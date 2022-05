Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Mais atualizações

10h20 - Ucrânia "pode ter vencido a batalha de Kharkiv"



É o que estima o think tank Institute for the Study of War. As forças russas, que tentaram nos últimos dias, cercar aquela cidade do nordeste da Ucrânia terão recuado.



O governador da região de Kharkiv afirma que os habitantes da cidade começaram a regressar para lidar com a destruição deixada pelos ataques russos.



9h42 - Rússia interrompeu fornecimento de eletricidade à Finlândia



O operador finlandês de eletricidade anunciou na manhã deste sábado que a Rússia cortou o fornecimento de eletricidade ao país.







8h45 - Roman Abramovich. Congelado imóvel na Quinta do Lago



Foi congelado um imóvel de Roman Abramovich, na Quinta do Lago, avaliado em dez milhões de euros. A notícia é avançada hoje pelo jornal Público. O jornal revela que o oligarca russo tentou vender a propriedade no Algarve 15 dias antes da invasão da Ucrânia.



Foi a Caixa Geral de Depósitos que deu o alerta à Polícia Judiciária. O registo de propriedade está congelado desde 25 de março, a pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros.



Roman Abramovich é um dos nomes próximo de Valdimir Putin. O Público acrescenta que, até agora, só era conhecido o congelamento da conta bancária de um oligarca russo, no valor de 242 euros.

8h26 - Kiev alerta. Rússia ameaça atacar todo o território com mísseis desde o mar Negro



A Ucrânia acusou esta sexta-feira a Rússia de ameaçar todo o território ucraniano com ataques de mísseis, ao criar uma base ofensiva na Ilha Zmiinyi, no mar Negro, e de tentar destabilizar a situação na região separatista da Transnístria.



O porta-voz do Comando Operacional do Sul da Ucrânia, Vladyslav Nazarov, denunciou, através da rede social Telegram, que há quatro navios de guerra russos e dois submarinos no mar Negro, carregados com mais de 30 mísseis Kalibr.



Estes equipamentos militares representam uma ameaça de ataques com mísseis em todo o território ucraniano, alertou Nazarov, citado pela agência de notícias local Ukrinform.



Os serviços de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia divulgaram esta sexta-feira que as forças russas têm planos para implantar sistemas de mísseis de defesa aérea Pantsir e sistemas de mísseis terra-ar Tor-M2 na Ilha da Serpente (Ilha Zmiinyi), no mar Negro.



Vladyslav Nazarov acusou ainda as "forças invasoras" de continuarem a promover provocações na Transnístria.







(agência Lusa)







8h23 - Moscovo vai responder caso NATO mova forças nucleares para perto da fronteira russa



O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, citado pela agência noticiosa RIA, disse este sábado que a Rússia está preparada para dar uma resposta adequada caso a NATO mova forças nucleares para perto da fronteira russa. Alexander Grushko disse que a Rússia não tem intenções hostis contra a Finlândia e a Suécia e não vê razões "reais" para os dois países quererem juntar-se à NATO.







Este o ponto de situação a esta hora:

Rússia vai deixar de fornecer eletricidade à Finlândia

Ucrânia acusa Rússia de deportar mais de 210 mil crianças

Rússia declara 10 diplomatas romenos e um búlgaro "persona non grata"

Turquia ameaça bloquear adesão da Suécia e Finlândia à NATO





O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, manifestou esta sexta-feira a sua hostilidade à adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, levantando o risco de bloqueio a todo o processo que exige a unanimidade dos membros da Aliança Atlântica.

O chefe de Estado turco acusou os dois países nórdicos de servirem de "refúgio a terroristas do PKK", o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, considerado uma organização terrorista por Ancara, mas também pela União Europeia e pelos Estados Unidos.

Lloyd Austin pede cessar-fogo imediato

