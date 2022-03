Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações





08h23 - Suíça disposta a acolher negociações de paz com a Rússia



O Presidente suíço, Ignazio Cassis, assegurou que a Suíça "está disposta" a tornar-se um mediador na resolução do conflito na Ucrânia e anunciou a abertura do país para acolher negociações entre Kiev e Moscovo.



A Suíça "está pronta para desempenhar um papel de mediador nos bastidores ou para sediar negociações", disse no sábado o líder suíço, numa manifestação de apoio à Ucrânia, em Berna.



Segundo a estação de rádio RTS, Cassis sublinhou que "a Suíça combina a neutralidade com uma tradição humanitária (...) É um pequeno país que está firmemente comprometido com a liberdade".





08h10 - Níveis de radiação nas centrais nucleares "normais" e segurança "a funcionar"



Os níveis de radiação nas centrais nucleares ucranianas estão "normais" e os sistemas de segurança "a funcionar", anunciou a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).



A agência nuclear das Nações Unidas recebeu a informação, por parte do regulador ucraniano, de que "oito dos quinze reatores do país continuam a funcionar, incluindo os dois na central nuclear de Zaporijia, três em Rivne, um em Khmelnytsky, e dois no sul da Ucrânia".



Ainda de acordo com o regulador ucraniano, "os níveis de radiação em todas as centrais nucleares estão na faixa normal e os sistemas de segurança a funcionar".





08h01 - Zelensky "diz que crimes de guerra" russos em Mariupol "ficarão na história"



O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse hoje que o cerco russo de Mariupol "ficará na história (...) por crimes de guerra", mas disse que "é necessário" continuar as negociações com Moscovo.



"Fazer o que os invasores fizeram com uma cidade pacífica é um terror que será lembrado em séculos vindouros" e "quanto mais a Rússia usar o terror contra a Ucrânia, piores serão as consequências", afirmou Zelensky.



Num vídeo divulgado esta madrugada na página oficial da Presidência ucraniana na Internet, o governante adiantou que mais de 4.000 moradores de Mariupol conseguiram partir para Zaporijia no sábado.



Oito corredores humanitários operaram no sábado, de acordo com Zelensky, e um total de 6.623 pessoas foram resgatadas de Mariupol.



O líder ucraniano disse, no entanto, que não foi possível retirar os habitantes de Borodyanka, na região de Kiev, devido aos bombardeamentos russos.



"Infelizmente, não foi possível entregar ajuda humanitária às cidades da região de Kherson", acrescentou.



Zelensky disse que as negociações com a Rússia não são "nem simples nem agradáveis, mas são necessárias".



Ponto da situação

Os níveis de radiação nas centrais nucleares ucranianas estão "normais" e os sistemas de segurança "a funcionar", anunciou hoje a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).



O Presidente suíço, Ignazio Cassis, assegurou que a Suíça "está disposta" a tornar-se um mediador na resolução do conflito na Ucrânia e anunciou a abertura do país para acolher negociações entre Kiev e Moscovo.



O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje a suspensão da atividade de vários partidos políticos com ligações à Rússia, numa altura em que está em vigor na Ucrânia a lei marcial. Zelensky alerta que o cerco russo de Mariupol "ficará na história (...) por crimes de guerra", mas disse que "é necessário" continuar as negociações com Moscovo.

A autarquia da cidade ucraniana de Mariupol denunciou hoje um ataque russo a uma escola de arte que abrigava mais de 400 pessoas, muitas das quais ainda estão debaixo dos escombros.