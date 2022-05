Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

11h37 – Presidente finlandês confiante de que pode resolver questão da NATO com Turquia



O presidente finlandês disse hoje acreditar que Finlândia e Suécia podem chegar a um acordo com a Turquia, eliminando as objeções desse país aos planos dos nórdicos de ingressarem na NATO.



"As declarações da Turquia mudaram muito rapidamente e tornaram-se mais duras nos últimos dias", disse o presidente Sauli Niinisto durante um discurso no parlamento da Suécia.



"Mas estou certo de que, com discussões construtivas, resolveremos esta situação", acrescentou.





11h27 – Kremlin diz que eventual uso de reservas russos pelo G7 na Ucrânia seria “roubo completo”



O Kremlin considerou hoje que, se o G7 permitir que a Ucrânia use reservas russos na guerra, tal constituiria um “roubo completo” e exigiria uma “resposta apropriada”.



As declarações surgem depois de o ministro alemão das Finanças, Christian Lindner, ter dito a quatro jornais europeus que está aberto à ideia de confiscar bens estatais russos para financiar a reconstrução da Ucrânia e que propostas desse género estão já a ser discutidas pelo G7 e pela UE.





11h13 - Combatentes retirados de Azovstal serão tratados de acordo com normas internacionais, garante Putin



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse há momentos que o presidente russo, Vladimir Putin, assegurou que os combatentes ucranianos retirados de Azovstal serão tratados "de acordo com os padrões internacionais".





11h08 – Rússia vai expulsar dois diplomatas finlandeses



O Ministério russo dos Negócios Estrangeiros anunciou esta terça-feira que vai expulsar dois diplomatas da embaixada finlandesa em Moscovo, retaliando assim a decisão de Helsínquia de expulsar dois diplomatas russos.



Em comunicado, o ministério disse ainda ter protestado contra "a postura de confronto da Finlândia em relação à Rússia", numa aparente referência à tentativa da Finlândia de se juntar à NATO.





10h45 – Moscovo diz ter atingido carregamentos de armas dos EUA e da Europa no oeste da Ucrânia



O Ministério da Defesa da Rússia disse hoje que os seus mísseis destruíram carregamentos de armas dos Estados Unidos e da Europa na região de Lviv, no oeste da Ucrânia.



Moscovo confirmou também as afirmações de separatistas apoiados pela Rússia sobre a rendição de 250 combatentes ucranianos escondidos na siderurgia de Azovstal, dos quais 51 ficaram feridos.





10h36 - Ucrânia está a trabalhar noutras etapas da evacuação de Azovstal



A Ucrânia está neste momento a trabalhar em "etapas posteriores" da retirada de combatentes da fábrica de aço de Azovstal, na cidade de Mariupol, disse hoje a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk.



"Se deus quiser, tudo ficará bem", escreveu a responsável na rede social Telegram.





10h27 - Presidente ucraniano e chanceler alemão discutem guerra e sanções à Rússia



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse hoje ter falado com o chanceler alemão, Olaf Scholz, para discutir a situação na linha de frente da guerra e a possibilidade de aumentar as sanções a Moscovo.



"Mantive conversas produtivas com o Bundeskanzler [chanceler]. Discuti a situação na linha de frente, a pressão sobre a Rússia, o aumento das sanções e as perspetivas de paz", escreveu Zelensky no Twitter.



O líder ucraniano disse ainda contar com mais ajuda alemã no caminho da Ucrânia para a adesão à União Europeia.

10h18 – Rússia diz que Ucrânia “praticamente se retirou” do processo de negociação

A Rússia e a Ucrânia não estão a realizar negociações "de forma alguma", avançou há momentos a agência de notícias Interfax, citando o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Andrey Rudenko.

"Não, as negociações não estão a realizar-se. A Ucrânia praticamente retirou-se do processo de negociação", garantiu Rudenko.



A Rússia e a Ucrânia não estão a realizar negociações "de forma alguma", avançou há momentos a agência de notícias Interfax, citando o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Andrey Rudenko.



"Não, as negociações não estão a realizar-se. A Ucrânia praticamente retirou-se do processo de negociação", garantiu Rudenko.





10h07 – 265 combatentes ucranianos em Azovstal feitos prisioneiros



Os cerca de 265 combatentes ucranianos que estavam na siderurgia de Azovstal, em Mariupol, ter-se-ão rendido às forças pró-Rússia e foram feitos prisioneiros, informou o Ministério russo da Defesa esta terça-feira.





"Nas últimas 24 horas, 265 combatentes baixaram as armas e renderam-se, sendo feitos prisioneiros", escreveu em comunicado o ministério.





"Todos os que precisem de assistência médica serão enviados para o hospital de Novoazovsk", localizado no território separatista pró-russo, acrescentou Moscovo.







09h56 – Lavrov diz que adesão da Finlândia e Suécia à NATO "não fará grande diferença"



O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, afirmou esta terça-feira que a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO provavelmente "não fará grande diferença", já que os dois países participam há muito tempo nos exercícios militares da Aliança.



"A Finlândia e a Suécia, assim como outros países neutros, participam em exercícios militares da NATO há muitos anos", justificou Lavrov.



"A NATO tem em consideração o seu território quando planeia avanços militares no Leste. Portanto, provavelmente não fará grande diferença. Vamos ver como este território é usado na prática pela Aliança do Atlântico Norte", acrescentou.





09h47 – Forças russas terão travado ataque da Ucrânia em região fronteiriça



O governador da região russa de Kursk, Roman Starovoit, avançou no Telegram que as forças de Moscovo travaram um ataque da Ucrânia na vila de Alekseevka, junto à região fronteiriça de Sumy.



Starovoit afirmou que três casas ficaram danificadas, assim como um carro estacionado perto de uma delas e um edifício escolar.



O governador assegurou que será fornecida a assistência necessária aos moradores da vila bombardeada.





09h25 – Separatistas pró-Rússia dizem que 256 combatentes ucranianos se renderam em Azovstal



Separatistas apoiados pela Rússia disseram esta terça-feira que 256 militares ucranianos que estavam escondidos na siderurgia de Azovstal, em Mariupol, "se renderam", e que 51 ficaram feridos.



Os militares ucranianos estão neste momento a retirar todas as tropas que ainda se encontravam em Mariupol, cedendo o controlo da cidade à Rússia após meses de bombardeamentos.





08h28 - Ataque com míssil terá danificado ferrovia em Lviv



O presidente da Câmara de Lviv, Andriy Sadovyi, partilhou no Telegram mais informações sobre o ataque à ferrovia no oeste da Ucrânia.



“Numa das aldeias do distrito de Yavoriv, os destroços do míssil danificaram parcialmente a infraestrutura ferroviária. As janelas das casas em redor estilhaçaram-se. E tudo isto numa zona a 20 quilómetros da fronteira com a União Europeia”, escreveu.



Segundo o autarca, “este foi um dos maiores ataques na região de Lviv em termos de número de mísseis. É difícil prever o que acontecerá a seguir. Portanto, vão para os abrigos!”.



“Não filmem os ataques de mísseis nem as operações de defesa aérea. Esses vídeos são necessários para Moscovo. Não sejam como os russos, por favor”, apelou ainda Sadovyi.







7h54 - Azovstal. Ainda "não é o fim"

O Ministério da Defesa da Ucrânia adianta que foram já retirados da Azovstal, o complexo siderúrgico de Mariupol, pelo menos 264 soldados ucranianos, dos quais 53 estão feridos com gravidade. Estes combatentes estão a ser transportados para o Donbass, região do leste do país onde as forças russas concentram nesta altura as suas operações.



O comando militar ucraniano afirma que está a tentar retirar da Azovstal os derradeiros soldados que alí se encontra. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que o país precisa dos seus "heróis vivos".



Fontes militares ocidentais, citadas na edição online da BBC, indicam que o presidente russo, Vladimir Putin, estará agora envolvido na gestão direta e quotidiana da ofensiva contra a Ucrânia. Acompanhado pelo chefe do Estado-Maior, Putin estará a tomar decisões habitualmente confiadas a patentes.

da BBC, indicam que o presidente russo, Vladimir Putin, estará agora envolvido na gestão direta e quotidiana da ofensiva contra a Ucrânia. Acompanhado pelo chefe do Estado-Maior, Putin estará a tomar decisões habitualmente confiadas a patentes.

Uma das fontes ouvidas pela estação pública britânica sublinha que o envolvimento direto de Vladimir Putin em decisões operacionais vem, uma vez mais, deixar patente que a invasão da Ucrânia não está a decorrer como foi planeada.



O Governo português exprime "inequívoco apoio a um célere proceso de adesão" da Suécia e da Finlândia à NATO. Em nota enviada à comunicação social, o Executivo considera que a entrada destes dois países vai representar um reforço significativo da Aliança Atlântica.



Lisboa sublinha que a decisão da Finlândia e da Suécia no sentido de formalizarem o pedido de adesão à NATO foi "democrática e soberana" e decorre de um novo contexto de segurança.



A primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson, fala em receio de represálias russas durante o periodo de adesão à NATO. Por isso, quer desde já apoio militar da Aliança Atlântica. Por sua vez, a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, sustenta que a adesão do país à NATO é um ato de paz.



Por seu turno, Vladimir Putin considera que Finlândia e Suécia, enquanto membros da NATO, não serão uma ameaça à Rússia. Todavia, promete retaliar se houver um aumento das estuturas militares da Aliança Atântica nas fronteiras russas.



A Turquia já avisou, no entanto, que tenciona vetar a entrada da Finlândia e da Suécia na NATO. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusa os países nórdicos de terem uma política de "acolhimento de guerrilheiros curdos".

Oleksandr Danylyuk, antigo ministro ucraniano das Finanças e ex-chefe de segurança nacional, afirma à BBC Radio 4 que a retirada de soldados da Azovstal, em Mariupol, "é um alívio, mas não é o fim"."A Rússia controla Mariupol, mas não controla a fábrica de aço, embora a importância estratégica desta fábrica seja mínima neste fase", acrescenta Danylyuk.O Instituto para o Estado da Guerra - centro de reflexão norte-americano - estima que há um número crescente de "militares" pró-Moscovo descontentes e céticos face ao esforço de guerra da Rússia.Igor Strelkov, um dosmais destacados, escreveu já que as operações militares russas no Donbass, no leste da Ucrânia, "falharam".