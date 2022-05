Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrân

8h28 - Evacuação da Azovstal ainda não está terminada



Prosseguem os esforços negociais para retirar os derradeiros combatentes ucranianos do complexo siderúrgico de Mariupol. O assessor da Presidência ucraniana Mykhaylo Podolyak admite que as conversações com os russos estão a ser "muito difíceis". E estão até "muito frágeis".



Na quinta-feira, um vice-comandante do batalhão ultrabacionalista Azov indicava, muma mensagem em vídeo, que continuava no interior da Azovstal, acompanhado de um número indeterminado de soldados.



8h09 - Washington prepara-se para fornecer mais armamento a Kiev



O Pentágono estará a preparar-se para enviar à Ucrânia mísseis avançados contra navios, de acordo com a Reuters.



A agência cita responsáveis da Administração Biden, segundo os quais Washington poderia fazer chegar aos ucranianos mísseis Harpoon e Naval Strike, tendo por alvo a frota russa do Mar Negro, que está nesta altura a bloquear infraestruturas portuárias da Ucrânia.



8h03 - Bombardeamento russo mata civis em Lugansk



Pelo menos 13 civis morreram no decurso de bombardeamentos das forças russas sobre a região de Lugansk, no leste da Ucrânia, adianta Serhiy Hayday, comandante da Administração Militar Regional, citado pela agência Reuters.



Doze dos civis perderam as vidas em Severodonetsk.



Severodonetsk reveste-se de importante valor estratégico para as tropas da Federação Russa, dado que o controlo desta cidade permitiria uma ligação com as forças posicionadas a sudeste de Izyum.



7h55 - Sines pode vir a ser a nova autoestrada do gás para a Alemanha e a Polónia



Portugal está a negociar com os dois países a distribuição, numa altura em que a União Europeia quer acabar com a dependência da Rússia.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/AgtCk64rRw



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/W938cA16hU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 20, 2022

Na já habitual intervenção noturna, o presidente ucraniano afirmou que a região do Donbass, no leste da Ucrânia, está “completamente destruída”. “A Rússia está a tentar exercer ainda mais pressão. É o inferno, lá, e isto não é um exagero”, descreveu Volodymyr Zelensky.



Entretanto, o Senado dos Estados Unidos aprovou um pacote de 40 mil milhões de dólares para assistência à Ucrânia. É a maior dotação norte-americana desde o início da invasão russa.



Os pedidos de adesão à NATO da Finlândia e da Suécia receberam um forte apoio público do Presidente norte-americano. Joe Biden recebeu em Washington os líderes de ambos os países nórdicos e disse aos jornalistas que estas candidaturas constituem um momento histórico para a “segurança europeia”.



Na Ucrânia, a acusação do primeiro julgamento de um soldado russo por crimes de guerra pediu a pena de prisão perpétua. O réu é Vadim Shishmarin, de 21 anos, que alega ter sido ameaçado por outro operacional russo antes de proceder ao disparo contra um civil, a partir de um tanque.



O novo governador pró-russo de Kherson, cidade do sul da Ucrânia ocupada pelas tropas da Rússia, sustenta que a região estará, em breve, plenamente integrada em território do país invasor. Volodymyr Saldo escreveu no Telegram que haverá uma “região de Kherson da Federação Russa”.

As conversações parecem bem encaminhadas, segundo o jornalO Ministério britânico da Defesa publicou nas últimas horas o mais recente relatório dos serviços de informações militares do Reino Unido, que aponta para a possibilidade de Moscovo desviar tropas de Mariupol para outras posições no Donbass.Londres estima em 1.700 o número de soldados ucranianos que se terão rendido na Azovstal. Um número indeterminado de combatentes permancerá entrincheirado neste complexo siderúrgico.As forças russas em Mariupol, prossegue o Ministério britânico da Defesa, terão ainda de receber novo equipamento, depois de terem enfrentado uma feroz resistência ucraniana. O que poderá revelar-se um "processo demorado".