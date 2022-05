Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui a evolução da ofensiva militar desencadeada no final de fevereiro pela Rússia.

8h37 - Zelensky afirma que é necessário derrotar o mal de uma vez por todas



Na mensagem diária, ao país e ao mundo, o presidente da Ucrânia lembrou a data de 9 de maio para alertar que "é impossível derrotar o mal de uma vez por todas".

8h14 - Não existem “provas concretas” que Rússia pretende utilizar armas nucleares táticas



O Presidente russo, Vladimir Putin, está determinado em prosseguir a guerra na Ucrânia mas não existem indicações de que a Rússia se prepara para utilizar armas nucleares táticas no conflito, disse hoje o diretor da CIA, William Burns.



O Presidente Putin “está num tal estado de espírito que não pensa que pode permitir-se perder”, declarou Burns no decurso de uma conferência organizada pelo jornal Financial Times, em Washington, acrescentando que o líder do Kremlin “está convencido que o redobrar dos esforços lhe permitirá progredir” no terreno.



A resistência dos ucranianos não o terá ainda desencorajado “porque está totalmente concentrado nas escolhas que fez para desencadear a invasão”, prosseguiu o diretor da agência de informações dos EUA.



No entanto, a CIA não detetou até ao momento “qualquer prova concreta que demonstre que a Rússia prepara a deslocação ou mesmo a utilização potencial de armas nucleares táticas”, segundo indicou.



“Atendendo às declarações (…) que escutámos por parte dos dirigentes russos, não podemos minimizar essas possibilidades”, acrescentou, precisando que a sua agência permanece “muito concentrada” nesta questão.







