Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

9h22 - Incêndio na central petrolífera russa de Novoshakhtinsk após voo de drone ucraniano



Deflagrou um incêndio na refinaria Novoshakhtinsk, na Rússia, na região de Rostov, depois de dois drones ucranianos terem sido vistos a sobrevoar a área, avança a Tass.



"Um deles causou um impacto, colidindo com uma unidade de transferência de calor, após o fogo ter começado. O segundo voou", disse uma fonte à agência de notícias.







9h11 - Moscovo muda endereço da embaixada dos EUA para homenagear separatistas da Ucrânia



A cidade de Moscovo mudou o endereço oficial da embaixada dos Estados Unidos na Rússia, como forma de homenagear os separatistas pró-russos na Ucrânia, uma forma de denunciar o apoio norte-americano a Kiev.



"A Embaixada dos Estados Unidos na Rússia tem um novo endereço oficial", disse a prefeitura de Moscovo em comunicado.



A entidade diplomática está agora localizada na Praça da República Popular de Donetsk, o nome de um dos dois territórios separatistas do Donbass ucraniano cuja independência a Rússia reconheceu em fevereiro, pouco antes de atacar a Ucrânia.







8h56 - Moscovo ameaça Lituânia por causa de corte nos abastecimentos para Kaliningrado





8h30 - Autoridades pró-russas do Donetsk acusam forças ucranianas de bombardear região



As autoridades militares da autoproclamada República Popular separatista de Donetsk publicaram no Telegram que, nas últimas horas, o distrito de Kievsky, em Donetsk, foi bombardeado sessenta vezes por forças ucranianas.



Segundo as autoridades pró-russas, as munições utilizadas são cartuchos de 155 milímetros "fornecidos pelos países da NATO".







8h22 - Forças da República de Donetsk com cerca de 55% de baixas



As forças da autoproclamada República Popular de Donetsk (DPR) já contam com 55 por cento de baixas, segundo a Inteligência britânica.



Números publicados pela DPR indicam que até 16 de junho, 2.128 militares foram mortos em ação, com 8.897 feridos desde o início de 2022, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido numa uma atualização diária no Twitter.





Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/LUl6WpSQZM



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BHKjjj6Csk — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 22, 2022







7h56 - Carvão volta a ser combustível para vários países europeus

Antena 1

Em Portugal, o ministro do Ambiente e da Ação Climática já garantiu que não há volta atrás para o carvão.



As forças ucranianas afirmam ter desencadeado ataques sobre a Ilha Zmiinyi, ou Ilha da Cobra, que terão causado “perdas significativas” entre as forças russas. O comando operacional do sul da Ucrânia diz ter empregue “várias forças”, acrescentando que as operações prosseguem.



A situação das tropas ucranianas no Donbass é “extremamente difícil”, segundo responsáveis locais. Haverá nesta altura 568 civis abrigados no complexo fabril químico Azot, em Severodonetsk. Os russos continuam a concentrar esforços no objetivo da dupla tomada desta cidade e da vizinha Lysychansk. O governador de Lugansk, Serhiy Haidai, afirma mesmo que Lysychansk está a ser bombardeada “em massa”.



Pelo menos 15 civis morreram, na segunda-feira, durante bombardeamentos das forças russas em Kharkiv, segundo o governador da região, Oleh Synegubov.



Um incêndio que deflagrou depois de um alegado ataque ucraniano a plataformas petrolíferas do Mar Negro, ao largo da Crimeia, estará a aproximar-se de um poço de petróleo, de acordo com o líder pró-russos da Crimeia anexada, Sergei Aksyonov.



Responsáveis ocidentais, citados pela edição online do jornal britânico The Guardian , adiantam que a Rússia estará prestes a levar a cabo uma mobilização em massa, com recrutamentos nas regiões mais pobres destinados a reforçar o esforço de guerra na Ucrânia. Há também “mais especulação” a circular sobre o estado de saúde do presidente russo, Vladimir Putin, embora não pareça existir uma “ameaça imediata”.

Moscovo voltou a exigir que a Lituânia levante de imediato o corte ao trânsito de bens para o enclave russo de Kalininegrado. O secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa, Nikolai Patrushev, veio dizer que as consequências deste corte, ditado pelas sanções da União Europeia, “vão ter um impacto sério na população da Lituânia”.



O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, deslocou-se na terça-feira à Ucrânia para discutir a resposta a alegados crimes de guerra praticados por forças russas. Garland esteve reunido com a procuradora-geral ucraniana, Iryna Venediktova. “Não há esconderijos para criminosos de guerra”, vincou o responsável norte-americano.



O Kremlin alega que dois combatentes norte-americanos capturados na Ucrânia não estão abrangidos pelas Convenções de Genebra e podem enfrentar a pena de morte no Donbass, à semelhança do que aconteceu com dois cidadãos britânicos e um marroquino aprisionados nas mesmas condições.



Baterias de artilharia Howitzer fornecidas pela Alemanha chegaram à Ucrânia. É o primeiro carregamento de armas pesadas prometidas por Berlim.

As autoridades russas ameaçam com "consequências sérias" para a população lituana, na sequência da suspensão do transporte de mercadorias para o enclave de Kaliningrado.O território, onde vivem cerca de um milhão de cidadãos russos, equivale, em área, ao Alentejo.Apesar de fazer parte da Rússia, não tem contacto com território russo e fica entre a Polónia, a Lituânia e o Mar Báltico, tendo este território sido cedido à União Soviética no fim da II Guerra Mundial.A crise energética obrigou alguns países europeus a recuperar o carvão como fonte para produzir energia. Alemanha e a Áustria são dois dos que já começaram a aumentar a quantidade de carvão usado.A Alemanha, por exemplo, vai reativar a produção de eletricidade a partir do carvão, numa tentativa de diminuir o consumo de gás natural, que vem da Rússia, em cada vez menor quantidade. O país assegura que esta solução é temporária e não põe em risco a meta de abandonar este combustível fóssil até 2030.O exemplo deverá ser seguido pela Áustria, que já está a preparar a reativação da última central de carvão, que tinha sido encerrada há dois anos.Francisco Ferreira, da associação ambientalista ZERO, sublinha isto mesmo: é preciso ter atenção, não só no regresso ao carvão, como também ao regresso do nuclear, mas não estão, ainda, em causa as metas a longo prazo.Francisco Ferreira acrescenta que o caminho em Portugal é o da eficiência energética e o solar.O presidente da Indonésia, Joko Widodo, cujo país acolhe este ano a cimeira do G20, visitará a Ucrânia e a Rússia, para se reunir com os presidentes dos países em guerra, revelou Jacarta.O ministro indonésio dos Negócios Estrangeiros, Retno Marsudi, confirmou que Widodo vai reunir-se com o homólogo russo, Vladimir Putin, em Moscovo, e, em Kiev, com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.Widodo "optou por contribuir, não optou por ficar em silêncio. É o primeiro líder asiático a visitar os dois países", destacou Marsudi em conferência de imprensa. Por divulgar ficaram as datas concretas das reuniões.O fotojornalista ucraniano Maks Levin, cujo corpo foi encontrado em abril, a 20 quilómetros a norte de Kiev, foi "executado a sangue-frio" por tropas russas, acusa a organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras.Num relatório agora publicado, após uma investigação, a ONG dá como provado que Levin e um amigo, o soldado Oleksiy Chernyshov, foram executados por soldados russos a 13 de março numa floresta perto de Doshchun, provavelmente depois de interrogados e torturados.O secretário-geral da RSF, Christophe Deloire, afirmou que, "num contexto de guerra fortemente marcado pela propaganda e censura do Kremlin, Maks Levin e o seu amigo pagaram com a vida a sua luta por uma informação verdadeira"."Devemos-lhes a verdade. E vamos lutar para identificar e encontrar aqueles que os executaram", prometeu.