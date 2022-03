Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h25 - Milhares de refugiados recebidos na estação central de comboios de Berlim





Milhares de refugiados que fogem da guerra na Ucrânia estão a ser recebidos diariamente por voluntários e cidadãos anónimos na estação central de comboios de Berlim, onde se oferece ajuda, alojamento, bens essenciais e algum conforto.



Chegam cada dia aos milhares. Muitos, com pouco mais de uma mochila, com crianças de mão dada ou ao colo, e um cansaço acumulado de muitas horas de viagem e de incertezas, sobre o presente e o futuro.



À espera estão centenas de voluntários, muitos deles com a crise de refugiados de 2015 ainda bem presente no pensamento.







9h07 - Anunciado um novo cessar-fogo em Mariupol



O conselho municipal de Mariupol anunciou um novo cessar-fogo na cidade para retirar cerca de 400 mil civis.



Vai decorrer entre as 12h locais (10h em Portugal) e a 21h (19h em Portugal).



É mais uma tentativa para a retirada de civis.



Já ontem houve uma tentativa de fazer um corredor humanitário, mas a retirada de civis foi suspensa.





9h01 - Tribunal Europeu de Direitos Humanos dá razão à Ucrânia



O Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu a favor da Ucrânia em relação a todas as queixas contra a Federação Russa.



A informação foi partilhada pelo serviço de imprensa da VerKhoVnarada, uma Organização governamental da Ucrânia.



É citada uma juíza do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos da Ucrânia.



O Tribunal ordenou à Rússia que garanta a passagem segura da ajuda humanitária. E proíbe o país agressor de bombardear a infraestrutura civil da Ucrânia.



A decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos foi aprovada para todas as futuras queixas da Ucrânia contra a Rússia.





8h50 - Três mil norte-americanos vão combater pela Ucrânia



A notícia é avançada pela Voz da América, de acordo com fontes da embaixada da Ucrânia nos Estados Unidos.



O presidente ucraniano tinha feito o apelo para que nascesse uma legião internacional de voluntários estrangeiros para ajudar a combater a guerra.



Cerca de três mil norte-americanos responderam ao apelo e vão juntar-se às tropas ucranianas no terreno.





8h40 - Seis províncias ucranianas sem gás







Centenas de milhares de consumidores domésticos na Ucrânia ficaram sem gás.



O Operador do Sistema de Transmissão de Gás teve que fechar 16 estações de distribuição em seis províncias da Ucrânia. Khariv, Mykolaiv, Zaporizhia, Kiev, Donetsk e Lugansk.



É o resultado da invasão em grande escala da Rússia.



O anúncio foi feito pelo operador na rede social Telegram





8h24 - Russos estarão a chegar a central hidroelétrica



As tropas russas estarão a dirigir-se para uma central hidroelétrica, em Kaniv, cem quilómetros a sul de Kiev.



A notícia está a ser avançada pelo jornal The Kyiv Independent, citando informações transmitidas pelo Estado Maior das Forças Armadas da Ucrânia.





8h00 - Rússia atacou base de Starokostiantyniv



O Ministério da Defesa russo revelou que as tropas de Moscovo atacaram e desativaram a base área de Starokostiantyniv com armas de longo alcance.



“As forças armadas russas continuam a atacar infraestruturas militares da Ucrânia”, acrescentou o porta-voz Igor Konashenkov.









7h30 - Zelensky e Biden discutem ajuda financeira e sanções contra a Rússia









Zelensky escreveu na rede social Twitter que recebeu uma chamada de Biden, “como parte de um diálogo contínuo”, para discutir “questões de segurança” e as “sanções contínuas” à Rússia pela invasão da Ucrânia. As part of the constant dialogue, I had another conversation with @POTUS. The agenda included the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2022 O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje ter falado por telefone com o homólogo norte-americano, Joe Biden, para discutir o apoio financeiro dos EUA à Ucrânia e sanções contra a Rússia.Zelensky escreveu na rede social Twitter que recebeu uma chamada de Biden, “como parte de um diálogo contínuo”, para discutir “questões de segurança” e as “sanções contínuas” à Rússia pela invasão da Ucrânia.

A Casa Branca confirmou que os dois líderes tiveram hoje uma conversa telefónica durante mais de 30 minutos, sem adiantar pormenores.







A população da cidade de Poltava foi alertada para um raide aéreo iminente. A notícia está a ser avançada pelo jornal The Kyiv Independent.



⚡️Air raid alert in Poltava.



Residents should go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 6, 2022 Ainda não há imagens, nem qualquer informação adicional sobre mais esta investida russa contra esta cidade ucraniana, que fica a cerca de 350 quilómetros da capital, Kiev. Ainda não há imagens, nem qualquer informação adicional sobre mais esta investida russa contra esta cidade ucraniana, que fica a cerca de 350 quilómetros da capital, Kiev.

The humanitarian situation in #Mariupol #Ukraine is catastrophic. Escaping is not as simple as it sounds.



Understand more in this interview with our emergency coordinator in Ukraine, Laurent Ligozat.https://t.co/kxISeI9fzj — MSF International (@MSF) March 5, 2022





A ofensiva da Rússia na Ucrânia dura há 11 dias



