Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

10h01 - Rússia diz que destruiu mais de 20 armazéns com armas e equipamento militar







As forças russas destruíram nas últimas horas mais de 20 armazéns com armas e equipamento militar na Ucrânia, anunciou hoje o Ministério da Defesa russo.



"A aviação operacional-tática das Forças Aeroespaciais russas realizou ataques a 66 instalações militares na Ucrânia", afirmou o porta-voz militar russo, Igor Konashenkov.



Os militares da Rússia também realizaram ataques de mísseis terrestres de alta precisão contra 11 alvos, acrescentou o responsável, citado pela agência espanhola Efe.



Os sistemas de defesa aérea russos também abateram, de acordo com Konashenkov, um avião Su-25 na região de Kharkiv, e 15 drones.



A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.





(agência Lusa)







9h18 - "Não se deixem enganar". Ucrânia alerta para corredor paralelo dos "ocupantes"





Através do Telegram, a vice-primeira-ministra da Ucrânia alerta para informações sobre um corredor humanitário alternativo estabelecido pelas forças russas.







"Acabámos de receber informações de que os ocupantes podem estar a tentar organizar o seu próprio corredor de evacuação para a Rússia, paralelo ao nosso", indica a responsável.





Iryna Vereshchuk acrescenta que o corredor ucraniano funciona "exclusivamente na direção de Zaporizhzhia" e pede aos civis para que se mantenham "cuidadosos e vigilantes".







"Não se deixem enganar ou provocar", acrescenta na mensagem.







8h30 - Mariupol. Corredor humanitário para a retirada de civis







A vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, indicou que está prevista para este sábado a abertura de um corredor humanitário em Mariupol a partir das 12h00 locais (menos duas horas em Portugal Continental).







O objetivo será retirar sobretudo mulheres, crianças e idosos, indicou a responsável.



Ponto de situação









Zelensky avisa que invasão da Ucrânia é "só o início". O presidente ucraniano alertou às últimas horas de sexta-feira que a invasão da Ucrânia é apenas "o início" e que Moscovo planeia invadir outros países. “Todas as nações que, como nós, acreditam na vitória da vida sobre a morte devem lutar connosco. Temos de ser ajudados porque somos os primeiros desta fila. Quem virá a seguir?”, questionou Volodymyr Zelensky.





Preocupação na Moldova. De acordo com as agências estatais russas, Rustam Minnekayev, vice-comandante do distrito militar central da Rússia, afirmou na sexta-feira que Moscovo pretende controlar todo o sul da Ucrânia de forma a ter acesso à Transnístria. Trata-se de um território separatista pró-russo, situado na fronteira entre a Ucrânia e a Moldova, que se situa dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas como parte do território moldavo. Na sexta-feira, o Ministério moldavo dos Negócios Estrangeiros anunciou ter convocado o Embaixador da Rússia no país para expressar "profunda preocupação".





Situação em Mariupol. O derradeiro contingente de combatentes ucranianos continua a defender a fábrica de Azovstal, em Mariupol. A Rússia indicou que está pronta a permitir a retirada de civis que ainda se encontrem nesta zona, mas as forças ucranianas dizem que os bombardeamentos de Moscovo ainda não cessaram. Na sexta-feira, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, indicou que "há uma possibilidade" de estabelecer um corredor humanitário este sábado em Mariupol.