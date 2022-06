Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h16 - Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas atualiza informações



Nas últimas 24 horas, segundo a mais recente atualização de informações do terreno por parte do Estado-Maior ucraniano, as tropas do país invadido repeliram pelo menos cinco ataques russos em Donetsk e Lugansk, no Donbass.



Há agora intensos combates em curso no centro da cidade de Severodonetsk e nas imediações de Studenka, localidade próxima da cidade de Lyman.



As forças ucranianas adiantam ainda que “algumas unidades” da 150ª Divisão Motorizada de Atiradores do 8.º Exército de Armas Combinadas da Rússia perdeu “pelo menos 50 por cento” dos operacionais e armas durante combates em Popasna, na região de Lugansk.



9h04 - “Os nossos parceiros sabem onde as suas armas são usadas”



Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano, garante no Twitter que a Ucrânia não tenciona utilizar o novo armamento de médio alcance fornecido pelos Estados Unidos em ataques contra território russo.



Task #1 today for Russia — to undermine trust between 🇺🇦 and 🇺🇸. Ukraine is waging a defensive war and does not plan to use the MLRS to attack facilities in 🇷🇺. Our partners know where their weapons are used. Any allegations of such intentions - PSYOP of 🇷🇺 special services. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 3, 2022

100 days ago Russia unleashed its unjustifiable war on Ukraine.



The bravery of Ukrainians commands our respect and our admiration.



The EU stands with Ukraine.



Today in Paris, I will discuss with @emmanuelmacron @Europe2022FR the EU’s current & future support to the country. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 3, 2022

João Ricardo de Vasconcelos, correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/J6pg0zEINb



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gtepCytay9 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 3, 2022

A guerra na Ucrânia soma esta sexta-feira 100 dias. Na antecâmara deste marco sombrio, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, avisou os aliados de que devem preparar-se para um conflito “de atrito” prolongado. “Temos de estar preparados para o longo prazo, porque o que estamos a ver é que esta guerra se transformou agora numa guerra de atrito”, afirmou o responsável, após um encontro, na quinta-feira, com o presidente norte-americano, Joe Biden, em Washington.



Numa alocução, por videoconferência, ao Parlamento do Luxemburgo, o presidente ucraniano admitiu que as forças russas ocupam atualmente 20 por cento do território do seu país. As linhas da frente da guerra estendem-se, segundo Volodymyr Zelensky, por mais de mil quilómetros. O chefe de Estado acrescentou que, no leste da Ucrânia, morrem diariamente 100 pessoas.



As tropas ucranianas obtiveram “algum sucesso” nos combates contra os russos em Severodonetsk, cidade-chave da região de Lugansk, no Donbass. Quem o diz é também o presidente ucraniano. “A situação lá é agora a mais dura, tal como nas cidades e comunidades próximas, Lysychansk, Bakhmut e outras. Muitas cidades estão a enfrentar um poderoso ataque russo”, afirmou Zelensky na mais recente intervenção em vídeo.



Perto de 60 por cento das infraestruturas e edifícios residenciais de Lysychansk, uma de apenas duas cidades que permanecem sob controlo ucraniano, foram destruídos por ataques das forças russas. Oleksandr Zaika, responsável pela administração civil e militar de Lysychansk, adianta que 20 mil pessoas abandonaram a cidade – antes da guerra, a população local era de 97 mil habitantes.



Segundo Serhiy Haidai, governador da região de Lugansk, cerca de 800 pessoas, incluindo crianças, estão abrigadas sob a Azot, fábrica de químicos de Severodonetsk. A maior parte desta cidade está nas mãos das tropas russas, de acordo com o Ministério britânico da Defesa.



Os civis de Sloviansk, no leste da Ucrânia, estão a ser aconselhados a deixar a cidade, à medida que os bombardeamentos russos se intensificam. A malha urbana está sem água ou eletricidade.



Responsáveis pró-russos em Zaporizhia anunciaram um decreto para “nacionalizar” ativos estatais naquela região do sudeste da Ucrânia.



A Casa Branca anunciou um novo pacote de sanções contra a Rússia, visando agora responsáveis do Governo de Moscovo e nomes da elite russa. Estas sanções foram reveladas quando o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, agradecia aos Estados Unidos o envio de armamento mais sofisticado para a Ucrânia, nomeadamente sistemas de artilharia de médio alcance.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sustenta que a abertura da União Europeia a uma futura adesão da Ucrânia é “um dever moral”. O presidente ucraniano expressou, por seu turno, a expectativa de receber “nas próximas semanas” uma resposta de Bruxelas relativamente ao processo de candidatura.



As autoridades ucranianas identificaram dez soldados russos alegadamente envolvidos em pilhagem de propriedades de residentes de Bucha.

“Tarefa número um para a Rússia – minar a confiança entre a Ucrânia e os EUA. A Ucrânia está a travar uma guerra defensiva e não planeia usar MLRS para atacar instalações na Rússia. Os nossos parceiros sabem onde as suas armas são usadas. Quaisquer alegações de tais intenções – PSYOP dos serviços especiais russos”, escreve o conselheiro de Zelensky, referindo-se aos novos sistemas de lançamento múltiplo dee a alegadas operações psicológicas movidas pelos russos.A presidente da Comissão Europeia escreve no Twitter que a UE permanece ao lado da Ucrânia, numa mensagem destinada a assinalar os 100 dias da invasão russa.“Há 100 dias a Rússia desencadeou uma guerra injustificável contra a Ucrânia. A bravura dos ucranianos motiva o nosso respeito e a nossa admiração. A UE está ao lado da Ucrânia. Hoje, em Paris, vou discutir com Emmanuel Macron o apoio atual e futuro da UE ao país”, lê-se node Ursula von der Leyen.A Frota do Pacífico da Armada russa deu início a uma semana de exercícios que envolvem mais de 40 navios e até 20 aviões, anunciou o Ministério russo da Defesa, citado pelas agências do país.Estas manobras, que vão decorrer até 10 de junho, empregam "grupos de navios, juntamente com aviação naval". Oficialmente, trata-se de treino para "operações de busca de submarinos" inimigos.O governador de Lviv, Maksym Kozytskyi, recorreu à plataforma de mensagens Telegram para assinalar os 100 dias da guerra na Ucrânia.“Durante 100 dias de guerra em larga escala”, escreve Kozytskyi, as forças de defesa da Ucrânia abateram “23 mísseis de cruzeiro e 11inimigos no céu sobre a região de Lviv”.“Gostaria de enfatizar que estes números se aplicam apenas à região de Lviv, dado que o Comando Aéreo do Oeste opera em oito regiões na Ucrânia ocidental”, acrescenta, para depois agradecer à Força Aérea ucraniana pela resposta “a todas as ameaças”, durante 100 dias, “de dia e de noite”.Maksym Kozytskyi apela, por último, aos habitantes da região para que “não ignorem sinais de alarme”: “Sempre que a sirena soa, há perigo. Por isso, temos de ir para o abrigo”.O grupo composto por mulheres ativistas russas vai atuar em Portugal na próxima semana.A jornalista da Antena 1 Raquel Morão Lopes falou com um dos elementos.Os aliados vão ter de começar a gastar mais do que dois por cento no domínio militar. Declaração feita pelo secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, depois de um encontro, no Pentágono, com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.O presidente norte-americano vai viajar no final de junho para a Arábia Saudita, onde se avistará com o príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, noticiou a imprensa dos Estados Unidos. Joe Biden havia prometido tratar o reino saudita como "pária". Mas os impactos da guerra na Ucrânia terão obrigado a uma inflexão na doutrina do presidente democrata.O jornalescreveu que a viagem do presidente a Riade visa reparar relações, num momento em que procura baixar os preços do combustível e isolar a Rússia na arena internacional. Biden vai ainda encontrar-se com os líderes de Egito, Jordânia, Iraque e Emirados Árabes Unidos.A exportação de cereais ucranianos está a ser negociada desde quinta-feira, em Moscovo, por Martin Griffiths, responsável pela ajuda humanitária das Nações Unidas. O objetivo desta missão é a abertura de passagens marítimas a partir dos portos do Mar Negro e do Mar de Azov.Recorde-se que, na semana passada, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, falou ao telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, a quem pediu que desbloqueasse as exportações de cereais da Ucrânia.Por sua vez, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, anunciou que Vladimir Putin e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, chegaram a um presumível acordo para que a Turquia ajude na desminagem dos portos ucranianos.O Governo ucraniano encetou nova investida diplomática com o objetivo de acelerar o processo de adesão à União Europeia. Uma abordagem que não reúne ainda consenso no seio dos países-membros.São particularmente agudas em Paris e Berlim as reticências quanto à possibilidade de dar agora início formal ao processo de adesão, antes do Conselho Europeu previsto para o final deste mês.“Será muito difícil dizer, mas será ainda mais difícil dizer, segundo um diplomata europeu citado na ediçãodo jornal britânicoO último relatório dos serviços de informações militares do Reino Unido conclui que a Rússia está neste momento a obter ganhos táticos na região do Donbass e controla já mais de 90 por cento de Lugansk.“As forças russas geraram e mantiveram o ímpeto e parecem atualmente ter a iniciativa sobre a oposição ucraniana”, lê-se na síntese do Ministério britânico da Defesa.“A Rússia controla mais de 90 por cento dode Lugansk e é provável que complete o controlo nas próximas duas semanas. A Rússia alcançou estes recentes sucessos táticos com um significativo custo em recursos e ao concentrar força e fogo numa única parte da campanha”.