Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

11h01 - Biden avista-se ministros ucranianos



O presidente dos Estados Unidos está a esta hora reunido com dois ministros ucranianos em território polaco. É o primeiro encontro de Joe Biden com governantes da Ucrânia desde o início da invasão russa.



A Casa Branca havia adiantado que Biden "passaria" por uma reunião entre o secretários norte-americanos de Estado e da Defesa, Antony Blinken e Lloyd Austin, e os homólogos ucranianos, Dmytro Kuleba e Oleksii Reznikov.



O presidente dos Estados Unidos está na Polónia desde sexta-feira. A agenda de Joe Biden inclui uma reunião com o presidente polaco, Andrzej Duda.



Biden deverá fazer um discurso público sonre a guerra nas próximas horas.



10h40 - Soberania e integridade territorial: linhas vermelhas



Volodymyr Zelensky quer negociar, mas avisa que não admite mudanças na soberania e na integridade territorial da Ucrânia.



10h23 - Fluxo de refugiados para a Polónia começa a diminuir



O número de civis ucranianos a atravessar a fronteira com a Polónia parece ter decrescido nos últimos dias. Na sexta-feira, 30.400 pessoas fizeram a travessia, menos 6,4 por cento do que no dia anterior.



Ao início da manhã deste sábado, haviam cruzado a fronteira entre a Ucrânia e a Polónia 6.100 pessoas, menos 11 por cento face ao mesmo período de sexta-feira.



Desde o início da invasão russa, mais de 2,2 milhões de refugiados entraram na Polónia, segundo a polícia fronteiriça deste país.



10h02 - Reitor de Mariupol afirma que III Guerra começou "há muito"



Mykola Trofymenko, reitor da Universidade Estatal de Mariupol, afirmou que a III Guerra Mundial, alimentada pela Rússia, já começou "há muito" - num primeiro momento, através da desinformação e propaganda e agora com a invasão da Ucrânia.



9h47 - Novo recolher obrigatório em Kiev até segunda-feira

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, anunciou este sábado a imposição de um novo recolher obrigatório a partir das 20h00 locais (18h00 em Portugal Continental) até às 8h00 (hora local) de segunda-feira, 28 de março.







9h33 - Forças russas assumem controlo da cidade de Slavutych







O governador da região de Kiev, Oleksandr Pavlyuk, adiantou este sábado que as forças russas tomaram a cidade de Slavutych, onde vivem os trabalhadores da central nuclear de Chernobyl.





Em comunicado, o responsável local indicou que as tropas russas ocuparam o hospital de Slavutych e sequestraram o prefeito da cidade.







9h26 - Dez corredores humanitários estabelecidos para este sábado





A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, anunciou hoje que foi alcançado um acordo para o estabelecimento de dez corredores humanitários para a retirada de civis nas principais frentes de combate.







No entanto, de acordo com a responsável, os civis que ainda estejam a tentar fugir da cidade de Mariupol terão de sair através de viaturas privadas, uma vez que as forças russas não estão a permitir o acesso de autocarros aos postos de controlo em redor da cidade portuária.







9h18 - Zelensky pede a produtores de energia que aumentem produção





Em declarações à conferência internacional do Fórum de Doha, no Qatar, o presidente ucraniano apelou aos países produtores de energia que aumentem a sua produção de forma a que a Rússia não possa usar os seus recursos energéticos, como o gás e o petróleo, para "chantagear" o resto do mundo.





"O futuro da Europa depende desse esforço. Peço que aumentem a produção de energia para garantir que a Rússia entende que nenhum país pode usar a energia como arma para chantagear o mundo", afirmou, em referência ao choque energético sentido na Europa após a invasão da Ucrânia.







Volodymyr Zelensky falou ainda das interrupções no abastecimento de bens alimentares devido à guerra em curso, sendo que a Ucrânia é um dos maiores produtores mundiais de cereais.







"Os mercados mundiais ainda não superaram as repercussões da pandemia, dos choques nos preços dos alimentos. Ninguém está a salvo destes choques e não se pode estar a salvo se houver escassez destes alimentos", alerta o presidente ucraniano, acrescentando ainda que as tropas russas estão deliberadamente a afetar a produção ucraniana e a destruir equipamentos agrícolas.







9h00 - Forças russas atacaram pelo menos 34 instalações médicas ucranianas





As forças russas executaram pelo menos 34 ataques a instalações médicas ucranianas desde o início do conflito, atingindo hospitais, ambulâncias, médicos, pacientes e até recém-nascidos, revela uma investigação da agência Associated Press (AP).



Os repórteres da AP na Ucrânia têm documentado em primeira mão os resultados mortais dos ataques russos a alvos civis, que incluem mortes de crianças cujos corpos foram destruídos por estilhaços e dezenas de cadáveres empilhados em valas comuns.



Fora do país em guerra, os jornalistas da AP têm confirmado detalhes de outros ataques, através de entrevistas a sobreviventes e verificando com fontes independentes vídeos e fotos de zonas de guerra que surgem online.



Esta contabilidade faz parte do projeto War Crimes Watch Ukraine, um esforço mais amplo da AP e dos repórteres da PBS Frontline para rastrear provas sobre possíveis crimes de guerra cometidos durante o conflito.



A cada novo ataque sobre civis, os pedidos públicos de processo por crimes de guerra contra o Presidente russo Vladimir Putin, e os seus generais e principais conselheiros, têm aumentado.



Para chegar a uma condenação, os procuradores precisarão de mostrar que os ataques não são apenas acidentais ou danos colaterais.



Mas segundo a AP, o padrão emergente da investigação realizada dia a dia mostra evidências de um ataque consistente e implacável contra a própria infraestrutura civil projetada para salvar vidas e dar refúgio seguro aos mais vulneráveis na Ucrânia.



"O padrão dos ataques ajudará os procuradores a construírem a argumentação de que são ataques deliberados", apontou Ryan Goodman, professor de direito da Universidade de Nova Iorque e ex-conselheiro especial do Departamento de Defesa dos EUA.



No entanto, as autoridades russas têm negado atingir alvos civis, ridicularizando até a documentação crescente como "notícias falsas".



Nas negociações russo-ucranianas que decorreram na Turquia para um possível cessar-fogo, o chefe da diplomacia russa, Sergey Lavrov, considerou as preocupações sobre vítimas civis "gritos patéticos" dos inimigos da Rússia e negou que a Ucrânia tenha sido invadida.



Os ataques militares contra populações civis são geralmente proibidos pelas leis internacionais que regem os conflitos armados e que datam de há mais de um século.



De resto, já estão em andamento esforços pelo Tribunal Penal Internacional, em Haia (Países Baixos) para recolher provas para futuras acusações criminais.





(agência Lusa)

Ponto da situação





Moscovo sinalizou na sexta-feira uma reformulação dos objetivos a alcançar na Ucrânia. O Ministério da Defesa adiantou que a primeira fase da operação militar em curso na Ucrânia estava “praticamente completa” e que as tropas russas vão agora focar-se na região do Donbass, que faz fronteira com território russo e separatistas.





As forças russas explicam que esta redução se deve à redução “considerável” do “potencial de combate” do exército ucraniano. Assim, Moscovo considera que “é possível concentrar os nossos esforços em alcançar o objetivo principal, a libertação do Donbass”, referiu Sergei Rudskoi, chefe da Direção Operacional Principal do Estado-Maior Geral russo.





Esta reformulação dos objetivos da Rússia ao fim de um mês de invasão poderá representar uma forma garantir metas menos ambiciosas no terreno, perante a resistência ucraniana e as dificuldades operacionais das tropas russas.





Inicialmente, o presidente Vladimir Putin tinha indicado que o objetivo da “operação especial” na Ucrânia era desmilitarizar e “desnazificar” o país.











Prossegue hoje a viagem do presidente norte-americano à Europa. Este sábado Joe Biden deverá discursar a partir da Polónia, o país que tem acolhido o maior número de refugiados vindos da Ucrânia.





Num mês de invasão, o bombardeamento de cidades e a devastação de áreas urbanas levou um em cada quatro ucranianos a abandonar as suas casas. Destes, pelo menos 3,7 milhões fugiram para outros países.





Apesar de não terem conseguido capturar e manter nenhuma das principais cidades ucranianas, as tropas russas concentraram esforços em Mariupol, onde viviam cerca de 400 mil pessoas aquando do início da guerra. Naquela cidade portuária, o acesso a bens básicos e a ajuda humanitária é cada vez mais escasso.





Estima-se que só no bombardeamento ao teatro de Mariupol, a 16 de março, tenham morrido pelo menos 300 pessoas que ali estavam abrigadas.

Em Kiev, as linhas de combate estão congeladas há semanas. As principais colunas russas foram empurradas pelas tropas ucranianas, revelou um relatório de inteligência do Reino Unido.





"Os contra-ataques ucranianos e o recuo das forças russas para linhas de abastecimento sobrecarregado permitiram à Ucrânia reocupar cidades e posições defensivas até 35 quilómetros a leste de Kiev", refere.





Na outra frente principal fora de Kiev, a noroeste da capital, as forças ucranianas tentam cercar as tropas russas nos subúrbios de Irpin, Bucha e Hostomel, reduzidas a ruínas por intensos combates. As cidades de Chernihiv, Kharkiv e Sumy, no norte e leste de Kiev, também sofreram bombardeios devastadores. Chernihiv está cercada por forças russas, adiantou o governador daquela cidade.





De acordo com a ONU, pelo menos 1.081 civis morreram e 1.707 ficaram feridos desde o início da invasão, há um mês. As Nações Unidas admitem, no entanto, que o número poderá ser bastante superior.

As forças separatistas apoiadas pela Rússia têm combatido forças ucranianas no Donbass e na região adjacente de Lugansk desde 2014. Dias antes da invasão de 24 de fevereiro, estas regiões declararam independência com o aval de Moscovo."Os nossos defensores estão a conduzir a liderança russa a uma ideia simples e lógica: temos de conversar, conversar de forma significativa, urgente e justa", afirmou Zelensky.Cerca de 136 crianças desde o início a invasão, adiantou o Ministério Público da Ucrânia este sábado.