Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações





8h19 - Zelensky avisa que milhões podem passar fome devido ao bloqueio de portos pela Rússia



Milhões de pessoas podem morrer de fome por causa do bloqueio da Rússia aos portos ucranianos do Mar Negro, alertou hoje o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



Frisando que o mundo está à beira de uma "terrível crise alimentar", o líder relembrou que a Ucrânia não pode exportar trigo, milho, óleo e outros produtos e acrescentou: "Milhões de pessoas podem morrer de fome se o bloqueio russo ao Mar Negro continuar".





8h11 – Forças russas atacam sul de Izium



As forças russas aumentaram os seus esforços para avançar para o sul da cidade de Izium, no leste da Ucrânia, provavelmente por quererem garantir mais opções na região, avançou o Ministério britânico da Defesa esta quinta-feira.



"O progresso da Rússia no eixo de Izium permaneceu paralisado desde abril, depois de as forças ucranianas terem feito bom uso do terreno para atrasar o avanço de Moscovo", explicou o Reino Unido.



"A Rússia procura, provavelmente, recuperar o impulso nesta área para colocar mais pressão sobre Sieverodonetsk e para ter a opção de avançar mais em Donetsk".





8h00 – Moscovo garante que Donetsk e Luhansk serão "libertadas muito em breve"



O representante permanente da Rússia na ONU insiste que Moscovo está a progredir na Ucrânia e que as regiões orientais de Donetsk e Luhansk serão "libertadas muito em breve".



Questionado pela BBC sobre se a invasão russa da Ucrânia está a correr como desejado por Moscovo, Vasily Nebenzya respondeu que “ninguém prometeu um resultado em três dias ou numa semana”.



“Agora, alguns especialistas garantem que a operação militar russa parou e está a ir muito mais devagar do que o planeado. Mas há progresso, ele continua e é claro como a água.”





7h42 – Lviv alvo de dois ataques aéreos durante a noite



Maksym Kozytskyi, governador de Lviv, no oeste da Ucrânia, escreveu no Telegram que soaram dois alertas de ataque aéreo na região durante a noite. Ontem, 300 deslocados internos chegaram à região em comboios de evacuação.





7h18 - Luta por Sievierodonetsk vai decidir o destino do leste da Ucrânia, diz Zelensky



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, considera que a batalha pela cidade de Sievierodonetsk, no leste do país, decidirá o destino do Donbass e está a atravessar provavelmente a luta mais difícil desde o início da invasão da Rússia.



"Sievierodonetsk continua a ser o epicentro do confronto no Donbass", disse Zelensky no habitual discurso noturno à nação, alegando, porém, que a Ucrânia infligiu "perdas significativas ao inimigo".



No entanto, líderes regionais disseram anteriormente que as forças ucranianas foram empurradas para os arredores cidade, enquanto a Rússia continua a ganhar controlo do Donbass.







7h11 - Ponto de situação





O presidente da Ucrânia diz que a batalha por Severodonetsk está a ser "brutal" e que é, possivelmente, uma das mais difíceis desde o começo desta guerra.





A cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia, está "em grande parte" sob controlo de Moscovo, disse o governador da região, acrescentando que a cidade vizinha de Lyssytchansk está a passar por uma "enorme destruição". “As forças de Moscovo controlam grande parte de Severodonetsk. Mais de 90 por cento da região está temporariamente sob ocupação russa", acrescentou.





Trabalhadores camarários estão a remover corpos dos escombros de arranha-céus na cidade devastada de Mariupol, criando uma “caravana de morte sem fim”, disse um assessor do presidente daquele município.





O Kremlin considerou que, para que os cereais russos possam ser entregues aos mercados internacionais, as sanções ao país devem ser levantadas.