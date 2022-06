Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

10h32 - Países bálticos pedem mais apoio financeiro da UE para receber refugiados ucranianos



Os países bálticos pediram esta terça-feira mais apoio financeiro da União Europeia para ajudar os refugiados ucranianos, disse o gabinete do presidente lituano.



"Devemos dividir o peso financeiro, que neste momento é desproporcionalmente atribuído aos orçamentos nacionais. A solidariedade da UE é muito importante para garantir o apoio adequado aos refugiados de guerra da Ucrânia", disse o presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, em comunicado.







10h08 - Países da UE apoiam estatuto de candidato da Ucrânia



Os países europeus estão unidos no apoio para conceder à Ucrânia o estatuto de candidato a membro da União Europeia, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, esta terça-feira.



"Estamos a trabalhar para dizer a Putin que a Ucrânia pertence à Europa, que também defenderemos os valores que a Ucrânia defende", disse Jean Asselborn numa cnferência de imprensa.







9h47 - Enviado da UE à Rússia está no Ministério russo dos Negócios Estrangeiros



O embaixador da União Europeia na Rússia chegou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, segundo a agência de notícias RIA. O governador da região de Kaliningrado disse na segunda-feira que o Ministério convocaria o embaixador da UE em Moscovo, Markus Ederer, pra discutir a questão da proibição da Lituânia ao trânsito de mercadorias sob sanções da UE através de Kaliningrado.







9h30 - Dois norte-americanos capturados na Ucrânia estão em Donetsk



Dois norte-americanos que foram capturados na Ucrânia foram localizados na região ucraniana de Donetsk, apoiada pela Rússia, informou a agência de notícias Interfax citando uma fonte. Na segunda-feira, o Kremlin disse que os dois homens detidos eram mercenários não abrangidos pela convenção de Genebra que deveriam assumir a responsabilidade pelas suas ações.







9h15 - Secretário do Conselho de Segurança da Rússia vai presidir reunião sobre segurança nacional na região de Kaliningrado



O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, chegou à região de Kaliningrado, onde presidirá uma reunião sobre segurança nacional, informou a agência de notícias RIA esta terça-feira.







8h45 - Rússia exige levantamento de bloqueio lituano a Kaliningrado. UE responde que são sanções europeias. Leia aqui



A Rússia formalizou na segunda-feira um protesto pelo bloqueio parcial da Lituânia ao trânsito de mercadorias para o enclave russo de Kaliningrado e exigiu à representante diplomática de Vilnius em Moscovo o levantamento imediato da medida. A Lituânia e a União Europeia dizem tratar-se de consequências de sanções europeias.



“Exigimos um levantamento imediato destas restrições”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.



As autoridades lituanas restringiram, a partir de sábado, o trânsito ferroviário através do seu território para Kaliningrado de carvão, metais, materiais de construção e tecnologia avançada, no âmbito das sanções impostas pela União Europeia à Rússia decretadas na sequência da invasão da Ucrânia.

A Rússia formalizou na segunda-feira um protesto pelo bloqueio parcial da Lituânia ao trânsito de mercadorias para o enclave russo de Kaliningrado e exigiu à representante diplomática de Vilnius em Moscovo o levantamento imediato da medida. A Lituânia e a União Europeia dizem tratar-se de consequências de sanções europeias.“Exigimos um levantamento imediato destas restrições”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.As autoridades lituanas restringiram, a partir de sábado, o trânsito ferroviário através do seu território para Kaliningrado de carvão, metais, materiais de construção e tecnologia avançada, no âmbito das sanções impostas pela União Europeia à Rússia decretadas na sequência da invasão da Ucrânia.





8h29 - Canais russos de televisão chegam a Kherson, diz exército russo



O exército russo anunciou hoje que toda a região de Kherson, atualmente controlada pela Rússia no sul da Ucrânia, tem já acesso “gratuito” a canais de televisão russos.



"Especialistas das unidades de transmissão das Forças Armadas russas ligaram e reconfiguraram, para transmitir canais russos, o último dos sete transmissores de televisão na região de Kherson", disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.



O comunicado referiu que cerca de um milhão de habitantes da região têm agora acesso "gratuito" aos principais canais russos, em particular os do grupo público VGTRK, cujas notícias refletem de forma fiel a visão do Kremlin. Fazendo fronteira com a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, a região de Kherson foi conquistada pelo exército russo nos primeiros dias da invasão da Ucrânia, lançada em 24 de fevereiro.



(Agência Lusa)







8h13 - Kharkiv está novamente sob ataque das forças russas



A segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, está novamente sob ataque das forças militares russas.





O presidente ucraniano alertou para uma intensificação dos combates em Kharkiv, transformada, disse Zelensky, na nova linha da frente da batalha.



O presidente da Ucrânia falou em "perdas importantes", várias habitações destruídas, mas garantiu que a população está pronta e vai dar resposta.



A jornalista Raquel Morão Lopes conversou, já esta manhã, com um habitante de Kharkiv, que conta que os habitantes da cidade esta a lidar com esta nova vaga de ataques com espírito de resistência e foco na vitória.

A segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, está novamente sob ataque das forças militares russas.Do fim do dia de ontem, há notícia de que os russos conseguiram destruir, na cidade, armamento entregue pelos aliados do ocidente.O presidente ucraniano alertou para uma intensificação dos combates em Kharkiv, transformada, disse Zelensky, na nova linha da frente da batalha.O presidente da Ucrânia falou em "perdas importantes", várias habitações destruídas, mas garantiu que a população está pronta e vai dar resposta.A jornalista Raquel Morão Lopes conversou, já esta manhã, com um habitante de Kharkiv, que conta que os habitantes da cidade esta a lidar com esta nova vaga de ataques com espírito de resistência e foco na vitória.





7h45 - Zelensky vai falar na próxima cimeira da NATO

Moscovo exige que a Lituânia levante de imediato a proibição da circulação de bens – ao abrigo das sanções da União Europeia – através do seu território para o exclave russo de Kalininegrado. E prepara-se para convocar o embaixador da UE, Markus Ederer. A Rússia descreve estas restrições como “abertamente hostis” e promete uma resposta destinada a proteger os seus interesses.



O presidente da Ucrânia sustenta que a proximidade de uma decisão quanto à candidatura do país à União Europeia está a deixar a Rússia “muito nervosa”. “Estamos a avançar para a principal decisão do Conselho Europeu, que será adotada na sexta-feira. Tal como previ, a Rússia está muito nervosa perante a nossa atividade”, disse Volodymyr Zelensky na noite de segunda-feira, durante a habitual mensagem em vídeo.



A maior parte das forças russas destacadas para a Ucrânia está concentrada em Severodonetsk e nos arredores desta cidade, segundo a vice-ministra ucraniana da Defesa, Hanna Maliar. É ali que estão a ser travadas batalhas “decisivas”, sublinha a governante.



Moscovo acusa as forças de Kiev de terem lançado mísseis contra três plataformas petrolíferas no Mar Negro, a sul de Odessa. O chefe da administração russa da Crimeia, Sergey Aksyonov, adiantou que há pelo menos sete pessoas desaparecidas e outras três feridas.



Também em Odessa, cidade portuária do sul da Ucrânia, um ataque com mísseis por parte da Rússia destruiu um armazém de alimentos. As forças russas terão disprado 14 mísseis para aquela região em três horas. Não há notícia de vítimas entre a população civil.



O alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, descreveu o bloqueio das exportações de cereais da Ucrânia como “um crime de guerra”. “Apelanos à Rússia para que desbloqueie os portos. É inconcebível, não podemos imaginar que milhões de toneladas de trigo continuem bloqueadas na Ucrânia, enquanto o resto das pessoas do mundo sofrem com fome”, frisou.



O Governo turco afirma que não vê a próxima cimeira da NATO, agendada para a próxima semana em Madrid, como prazo final para uma decisão sobre as adesões da Finlândia e da Suécia. O porta-voz do presidente Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, indicam que prosseguem as conversações entre Ancara, Estocolmo e Helsínquia.



Estados Unidos, Canadá e outros aliados ocidentais estão em negociações com o intuito de reforçar as medidas restritivas contra os lucros energéticos da Rússia.



O general Adrian Bradshaw, antigo chefe das forças especiais britânicas, afirma que o Reino Unido deve ”preparar-se para a guerra”, no que seria uma medida de dissuasão face à Rússia. Isto depois de o chefe do Estado-Maior, o general Patrick Sanders, ter dito que as tropas do seu país devem estar a postos “para combater outra vez na Europa”.



O chanceler alemão, Olaf Scholz, sugere que o presidente russo, Vladimir Putin, teme “a faísca da democracia” no seu país. “O presidente russo deve aceitar que há uma comunidade de democracias baseadas na lei, na sua vizinhança, que está a crescer cada vez mais unida”, afirmou Scholz ao jornal Münchner Merkur.

O presidente ucraniano vai participar por videoconferência na cimeira da NATO, que vai realizar-se em Madrid a 29 e 30 de junho, confirmou o diretor adjunto do gabinete presidencial em Kiev.Zelensky "foi convidado a falar na primeira sessão desta cimeira, ou seja, na sessão de abertura, que vai contar com a presença dos 30 líderes, os aliados da NATO", acrescentou Ihor Zhovkva, citado pela agência ucraniana Ukrinform.