familiares aterrou no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Segundo o ministro português dos Negócios Estrangeiros, devido ao encerramento do espaço aéreo na Ucrânia, “a primeira parte da viagem teve de ser feita por terra”.“Os dois grupos [de portugueses] atravessaram a fronteira da Ucrânia com a Moldova e depois dirigiram-se à Roménia, onde convergiram. A partir da Roménia, de Bucareste, foi possível organizar uma ligação aérea, e é esse voo que agora termina”, adiantou Augusto Santos Silva aos jornalistas.“Neste voo vêm 38 pessoas”, sendo que “alguns precisarão de apoio”, alertou Santos Silva. Ainda estão 40 pessoas a tentar regressar a Portugal. Os dois estudantes portugueses que estavam há três dias a tentar entrar na Polónia já conseguiram "passar a parte ucraniana da fronteira".O presidente da Ucrânia acusa a Rússia de cometer crimes de guerra e de ter bombardeado cidades ucranianas, enquanto decorreu a primeira ronda de negociações de paz, esta segunda-feira.Em declarações que fez durante a noite, Volodymir Zelensky disse não ter dúvidas de que se tratou de uma forma de pressão, por parte de Moscovo.- Pelo menos 11 mortos em bombardeamentos em Kharkiv, diz o governador da cidadePelo menos onze pessoas morreram em bombardeamentos russos a áreas residenciais de Kharkiv esta segunda-feira. O governador regional Oleg Sinegoubov refere, no entanto, que o número de vítimas deverá ser bastante superior."As partes estabeleceram uma série de prioridades e questões que requerem determinadas decisões" antes de uma segunda ronda de conversações, disse Mikhailo Podoliak, um dos negociadores ucranianos, citado pela agência AFP. O seu homólogo russo, Vladimir Medinsky, disse que o novo encontro terá lugar "em breve" na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia.Em conversa com o presidente francês, Emmanuel Macron, o presidente russo disse que um acordo com a Ucrânia só seria possível se Kiev fosse neutra, “desnazificada” e “desmilitarizada” e se o controlo russo sobre a Crimeia anexada fosse formalmente reconhecido. "A Rússia está aberta ao diálogo com representantes da Ucrânia e espera que as (conversas) levem aos resultados desejados", afirmou Putin a Macron.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinou hoje o pedido formal de adesão do país à União Europeia. O Parlamento da Ucrânia fala num “momento histórico”. Ursula Von der Leyen defende a entrada da Ucrânia na União Europeia. Em entrevista à Euronews, a presidente da Comissão Europeia diz que, depois de anos de cooperação, é altura de a Ucrânia fazer parte da UE.O Tribunal Penal Internacional vai abrir uma investigação sobre alegados crimes de guerra por parte da Rússia em território ucraniano. O período a ser investigado remonta à ocupação russa da Crimeia em 2014.O presidente ucraniano confirmou ter dado início a um processo, no Tribunal Penal Internacional, em Haia, rejeitando a justificação de Moscovo para invadir a Ucrânia, há cinco dias, de forma a prevenir um genocídio na região de Donbass.Com este processo, a Ucrânia pede ao TPI que ordene à Rússia o fim imediato das operações militares na Ucrânia.O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinou um decreto temporário que dispensa de visto todos os estrangeiros que estejam dispostos a juntar-se a Legião de Defesa Internacional da Ucrânia e a lutar contra as forças russas.O Ministro da Defesa ucraniano apelou diretamente aos soldados russos que lutam na Ucrânia para deporem as armas, garantindo-lhes amnistia total e compensação monetária.Por razões de segurança, os Estados Unidos expulsaram 12 diplomatas russos em território norte-americano. Têm de sair dos Estados Unidos até à próxima segunda-feira.A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e quase 500 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.