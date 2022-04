Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

9h14 - Londres considera que ataques ucranianos a linhas de abastecimento russas são "legítimos"







O ministro britânico das Forças Armadas considera que os ataques ucranianos em locais de abastecimento do Exército russo são "totalmente legítimos".







Em entrevista à BBC, James Heappey foi questionado sobre a forma como as armas cedidas pelo ocidente podem ser usadas pelos ucranianos, nomeadamente contra alvos militares russos em solo russo.







"São os ucranianos que tomam a decisão sobre a direção [dos alvos], não quem fabrica e exporta" as armas, refere o ministro.







8h56 - Pelo menos 500 soldados ucranianos mortos durante a noite, diz Moscovo





O ministro russo da Defesa adianta esta terça-feira que foram atingidos mais de 90 alvos militares ucranianos durante a noite. Morreram pelo menos 500 soldados ucranianos.







No mais recente briefing sobre a "operação militar especial" na Ucrânia, a Rússia diz ter destruído "87 instalações militares", arrasando também 59 veículos blindados, entre outros meios.





Afirma também ter matado "cerca de 500 soldados inimigos". Visou ainda vários sistemas de lançamento de mísseis antiaéreos e drones ucranianos.







8h27 - Alemanha autoriza entrega de tanques à Ucrânia





Berlim anunciou esta terça-feira que vai autorizar a entrega de tanques a Kiev, uma viragem na política cautelosa de apoio direto ao armamento da Ucrânia.







A ministra alemã da Defesa, Christine Lambrecht, deverá revelar durante o dia mais detalhes sobre a forma como será dado este apoio.







Os tanques cedidos deverão ser do tipo "Cheetah" têm origem no stock da indústria de Defesa alemã, especializados na defesa antiaérea.







8h05 - Transnístria denuncia ataque a edifício governamental na capital





A Transnístria anunciou esta terça-feira um ataque a um edifício governamental na capital, Tiraspol. Mas a Moldávia acusa as autoridades da região separatista pró-russa de "criar pretextos para agravar a situação de segurança".





De acordo com o Centro de Imprensa do Ministério do Interior da Transnístria, registaram-se várias explosões num prédio do Governo no centro de Tiraspol pelas 17h00 de segunda-feira.





O Gabinete de Reintegração, dependente do Governo da Moldávia, mostrou-se preocupado com os últimos acontecimentos e fez um "pedido à calma". O incidente já está a ser investigado.







O governo moldavo adianta que o objetivo do alegado ataque é "criar pretextos para agravar a situação de segurança na região".







Moscovo pretende "semear o pânico e o sentimento anti-ucraniano" na região, denunciou o Ministério ucraniano da Defesa.







Na última sexta-feira, o general Rustam Minnekaiev, comandante adjunto das forças do distritio militar do Centro da Rússia, adiantou que Moscovo pretende controlar o sul da Ucrânia, para além da região leste, de forma a criar um ponto de acesso à Transnístria.







Tiraspol, a cerca de 100 quilómetros do porto ucraniano de Odessa, é a capital de um território disputado pela Rússia e Moldávia desde o final da Guerra Fria.







Com a dissolução da União Soviética, a Moldávia alcançou a independência enquanto país, mas algumas tropas russas permaneceam na região conhecida como Transnístria, atualmente com cerca de meio milhão de habitantes.







A Transnístria opôs-se às autoridades moldavas e estabeleceu um novo estado independente, não sendo no entanto reconhecida internacionalmente como país. O território, entre a Moldávia e a Ucrânia, conta com um contingente de tropas russas de forma permanente.







7h49 - Londres responde a Moscovo. Fornecimento de armas é da comunidade doadora, não da NATO





O ministro britânico das Forças Armadas, James Heappey, disse esta terça-feira que o apoio à Ucrânia está a ser dado pela aliança ocidental e não pela NATO.







"É a comunidade de doadores, não a NATO", afirmou o governante em entrevista à Sky News.







O ministro russo dos Negócios Estrangeiros alertou nas últimas horas para o perigo de uma Terceira Guerra Mundial, tendo acusado a Aliança Atlântica de estar a combater a Rússia numa guerra por procuração na Ucrânia.







"O esforço dos doadores é algo que está a sido reunido por países que, é certo, muitos deles são da NATO, mas outros não são. Não é a NATO que está a dar ajuda militar", referiu o governante.







7h19 - Ataques russos intensificam-se no leste da Ucrânia





O Ministério britânico da Defesa prevê que as forças russas tentem cercar as principais posições ucranianas no leste do país. A cidade de Kreminna, em Lugansk, já estará nas mãos dos russos e há combates em curso no sul de Izium, na região de Kharkiv.







Londres refere ainda as tentativas de avanço dos russos em Sloviansk e Kramatorsk. Por sua vez, as forças ucranianas preparam-se para um possível ataque russo em Zaporizhzhia, vindo do sul.







Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/agUoc4mRcj



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vnxIPbDJOZ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 26, 2022



Ponto de situação





O secretário-geral das Nações Unidas encontra-se esta terça-feira com o presidente russo. As conversações em Moscovo deverão focar-se na situação na cidade portuária de Mariupol, sitiada há várias semanas e onde permanece um reduto da resistência ucraniana junto à fábrica de Azovtal. Na segunda-feira, Guterres esteve em Ancara, onde se reuniu com o presidente turco, Tayyip Erdogan. Depois de Moscovo, o responsável da ONU continua o périplo e segue para Kiev ainda esta semana.





O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, pede ao secretário-geral da ONU para que pressione Moscovo no sentido de estabelecer um corredor humanitário em Mariupol. O objetivo é garantir a retirada de civis em segurança.





Sergei Lavrov, ministro russo dos Negócios Estrangeiros, alertou na segunda-feira para o risco crescente de um conflito nuclear e de uma "terceira guerra mundial" devido à guerra na Ucrânia. Considerou que a NATO está a lutar uma guerra por procuração com a Rússia, ao enviar armamento para Kiev. “Guerra significa guerra”, vincou.





Em resposta, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, considera que Moscovo está a perder “esperança” em relação a uma vitória no conflito na Ucrânia e quer “assustar o mundo” de forma a parar com a mobilização internacional para o apoio a Kiev.





Responsáveis de 40 países reúnem-se esta terça-feira na base de Ramstein, na Alemanha, para discutir a ajuda à Ucrânia no combate contra a Rússia. O encontro, liderado pelos Estados Unidos, contará com representantes de Portugal.