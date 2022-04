Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações





9h33 – Zelensky alerta que Moscovo está a reunir “dezenas de milhares de soldados” para uma próxima ofensiva



O presidente ucraniano, Volodymy Zelensky, disse esta manhã que a Rússia já destruiu centenas de infraestruturas no país, incluindo pelo menos 300 hospitais.



De acordo com o líder, dezenas de milhares de pessoas foram mortas até agora na cidade de Mariupol.



"A Rússia não vai parar a menos que seja forçada a parar", avisou o presidente.



Zelensky alertou ainda que Moscovo está a concentrar dezenas de milhares de soldados para uma próxima ofensiva.





09h23 – Alemanha vê “sinais massivos” de crimes de guerra na Ucrânia



"Temos indícios massivos de crimes de guerra", disse há minutos a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, à entrada da reunião com outros ministros europeus em Luxemburgo.



"No final serão os tribunais a decidir, mas para nós é fundamental garantir todas as provas", declarou.



"Como Governo Federal alemão, já deixámos claro que haverá uma eliminação completa dos combustíveis fósseis, começando com o carvão e depois o petróleo e o gás, e para que isso possa ser implementado conjuntamente na União Europeia, precisamos de um plano coordenado para eliminar completamente os combustíveis fósseis ", acrescentou a ministra.





09h15 – UE a trabalhar em possível embargo de petróleo à Rússia, diz Irlanda



O ministro dos Negócios Estrangeiros da Irlanda, Simon Coveney, disse esta segunda-feira que a Comissão Europeia está a trabalhar nos detalhes de um embargo de petróleo à Rússia como parte de um possível próximo pacote de sanções, mas que nada foi ainda decidido.



Coveney disse esperar que os 27 Estados-membros da UE cheguem a um acordo o mais rápido possível.





09h00 – Rússia destrói sistemas de mísseis S-300 na Ucrânia e atinge 25 soldados



A Rússia destruiu sistemas de mísseis antiaéreos S-300 fornecidos à Ucrânia por um país europeu, avançou há momentos o Ministério russo da Defesa.



Segundo a entidade, os mísseis russos Kalibr lançados no mar no domingo destruíram quatro lançadores S-300 que estavam escondidos num hangar nos arredores da cidade ucraniana de Dnipro.



A Rússia disse ainda que 25 soldados ucranianos foram atingidos no ataque.





08h42 – Fluxos de gás russo para a Europa via Ucrânia aumentam



As entregas de gás russo à Europa através da Ucrânia subiram esta segunda-feira em relação aos níveis do fim de semana.





08h06 – Gazprom continua a exportar gás para a Europa via Ucrânia



A produtora estatal russa de gás Gazprom continua a fornecer gás natural à Europa através da Ucrânia, de acordo com os pedidos dos consumidores europeus, informou a agência de notícias Interfax.



Os pedidos fixavam-se esta segunda-feira em 95 milhões de metros cúbicos, informou a Interfax, citando a operadora do gasoduto na Ucrânia.





07h56 – “Sanções estão sempre em cima da mesa”, diz Borrell à chegada da reunião de MNE europeus



O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse hoje que os ministros dos Negócios Estrangeiros vão discutir "como melhorar o apoio dado ao povo ucraniano".



"As sanções estão sempre em cima da mesa", adiantou aos jornalistas à chegada da reunião que vai decorrer no Luxemburgo. “Os ministros vão discutir quais são os próximos passos”.



O responsável acrescentou ainda que a guerra na região do Donbass vai intensificar-se nos próximos dias.





07h48 - Nova Zelândia anuncia reforço da ajuda a Kiev



A Nova Zelândia anunciou hoje o envio para a Europa de um avião Hércules C-130, 50 soldados e oito militares especializados na área da logística para trabalharem no envio e distribuição de ajuda à Ucrânia.



"Durante os próximos dois meses, o nosso C-130 irá juntar-se a uma cadeia de aviões militares de nações parceiras que viajarão pela Europa, através do Reino Unido, transportando equipas e suprimentos muito necessários para centros de distribuição chave, mas em momento algum entrarão na Ucrânia", disse a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, em comunicado.



O Governo também anunciou uma contribuição de 13 milhões de dólares neozelandeses (8,2 milhões de euros) para a aquisição de armas e munições, e para pagar o acesso a satélites comerciais pelos Serviços Secretos de Defesa ucranianos.



"O nosso apoio é ajudar os militares ucranianos a repelir uma invasão russa brutal, porque a paz na região europeia é essencial para a estabilidade global", disse Ardern.





07h38 - Reino Unido diz que bombardeamentos continuam em Donetsk e Luhansk



Os bombardeamentos russos continuam nas regiões de Donetsk e Luhansk, com as forças ucranianas a repelir vários ataques que resultaram na destruição de tanques, veículos e equipamentos de artilharia russos, avançou o Ministério da Defesa do Reino Unido num boletim esta segunda-feira.



O relatório indica ainda que a dependência contínua da Rússia de bombas não guiadas diminui a sua capacidade de discriminar alvos, aumentando o risco de mais baixas civis.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/3RYc4QJBuG



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/p6jpNvs1eU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2022

07h29 - Société Générale concorda com venda de participação do Rosbank enquanto prepara saída da Rússia

Os bombardeamentos russos continuam nas regiões de Donetsk e Luhansk, com as forças ucranianas a repelir vários ataques que resultaram na destruição de tanques, veículos e equipamentos de artilharia russos, avançou o Ministério da Defesa do Reino Unido num boletim esta segunda-feira.O relatório indica ainda que a dependência contínua da Rússia de bombas não guiadas diminui a sua capacidade de discriminar alvos, aumentando o risco de mais baixas civis.



O banco francês Société Générale vai interromper as atividades na Rússia e assinou um acordo para vender à Interros Capital a sua participação no Rosbank, assim como nas subsidiárias de seguros russas do grupo, informou o banco esta segunda-feira.





07h21 - Rússia avança para Dnipro e prossegue ofensiva em Donetsk e Mariupol



A Rússia continua a ofensiva militar na região de Donetsk e na cidade de Mariupol, bem como a estabelecer um "grupo ofensivo de tropas" na região de Dnipro, indicaram hoje os militares ucranianos.



"O inimigo continua a criar um grupo ofensivo de tropas para atuar na direção de Slobozhansky [região de Dnipro]" e "provavelmente os ocupantes tentarão retomar a ofensiva nos próximos dias", de acordo com o último balanço do alto comando do exército ucraniano.



Na direção de Donetsk, as tropas russas continuam a concentrar-se em assumir o controlo das povoações de Popasna, Rubizhne, Nyzhne e Novobahmutivka, bem como em estabelecer o controlo total sobre a cidade de Mariupol, "com o apoio da artilharia e da aviação".



Nas últimas 24 horas, os militares ucranianos repeliram quatro ataques inimigos nas regiões de Donetsk e Lugansk, destruíram cinco tanques, oito unidades blindadas, seis veículos e oito sistemas de artilharia, indicou o mesmo balanço.



Os militares ucranianos avançaram ainda que "é possível que as forças armadas da Federação Russa levem a cabo ações provocatórias na região da Transnístria da República da Moldova para acusar a Ucrânia de agressão contra um Estado vizinho".





07h10 - UE discute hoje mais sanções à Rússia mas petróleo e gás dividem 27



Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia discutem esta segunda-feira, no Luxemburgo, um sexto pacote de sanções à Rússia, face à sua agressão militar contra a Ucrânia, mas possíveis embargos às importações de petróleo e gás dividem os 27.



O ministro português dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que participou, entre quarta e quinta-feira da semana passada, numa reunião de chefes de diplomacia em Bruxelas, mas ao nível da NATO, já disse na ocasião que Portugal apoiaria um embargo total da UE às importações de todas as matérias-primas energéticas da Rússia, incluindo gás e petróleo, para "ajudar a paralisar a economia que sustenta a máquina de guerra russa".



A reunião de hoje no Luxemburgo vai ser presidida pelo Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, que poderá dar conta aos 27 das impressões recolhidas durante a sua deslocação de sexta-feira a Kiev - com uma paragem em Bucha -, acompanhando a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



Em Kiev, Borrell deu conta da sua intenção de lançar hoje uma discussão sobre um embargo ao petróleo russo - atendendo a que a proibição de importações de gás parece neste momento inviável, dada a forte dependência de países como Alemanha e Áustria -, mas muito dificilmente será alcançado um compromisso, numa questão que exige unanimidade, como é a de sanções europeias.



Os 27 deverão dar hoje 'luz verde', isso sim, a mais um pacote financeiro, o terceiro, de 500 milhões de euros para a aquisição e fornecimento de material de guerra à Ucrânia, numa altura em que se avizinham importantes batalhas na região do Donbass, dado ser expectável uma forte ofensiva russa nesta zona leste do território ucraniano.