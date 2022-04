Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações





10h32 – Presidente da Lituânia pede mais tropas da NATO



O presidente da Lituânia defendeu hoje o aumento de envio de tropas da NATO para o seu país e outros locais no flanco leste da Europa, na sequência da invasão russa da Ucrânia.



Para Gitanas Nauseda, o batalhão da NATO deve ganhar maiores dimensões e as forças aéreas devem ser melhoradas.



O lituano pediu ainda um reforço militar naquela que é a única ligação terrestre entre o Báltico e o resto da União Europeia, uma estreita faixa entre a Bielorrússia e o enclave russo de Kaliningrado, conhecido como corredor de Suwalki.





10h19 – ONU documenta “assassinato ilegal” de 50 civis em Bucha



A ONU condenou hoje o exército russo pelo que considera “possíveis crimes de guerra” e diz ter documentado o “assassinato ilegal” de 50 civis em Bucha. As declarações foram feitas por um porta-voz das Nações Unidas.





10h06 – Scholz diz que prioridade máxima é evitar confronto da NATO com a Rússia



O chanceler alemão Olaf Scholz, considerou hoje que a NATO deve evitar ao máximo um confronto militar direto com a Rússia, pois tal poderia originar uma terceira guerra mundial.



As declarações do líder alemão foram feitas em entrevista ao Der Spiegel, quando questionado sobre o fracasso da Alemanha em entregar artilharia pesada à Ucrânia.



"Evitar uma escalada com a NATO é uma prioridade para mim", assegurou, acrescentando que "as consequências de um erro seriam dramáticas".





09h41 – Reino Unido treina soldados ucranianos, diz Boris Johnson



O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, avançou esta sexta-feira que o seu país está a treinar soldados ucranianos, nomeadamente no uso de veículos blindados que Londres vai fornecer a Kiev para ajudar a combater a invasão russa.



“Atualmente estamos a treinar ucranianos na Polónia para a utilização de equipamentos de defesa antiaérea e de veículos blindados”, explicou o líder britânico à imprensa, durante uma visita à Índia.





09h19 – Rússia planeia assumir controlo total do Donbas e sul da Ucrânia



A Rússia planeia assumir o controlo total da região do Donbass, a leste da Ucrânia, assim como do sul desse país, como parte da segunda fase da “operação militar especial”, disse hoje o vice-comandante das forças militares russas, segundo a agência de notícias Interfax.



O responsável avançou ainda que a Rússia tenciona criar um corredor terrestre entre a Crimeia, que a Rússia anexou em 2014, e o Donbass.





09h01 – Macron defende que líderes da UE devem proteger-se contra risco de nova cortina de ferro



O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou hoje que as nações europeias não devem permitir que uma nova cortina de ferro caia sobre o continente.



Para o líder, é importante ter em consideração as diferentes perspetivas dentro do bloco europeu em relação à Rússia e à guerra na Ucrânia.





08h52 – Rússia diz que a sua força aérea atingiu 58 alvos militares durante a noite



O Ministério da Defesa da Rússia disse hoje ter atingido 58 alvos militares na Ucrânia durante a noite, incluindo locais onde tropas, depósitos de combustível e equipamentos militares estavam concentrados.



Moscovo garante ainda ter atingido três alvos na Ucrânia usando mísseis de alta precisão, incluindo um sistema de defesa aérea S-300 e uma grande concentração de tropas ucranianas e respetivos equipamentos.





08h45 – Avião de transporte cai no sul da Ucrânia e faz vítimas



Um avião ucraniano de transporte AN-26 caiu durante um "voo técnico" no sul da Ucrânia esta sexta-feira e houve vítimas, segundo as autoridades locais.



Os pormenores do acidente, ocorrido na região de Zaporizhzhia, estão neste momento a ser verificados pelas autoridades.





08h28 – UE apela a teletrabalho e menos viagens de carro para reduzir dependência do petróleo e gás russos



A UE lançou um apelo às populações para que conduzam menos, desliguem o ar condicionado e trabalhem em casa três dias por semana, de modo a reduzir a dependência do petróleo e do gás russos.



A Comissão Europeia diz que as medidas, elaboradas com a Agência Internacional de Energia, economizariam cerca de 500 euros por ano, em média.



“Pessoas por toda a Europa ajudaram a Ucrânia, fazendo doações ou ajudando refugiados diretamente, e muitos gostariam de fazer mais”, escreveram as duas entidades em comunicado. “Usar menos energia não é apenas uma maneira imediata de os europeus reduzirem as suas contas, mas também ajuda a Ucrânia, reduzindo a necessidade de petróleo e gás russos, permitindo assim a reduzir os fluxos de receitas que financiam a invasão”.





08h03 – Imagens apontam para possível existência de mais de 200 valas comuns em Mariupol



Imagens de satélite apontam para a possível existência de mais de 200 valas comuns perto de Mariupol, num momento em que a Ucrânia acusa a Rússia de ali enterrar 9.000 civis para esconder o massacre.



As fotografias divulgadas esta quinta-feira surgiram horas depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter reclamado vitória na batalha por Mariupol, apesar de cerca de 2.000 combatentes ucranianos ainda se encontrarem barricados numa siderurgia.



O fornecedor de imagens de satélite Maxar Technologies divulgou as imagens, que, supostamente, mostram mais de 200 valas comuns numa cidade onde os responsáveis locais ucranianos dizem que os russos têm estado a enterrar residentes de Mariupol.



As imagens mostram longas filas de sepulturas que se afastam de um cemitério existente na cidade de Manhush, fora de Mariupol.



O autarca de Mariupol, Vadym Boychenko, acusou os russos de "esconderem os seus crimes militares", retirando os corpos de civis da cidade e enterrando-os em Manhush. Os túmulos podem conter até 9.000 mortos, segundo a autarquia de Mariupol, numa mensagem de quinta-feira na plataforma social Telegram.



"Os corpos dos mortos foram levados camiões e, na realidade, simplesmente a ser despejados em montes", disse um assessor de Boychenko, Piotr Andryushchenko, no Telegram.





(Agência Lusa)







07h47 – Empresa mineradora Petropavlovsk solicita licença de exportação



A mineradora russa Petropavlovsk declarou esta sexta-feira ter solicitado uma nova licença de exportação, depois de a mineradora russa ter sido proibida por sanções de vender ouro ao banco privado Gazprombank.



A empresa disse ainda que continua a explorar opções de venda do seu ouro, inclusivamente a novos compradores, apesar de ter reduzido suas perspetivas anuais de produção total de ouro.





07h32 - Autarca de Mariupol pede “evacuação total” da cidade



O presidente da Câmara de Mariupol fez um novo apelo esta sexta-feira à "evacuação total" da cidade, que o presidente Vladimir Putin diz ser agora controlada pelas forças russas.



"Precisamos apenas de uma coisa - a retirada total da população. Cerca de 100 mil pessoas permanecem em Mariupol", disse Vadym Boichenko.





07h10 - Dia começa sem corredores humanitários



A vice-primeira-ministra ucraniana alertou há momentos que não foi aberto qualquer corredor humanitário de grandes dimensões esta sexta-feira, devido ao "perigo dessas rotas".





"Devido ao perigo das rotas, hoje, 22 de abril, não haverá corredores humanitários. A todos os que continuam à espera de ser retirados: sejam pacientes e, por favor, aguentem!", escreveu Iryna Vereshchuk no Facebook.



Ponto de situação



Zelensky na AR. Dirigindo-se à Assembleia da República, Volodymyr Zelensky pediu ontem aos portugueses para lutarem contra a propaganda russa em todos os países falantes de Portugal e apoio às sanções à Rússia.



"Do tamanho de Lisboa". Referindo-se a Mariupol, o presidente ucraniano falou ao Parlamento português numa "cidade do tamanho de Lisboa" e denunciou a morte de mais de 10 mil pessoas nos bombardeamentos russos, acusando Moscovo de estar a queimar corpos para "ocultar provas dos massacres".