Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

8h49 - O alerta de Guterres para a fome no mundo



António Guterres alerta para o risco de uma ampla crise de fome no mundo, em consequência da guerra na Ucrânia. O número de pessoas em situação insegurança alimentar severa cresceu de 135 milhões para 276 milhões.





António Costa elogiou a integração romena "no seio da NATO e no seio da União Europeia". E manifestou apoio à integração da Roménia no espaço Schengen.

A cumprir uma visita à Roménia, onde está posicionado um contingente militar português, o primeiro-ministro começou por assinalar "a forma tão positiva como ao longo das últimas décadas" o país anfritrião "tem contribuído para o desenvolvimento" de Portugal.António Costa elogiou a integração romena "no seio da NATO e no seio da União Europeia". E manifestou apoio à integração da Roménia no espaço Schengen."Identificámos vários domínios novos de cooperação bilateral, na área económica e na área de energia", enfatizou o governante, para adiante referir a cooperação militar.



"A nossa fronteira de segurança começa na Roménia", fez ainda notar o primeiro-ministro.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/qqKi2Uagzx



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1JYJHtSWRT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 19, 2022

Moscovo afirma ter capturado mais de 900 soldados ucranianos que se encontravam entrincheirados no complexo siderúrgico Azovstal, em Mariupol. Estes combatentes, indicam as autoridades russas, foram enviados para uma "colónia-prisão" em território controlado pelas tropas da Rússia.



As autoridades ucranianas afirmam, por sua vez, que esperam poder trocar os combatentes retirados da Azovstal por soldados russos capturados no teatro de guerra. Todavia, o destino dos derradeiros defensores de Mariupol continua a ser incerto.



Denis Pushilin, um dos líderes separatistas pró-Rússia, estima que haverá ainda mais de um milhar de militares ucranianos no interior da siderurgia de Mariupol.

Denis Pushilin, um dos líderes separatistas pró-Rússia, estima que haverá ainda mais de um milhar de militares ucranianos no interior da siderurgia de Mariupol.

Na mais recente mensagem noturna, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, clamou que a invasão russa constitui "um fracasso absoluto".



Os líderes do G7 reúnem-se esta quinta-feira ba Alemanha. O grupo que agrega os países mais industrializados dedicar-se-á a discutir modalidades de apoio económico para a Ucrânia. Isto apesar da inflação galopante quer na Europa, quer nos Estados Unidos.



As Nações Unidas voltam a advertir para o risco de uma ampla crise alimentar nos próximos meses, em consequência da invasão russa da Ucrânia. O secretário-geral da ONU declarou que a insegurança alimentar nos países mais pobres já começou a acentuar-se com a escalada dos preços. António Guterres advertiu mesmo que a escassez de alimentos pode perdurar "durante anos", caso as exportações ucranianas não sejam repostas a breve trecho.



Em Portugal, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou que o primeiro-ministro, António Costa, vai visitar a Ucrânia - uma informação que o Governo tentava manter em segredo por questões de segurança. "O presidente anunciou, está anunciado", reagiu o chefe do Governo, sustentando que não há segredos entre Belém e São Bento.

O secretário-geral das Nações Unidas mostra-se preocupado com os conflitos armados, a pandemia e as alterações climáticas.Palavras deixadas numa reunião com diplomatas de vários países em Nova Iorque, antes da reunião do Conselho de Segurança prevista para esta quinta-feira.Em visita à Roménia, o primeiro-ministro português referiu-se aos pedidos de adesão à NATO da Finlândia e da Suécia como "uma opção livre de dois Estados soberanos"."Dois Estados que contribuirão seguramente para o reforço da Aliança Atlântica e que são, aliás, um sinal de uma das dimensões importantes de uma derrota estratégica que a Rússia está a sofrer", vincou António Costa."Quando pensava que enfraqueceria a União Europeia e dividiria a NATO, a verdade é que tem a União Europeia sabido demonstrar uma união reforçada e a NATO tem vindo a reforçar-se, designadamente agora com o pedido de adesão da Suécia e da Finlândia", acentuou."A verdade é que os Estados-membros têm todos a necessidade aprovar esta adesão e seguramente encontrarão o espaço de diálogo diplomático adequado para ultrapassar as divergências ou as dúvidas que existam em relação a esta adesão e, tal como tem acontecido ao longo da história, a NATO sairá reforçada desse pedido adesão", completou Costa, referindo-se às reticências do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.O recente relatório dos serviços de informações militares do Reino Unido aponta uma "cultura de encobrimento e de procura de bodes expiatórios" no seio da estrutura militar da Federação Russa: "Muitos oficiais envolvidos na invasão da Ucrânia serão, provavelmente, cada vez mais distraídos por esforços para evitar culpabilidade pessoal nas contrariedades operacionais da Rússia".Um bombardeamento sobre uma cidade no sudoeste da Rússia, na linha de fronteira com a Ucrânia, provocou pelo menos um morto e vários feridos, adianta o governador da região de Kursk."Outro ataque inimigo em Tyotkino, ocorrido ao amanhecer, infelizmente terminou em tragédia. De momento sabemos da morte de pelo menos um civil", indicou Roman Starovoyt, atribuindo assim responsabilidade às forças ucranianas.Na plataforma Telegram, o mesmo responsável disse ainda que outras pessoas ficaram feridas, encontrando-se a receber tratamento.A vítima mortal terá sido um motorista de pesados que fazia entregas a uma destilaria atingida "repetidamente", de acordo com Roman Starovoyt.O presidente norte-americano prepara-se para receber, em Washington, o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, e a primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson. Os três líderes vão discutir osde adesão à NATO de ambos os países escandinavos.A Administração Biden está ao lado de suecos e finlandeses neste processo. Se as objeções da Turquia forem ultrapassadas, a NATO passará a ter 32 países-membros."Acolho calorosamente e apoio fortemente as candidaturas históricas da Finlândia e da Suécia à NATO", declarou Joe Biden num comunicado divulgado na quarta-feira pela Casa Branca.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prolongou por 90 dias a lei marcial no país.Recorde-se que, ao abrigo desta lei, os homens entre os 18 e os 60 anos não podem sair da Ucrânia, uma vez que podem ser chamados para combater.