Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

12h10 - Comissão Europeia promete ajuda na reconstrução da Ucrânia



A presidente da Comissão Europeia voltou a condenar a invasão russa à Ucrânia. No Fórum de Davos, Ursula Von der Leyen prometeu ajuda na reconstrução do país.



A presidente da Comissão Europeia voltou a condenar a invasão russa à Ucrânia. No Fórum de Davos, Ursula Von der Leyen prometeu ajuda na reconstrução do país.





12h03 - Quatro países da UE querem utilizar ativos congelados para reconstrução ucraniana



Eslováquia, Estónia, Letónia e Lituânia solicitaram aos parceiros europeus para que utilizem cerca de 300.000 milhões de euros em ativos do Banco Central da Rússia congelados por sanções a Moscovo para financiar a reconstrução da Ucrânia.



“Temos de encontrar formas legais de utilizar os bens do Banco Central da Rússia para a reconstrução da Ucrânia”, afirmou a ministra da Economia e Finanças da Lituânia, Gintarė Skaistė, cujo país vai apresentar, em conjunto com os outros três parceiros, este pedido.



A ministra falava à entrada de uma reunião com homólogos comunitários, em Bruxelas, tendo sublinhado que existem cerca de 300.000 milhões de euros em ativos congelados em países alinhados com a Europa que representariam “uma base sólida para a reconstrução”, cuja utilização seria “uma decisão inteligente e correta porque o agressor tem de pagar”, segundo a agência noticiosa Efe.



Gintarė Skaistė defendeu que estes bens poderiam ser utilizados como “reparações de guerra” e insistiu que tem agora de se encontrar meios legais para os utilizar. Para a ministra, esta seria uma utilização justificada, uma vez que existe uma “ligação direta” entre as decisões das autoridades que lideram a instituição e os danos contra a Ucrânia.



(Agência Lusa)







11h47 - Kiev alerta que comprar à Rússia "cereais roubados" é ser cúmplice de crimes



O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu hoje à comunidade internacional para não comprar à Rússia “cereais roubados” ao seu país e avisou que isso implica “cumplicidade” com os crimes russos.



“A Rússia rouba cereais da Ucrânia, carrega-os em navios, atravessa o [estreito do] Bósforo e tenta vendê-los no estrangeiro”, denunciou Kuleba, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.



O ministro ucraniano pediu à comunidade internacional para que “se mantenha vigilante” e rejeite “este tipo de oferta”, já que não o fazer implica tornar-se “cúmplice dos crimes russos”.



“Roubar nunca trouxe sorte a ninguém”, concluiu o chefe da diplomacia ucraniana na mesma mensagem, publicada depois da divulgação de imagens de satélite que mostram um presumível roubo, por parte da Rússia, de cereais da Ucrânia, um dos maiores exportadores mundiais deste alimento.



As imagens foram mostradas na segunda-feira pela televisão norte-americana CNN e terão sido recolhidas no porto de Sebastopol, na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Nas imagens transmitidas pelo canal norte-americano é possível ver dois navios de bandeira russa a atracar e a carregar o que se acredita ser cereais ucranianos roubados.



O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já tinha acusado a Rússia de aproveitar o conflito para “roubar paulatinamente” produtos alimentares ucranianos e vendê-los.



(Agência Lusa)







11h30 - Zelensky diz que Rússia disparou mais de 2.200 mísseis contra a Ucrânia em três meses



O Exército russo disparou um total de 2.275 mísseis contra a Ucrânia e realizou mais de 3.000 ataques aéreos nestes três meses de guerra, declarou hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



"No total, desde 24 de fevereiro, o Exército russo lançou 1.474 ataques com mísseis contra a Ucrânia, usando 2.275 foguetes de diferentes tipos", disse Zelensky numa mensagem de vídeo divulgada hoje e publicada pelas agências de notícias locais.



O Presidente ucraniano acrescentou que "a grande maioria [dos mísseis] visava alvos civis". Segundo Zelensky, "em menos de três meses houve mais de 3.000 ataques aéreos de aviões e helicópteros russos".



"Que outro país resistiu a tal escala de ataques?", questionou.



O Presidente ucraniano sublinhou que quando as autoridades ucranianas dizem aos parceiros ocidentais que precisam de "armas antimísseis modernas, aviões de combate modernos", querem garantir que não irão morrer mais pessoas nesta guerra.



(Agência Lusa)







11h22 - Rússia afirmar estar a desacelerar ofensiva na Ucrânia com o propósito de retirar civis



O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigusa, afirmou que Moscovo está deliberadamente a desacelerar a ofensiva na Ucrânia para permitir a retirada de civis, informou a agência de notícias RIA esta terça-feira.



"Estão a ser declarados cessar-fogos e criados corredores humanitários para tirar as pessoas dos assentamentos cercados. Claro, isso diminui o ritmo da ofensiva, mas isso é feito deliberadamente para evitar baixas entre a população civil", disse Shoigu à RIA.







11h10 - Pedro Sánchez revela que Suécia e Finlândia vão estar presentes na cimeira da Aliança Atlântica



O primeiro-ministro espanhol revelou hoje que os líderes da Suécia e da Finlândia, dois países que pediram para aderir à NATO, vão estar presentes na cimeira da Aliança Atlântica que tem lugar em Madrid no final de junho. Pedro Sánchez anunciou esta presença no discurso que realizou na sessão plenária do Fórum Económico Mundial em Davos (Suíça), onde também sublinhou a importância de reforçar a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) face ao desafio colocado pela Rússia depois da sua invasão da Ucrânia.



A próxima cimeira desta organização de defesa coletiva terá lugar em Madrid a 29 e 30 de junho, e o chefe do executivo salientou que espera que esta permita uma maior unidade entre a UE (União Europeia) e a Aliança Atlântica.



Quando questionado sobre se a Suécia e a Finlândia, dois países que se candidataram à adesão à Aliança, estariam, portanto, presentes em Madrid, ele confirmou que será esse o caso. Para Pedro Sánchez, a inclusão da Finlândia e da Suécia na NATO é muito importante para a estabilidade da UE e para o futuro da Aliança.







10h58 - Presidente polaco alerta que guerra na Ucrânia pode provocar escassez de alimentos e agravar crises migratórias



Se a guerra na Ucrânia causar escassez de alimentos no norte de África, isso agravará a migração em massa para a Europa, disse o presidente da Polónia esta terça-feira.



"Se houver fome no norte de África, tanto a Espanha quanto todo o sul da Europa terão um enorme problema de migração", disse Andrzej Duda, em Davos. "Hoje devemos concentrar-nos na possibilidade de a Ucrânia exportar os seus cereais e grãos”.







10h53 - Rússia diz que ainda não viu plano de paz proposto por Itália



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse esta terça-feira que a Rússia ainda não tem um plano de paz, proposto por Itália, para a Ucrânia, mas que espera recebê-lo por vias diplomáticas.



"Ainda não vimos, esperamos que nos seja entregue por via diplomática e nos disso”.







10h43 - Rússia anuncia destruição de depósito de munições para obuses norte-americanos







As autoridades russas anunciaram hoje que destruíram, com mísseis lançados do ar, um depósito de projéteis de 155 milímetros para obuses norte-americanos M-777, conhecidos como Howitzer, no leste da Ucrânia.



O porta-voz do Ministério da Defesa, major-general Igor Konashenkov, sublinhou que o ataque russo ocorreu em Rozdolivka, na região do Donbass.



"Durante o dia, mísseis de alta precisão lançados do ar atingiram três postos de controlo, 36 áreas onde se concentram soldados e equipamentos militares, uma divisão de artilharia autopropulsada da 14.ª brigada mecanizada nas proximidades de Soledar e seis depósitos de munições" em várias localidades na região de Donetsk, referiu o porta-voz.



Estes ataques a armazéns de munições incluem "um grande depósito de projéteis de 155 milímetros para obuses norte-americanos M-777, em Razdolovka", disse Konashenkov.







(Agência Lusa)







10h18 – Von der Leyen acusa Rússia de usar o abastecimento energético e alimentar como "forma de guerra"



Em Davos, Ursula von der Leyen afirmou que a “Europa está a celebrar novos acordos” sobre o abastecimento de gás com “fontes de abastecimento de confiança”. Em março, a presidente da Comissão Europeia acordou com Joe Biden os progressos nas “entregas dos Estados Unidos para a União Europeia”.



“O objetivo é substituirmos um terço do gás russo que temos”, especificou Von der Leyen. “É importante saber que as infraestruturas de ligação ao longo do tempo irão formar o essencial dos nossos corredores de hidrogénio”.



Recordando que o hidrogénio será a nova fonte de energia do futuro, a presidente do executivo comunitário reiterou que “as economias do futuro já não vão depender de carvão, de petróleo, ou lítio para baterias”.



“A transição verde e digital vai representar uma maior necessidade destes materiais”, continuou. “Mas não devemos substituir todas as dependências por novas dependências. (…) Parcerias robustas internacionais estão no âmago da solução”.



Referindo-se à situação atual na Europa, Von der Leyen frisou que “estamos a assistir à forma como a Rússia está utilizar o seu abastecimento energético como arma, o que está a ter consequências a nível mundial”.



“Infelizmente, vemos um padrão semelhante no que diz respeito à segurança alimentar. (…) Na Ucrânia, o exército do Kremlin está a confiscar as máquinas, contentores de cereais, as consequências estão aí para todos verem. Os preços mundiais do trigo estão a aumentar drasticamente e os países mais frágeis e as populações mais vulneráveis são as que mais sofrem”.



A Rússia, acrescentou, usa os bloqueios no abastecimento de produtos alimentares como “uma forma de guerra, usa a fome para conseguir ter poder”. E a resposta global deve ser “mobilizar uma maior colaboração e apoio a nível europeu e mundial”.

Em Davos, Ursula von der Leyen afirmou que a “Europa está a celebrar novos acordos” sobre o abastecimento de gás com “fontes de abastecimento de confiança”. Em março, a presidente da Comissão Europeia acordou com Joe Biden os progressos nas “entregas dos Estados Unidos para a União Europeia”.“O objetivo é substituirmos um terço do gás russo que temos”, especificou Von der Leyen. “É importante saber que as infraestruturas de ligação ao longo do tempo irão formar o essencial dos nossos corredores de hidrogénio”.Recordando que o hidrogénio será a nova fonte de energia do futuro, a presidente do executivo comunitário reiterou que “as economias do futuro já não vão depender de carvão, de petróleo, ou lítio para baterias”.“A transição verde e digital vai representar uma maior necessidade destes materiais”, continuou. “Mas não devemos substituir todas as dependências por novas dependências. (…) Parcerias robustas internacionais estão no âmago da solução”.Referindo-se à situação atual na Europa, Von der Leyen frisou que “estamos a assistir à forma como a Rússia está utilizar o seu abastecimento energético como arma, o que está a ter consequências a nível mundial”.“Infelizmente, vemos um padrão semelhante no que diz respeito à segurança alimentar. (…) Na Ucrânia, o exército do Kremlin está a confiscar as máquinas, contentores de cereais, as consequências estão aí para todos verem. Os preços mundiais do trigo estão a aumentar drasticamente e os países mais frágeis e as populações mais vulneráveis são as que mais sofrem”.A Rússia, acrescentou, usa os bloqueios no abastecimento de produtos alimentares como “uma forma de guerra, usa a fome para conseguir ter poder”. E a resposta global deve ser “mobilizar uma maior colaboração e apoio a nível europeu e mundial”.





10h15 - Kiev diz que Putin foi alvo de uma tentativa de atentado em fevereiro



O presidente russo, Vladimir Putin, foi alvo de um atentado pouco depois de ordenar a invasão da Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, disse hoje o chefe da direção-geral de Informações do Ministério da Defesa de Kiev, Kyrylo Budanov.



"Houve um atentado para assassinar [Vladimir] Putin... Inclusivamente diz-se que foi atacado, não há muito tempo, por representantes do Cáucaso", acrescentou Kyrylo Budanov numa entrevista publicada na edição de hoje do jornal Ukrainska Pravda, de Kiev sem precisar mais detalhes.



O chefe dos serviços de informações da Ucrânia disse que se tratam "de informações que não são públicas".



"Foi uma tentativa absolutamente falhada que, na realidade, aconteceu. Foi há cerca de dois meses", disse Kyrylo Budanov sem precisar, em concreto, o autor do suposto ataque contra o chefe de Estado da Rússia. "Repito, esta tentativa não teve êxito. Não houve 'publicidade' sobre este acontecimento, mas aconteceu".



Estas informações não foram confirmadas por fontes independentes tal como outras informações de Kiev, divulgadas nos últimos dias, sobre a suposta preparação de um golpe de Estado na Rússia contra o presidente Vladimir Putin.



(Agência Lusa)







10h04 - Severodonetsk. "É muito difícil retirar pessoas"

Joana Carvalho Reis, enviada especial da Antena 1

Antena 1









No passado mês de abril, Moscovo cortou o fornecimento a Varsóvia pelo facto de o país rejeitar fazer o pagamento em rublos.

A Polónia rescindiu o acordo de fornecimento de gás com a Rússia. O país já tinha dito que não pretendia prolongar o contrato, que expirava no final do ano, mas decidiu antecipar a decisão.No passado mês de abril, Moscovo cortou o fornecimento a Varsóvia pelo facto de o país rejeitar fazer o pagamento em rublos.A Polónia diz agora que "sempre soube que a empresa russa Gazprom não era um parceiro confiável". A ministra do Ambiente desafia outros países da União Europeia a tomarem a mesma decisão que a Polónia.





Ruszamy z drugą fazą programu obrony powietrznej Wisła. Podpisałem zapytanie ofertowe - Letter of Request dotyczący pozyskania 6 baterii systemu Patriot wraz z radarami dookólnymi, wyrzutniami i zapasem pocisków. Chronimy polskie niebo! pic.twitter.com/KCho3gGfjH — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 24, 2022

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jtTcuPCs66



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fAw6Dj1aPm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 24, 2022

As forças russas estão a acentuar os ataques no sul e no leste da Ucrânia. Severodonetsk, na províncial oriental de Lugansk, é nesta altura um alvo-chave. É a maior cidade ainda sob controlo ucraniano naquela região.



Há notícia de um descontentamento crescente entre os círculos nacionalistas russos, que estarão a redobrar as críticas ao Kremlin por falhas no teatro de guerra e apelar a uma maior mobilização. Algo que a Rússia "não quer ou não pode" fazer, segundo uma avaliação do Instituto para o Estudo da Guerra, estrutura norte-americana.



O ministro alemão da Economia adianta que a União Europeia está próxima de obter um consenso tendo em vista o embargo completo às importações de petróleo russo. O mesmo responsável aventou a possibilidade de estabelecer um limite aos preços internacionais para conter os lucros de Moscovo.



Horas antes destas afirmações, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, havia defendido, perante o Fórum Económico Mundial de Davos, que a Rússia deveria ser alvo de sanções "máximas".

Severodonetsk, cidade do Donbass, no leste da Ucrânia, continua sob controlo ucraniano, apesar de bombardeamentos "caóticos" por parte das forças russas, adianta o governador regional."Os russos concentraram quase todas as suas forças, nomeadamente 25 grupos táticos para tomar a cidade", escreveu no Telegram Serhiy Haidai."É muito difícil retirar pessoas" de Severodonetsk, acrescentou.Na Finlândia, é grande a expectativa sobre a adesão à NATO. O país ainda guarda na memória os conflitos com a então União Soviética. E a maioria da população considera que este é o momento para quebrar mais de 70 anos de neutralidade.Junto à fronteira, com uma grande comunidade russa, há algum receio, mas também a convicção e até alguma fé de que este é o passo certo.A Turquia continua reticente em aceitar a Suécia e a Finlândia na NATO, mas os finlandeses acreditam na adesão.O Batalhão Azov, contingente militar conotado com a extrema-direita, tem estado em evidência na guerra, principalmente depois da resistência no complexo siderúrgico Azovstal, em Mariupol.O Batalhão Azov é um dos contingentes mais controversos das forças ucranianas e um dos argumentos de Vladimir Putin para o que descreve como "desnazificação" do país invadido.Em Zaporizhia, o regimento de voluntários Azov tenta suster o avanço do exército russo, mas as tropas da Federação já dominam boa parte da região.Alexei Navalny, oposicionista russo detido, condenou esta terça-feira, durante uma sessão em tribunal, o que considerou ser "a guerra estúpida" desencadeada por Vladimir Putin na Ucrânia."Esta é uma guerra estúpida que o vosso Putin começou. Esta guerra foi construída sobre mentiras", afirmou Navalny, que depôs por videoconferência, a partir da cadeia onde se encontra."Um homem louco tem as suas garras na Ucrânia e não sei o que ele quer fazer com isso, este ladrão louco", insistiu o rosto da oposição ao presidente russo.Delegações de alto nível da Suécia e da Finlândia são esperadas ao fim da tarde desta terça-feira na Turquia. O objetivo desta visita é abordar junto do Ministério turco dos Negócios Estrangeiros odas candidaturas de ambos os países nórdicos à entrada na NATO.São conhecidas as objeções do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a estas adesões. Ancara considera que finlandeses e suecos dão abrigo a "uma organização terrorista", ou seja, o PKK, Partido dos Trabalhadores do CurdistãoPara entrarem na Aliança Atlântica, Suécia e Finlândia terão de obter a luz verde de todos os países-membros.A Polónia planeia adquirir aos Estados Unidos mais seis baterias de mísseis Patriot, a somar às duas que já possui. Isto mesmo é confirmado no Twitter pelo ministro polaco da Defesa."Assinei um requerimento sobre seis baterias Patriot com radares, lançadores e um carregamento de mísseis", escreveu Mariusz Blaszczak.Varsóvia já anunciou a intenção de aumentar a despesa orçamental com a defesa, para três por cento do Produto Interno Bruto, e mais do que duplicar o número de operacionais do exército.O Ministério russo da Defesa anuncia que as forças destacadas para a Ucrânia atingiram um depósito de armas no Donbass, acrescentando que aí estariam peças de artilharia M777 Howitzer de fabrico norte-americano.Também o ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, vem reforçar, em declarações à estação Sky News, os alertas para as consequências do bloqueio das exportações ucranianas de cereais: "Pode haver muita fome".O governate britânico avistou-se com o ministro ucraniano das Infraestruturas, Oleksander Kubrakov, com quem abordou possíveis medidas que permitam à Ucrânia retomar as suas exportações cerealíferas, apesar do bloqueio marítimo imposto pela Rússia.Antes da guerra, Rússia e Ucrânia produziam cerca de 30 por cento do trigo consumido no mundo.O repto é deixado pelo diretor do Programa Alimentar Mundial, numa altura em que o mundo se confronta com a ameaça de uma crise alimentar potenciada pela invasão russa da Ucrânia.O apelo do diretor do Programa Alimentar Mundial, David Beasley, dirige-se à elite reunida no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça: "Existem líderes suficientes em Davos para acabar com a fome no mundo".Antena 1O dia de segunda-feira em Davos ficou marcado pelo discurso do presidente da Ucrânia, Volodymir Zelesnky, por videoconferência.O mundo está "a navegar numa hora negra na nossa história partilhada", clamou o presidente norte-americano, em Tóquio, perante os líderes de Japão, Austrália e Índia - com os quais os Estados Unidos formam o grupo Quad.Joe Biden assinalou que a invasão russa da Ucrânia é agora um "assunto global" que vem enfatizar a importância de defender a ordem internacional.Num eco desta intervenção, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, advertiu contra qualquer ofensiva militar semelhante na Ásia - uma alusão ao tensoda China e de Taiwan.O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, afirma que Moscovo vai concentrar esforços diplomáticos no aprofundamento das relações com a China.Numa sessão de perguntas e respostas em Moscovo, Lavrov acusou o Ocidente de patentear "russofobia"."Se eles quiserem oferecer alguma coisa em termos de um retomar das relações, vamos ponderar seriamente se precisamos ou não disso", disse o ministro russo, referindo-se aos países ocidentais."Temos de parar de ser dependentes, de algum modo, dos fornecimentos de absolutamente tudo por parte do Ocidente para assegurar o desenvolvimento de sectores criticamente importantes para a segurança, a economia ou a esfera social da nossa pátria", acentuou.Na sua mais recente mensagem em vídeo, Volodymir Zelensky garante que as tropas russas estão a deixar um verdadeiro "banho de sangue" em três cidades do leste da Ucrânia.O presidente ucraniano agradece a coragem dos combatentes que asseguram o contra-ataque e diz que as próximas semanas de guerra vão mais intensas do que na região do Donbass.O mais recente relatório do Ministério da Defesa do Reino Unido, compilado com dados dos serviços de informações militares, aponta para uma intensificação das operações russas no Donbass, região do leste da Ucrânia.As forças russas estarão a tentar cercar Severodonetsk, Lyschansk e Rubizhne.Apesar de uma forte resistência ucraniana, a Rússia "alvançou alguns sucessos localizados, em parte devido à concentração de unidades de artilharia".Londres sublinha que uma tomada de Severodonetsk significaria um total controlo russo sobre a região de Lugansk.