Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Mais atualizações

8h30 - Ataque a base militar faz nove mortos e 57 feridos





Nove pessoas morreram e 57 ficaram feridas no ataque a uma base militar junto à fronteira com a Polónia, anunciou o autarca da região de Lviv.









8h15 - Zelensky afirma que corredores humanitários funcionaram e foram retiradas quase 13 mil pessoas



O presidente ucraniano revelou que no sábado, os corredores humanitários funcionaram e que foram retiradas quase 13 nil pessoas de várias localidades.

8h00 - Presidente ucraniano volta a apelar à luta e à resistência



Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia vai resistir ao teste e que precisa de tempo para quebrar a máquina militar russa. No mais recente discurso, o presidente ucraniano voltou a apelar à luta.

Ponto de situação:





- A Rússia atacou uma base militar ucraniana a 25 quilómetros da fronteira com a Polónia. A base, que fica próxima de Lviv, a ocidente da Ucrânia, é o local onde os instrutores da NATO dão formação aos militares ucranianos. É nesta base que funciona o Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança, criado no âmbito do programa Parceria para a Paz, que é realizado em conjunto pela Ucrânia e pela NATO. Desde 2014, durante a agressão armada russa contra a Ucrânia, unidades das Forças Armadas e da Guarda Nacional da Ucrânia têm treinado nesta base;





- Sete civis ucranianos, incluindo uma criança, morreram após um bombardeamento russo de uma caravana humanitária de refugiados na tarde de sábado;





- As tropas russas nomearam um novo autarca da cidade ocupada de Melitopol um dia após as autoridades ucranianas terem denunciado o rapto do prefeito eleito, Ivan Fedorov, por um grupo militar da Rússia;







- O presidente ucraniano garante que todos os corredores humanitários acordados funcionaram e que 12.729 pessoas foram retiradas com sucesso do país. Zelensky adianta ainda que a ajuda humanitária para Mariupol chega este domingo;





- Quatrocentas mil pessoas continuam cercadas em Mariupol, sem água, luz, comida ou cuidados médicos. As autoridades ucranianas dizem que estabeleceram um corredor humanitário para levar alimentos e medicamentos à cidade costeira;





- Os residentes de Kiev acordaram novamente com som das sirenes de ataque aéreo. Os arredores da cidade voltaram a ser alvo de ataques aéreos russos. A capital ucraniana pode ser invadida em breve, por isso, milhares tentam fugir de Kiev. O presidente ucraniano alertou as forças russas que enfrentarão uma "luta até a morte" se tentarem ocupar Kiev;





- Os presidente francês e o chanceler alemão falaram ao telefone com o presidente russo. Emmanuel Macron e Olaf Scholz terão pedido um cessar fogo a Vladimir Putin, que se terá mostrado determinado em prosseguir com a invasão.



Segundo a agência Reuters, Maksym Kozytskyy confirmou que a Rússia disparou 30 mísseis contra a base militar de Yavoriv pouco antes das 6h00 de domingo.