Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

10h06 - Turquia investiga roubo de cereais ucranianos



O Ministro dos Negócios Estrangeiros Mevlüt Çavuşoğlu revelou que a Turquia está a levar a sério as alegações de que os cereais ucranianos foram roubados pela Rússia e está a investigar.



Numa conferência de imprensa com a sua homóloga britânica, Mevlüt Çavuşoğlu acrescentou que a Turquia não permite que cereais roubados pela Rússia fossem levados para o país.



Já a secretária britânica dos Negócios Estrangeiros Liz Truss advertiu que a crise dos cereais na Ucrânia deve ser resolvida pelos líderes globais no próximo mês, caso contrário o mundo poderá ver "consequências devastadoras".



"Esta crise dos cereais é urgente e precisa de ser resolvida no próximo mês, caso contrário poderíamos ver consequências devastadoras", acrescentou Truss durante uma conferência de imprensa conjunta.





9h54 - Ouvidas explosões em Mykolaiv



Várias explosões foram ouvidas esta manhã na cidade de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, revelou o presidente da câmara, Oleksandr Senkevych.





9h41 - Cortes de gás russo atingiram 12 países europeus



Uma dúzia de países da União Europeia foram afetados por cortes no fornecimento de gás da Rússia, afirmou o chefe da política climática da União Europeia, Frans Timmermans.



Segundo Timmermans, dez dos 27 países membros da UE emitiram um "alerta precoce" sobre o fornecimento de gás - o primeiro e menos importante dos três níveis de crise identificados nos regulamentos de segurança do fornecimento de energia.



Os países da União Europeia são obrigados a ter planos para a forma como geririam uma rutura de abastecimento nos três níveis.





9h20 - Petroleiros russos com cobertura de segurança na Índia através de companhia do Dubai



A Índia está a fornecer certificados de segurança para dezenas de navios geridos por uma filial do Dubai do grupo de navegação russo Sovcomflot, revelam dados oficiais, permitindo a exportação de petróleo para a Índia e outros locais após os certificadores ocidentais terem retirado os seus serviços devido sanções contra Moscovo.



Os dados compilados a partir do website do IRClass mostram que o mesmo certificou mais de 80 navios geridos pela SCF Management Services (Dubai) Ltd, uma entidade sediada no Dubai listada como subsidiária no website da Sovcomflot, avança a Reuters.



A certificação pelo Registo de Navios da Índia (IRClass), uma das principais empresas de certificação do mundo, proporciona um elo final na cadeia burocrática - após cobertura de seguro - necessária para manter a frota de petroleiros estatais Sovcomflot a flutuar e a entregar petróleo bruto russo a mercados estrangeiros.



O sector russo do petróleo bruto, atingido por sanções rigorosas devido à invasão da Ucrânia por Moscovo, foi forçado a procurar compradores fora do Ocidente enquanto se dirigia aos transportadores e seguradores russos para tratar das suas exportações.



A Índia, que se absteve de condenar a Rússia devido aos seus laços de segurança prolongados, impulsionou acentuadamente as compras de petróleo bruto russo nos últimos meses.





8h56 - Britânicos condenados à morte em Donetsk preparam apelos







A agência noticiosa russa Tass revela que os cidadãos britânicos Sean Pinner e Aiden Aslin, juntamente com o marroquino Saadoun Brahim, estão a preparar um recurso contra as suas sentenças de morte.



"Os meus colegas e eu estamos a preparar o texto completo do recurso contra o veredicto, no interesse dos nossos clientes", avança a agência que cita Yulia Tserkovnikova, advogada de Pinner.



As autoridades britânicas descreveram o julgamento como uma "farsa", com um deputado a afirmar que os homens estavam essencialmente a ser mantidos como reféns. Os detidos argumentam que faziam parte das forças armadas da Ucrânia, e que deveriam estar sujeitos à convenção de Genebra sobre prisioneiros de guerra.



A autoproclamada República Popular de Donetsk acusou os homens de "atividades mercenárias e de cometerem ações destinadas a tomar o poder e a derrubar a ordem constitucional do RPD".





8h30 - Forças russas a cinco quilómetros de Lysychansk



As forças russas estão a colocar a bolsa de Lysychansk-Sieverodonetsk sob uma pressão crescente, avançando constantemente à volta da zona, segundo a Inteligência britânica.



Desde 19 de junho, as forças russas avançaram “provavelmente” mais de cinco quilómetros em direção à cidade de Lysychansk, na região do Dondass, acrescenta o Ministério da Defesa do Reino Unido numa uma atualização diária no Twitter.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/El9tqwfNba — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 23, 2022 As forças russas estão a colocar a bolsa de Lysychansk-Sieverodonetsk sob uma pressão crescente, avançando constantemente à volta da zona, segundo a Inteligência britânica.Desde 19 de junho, as forças russas avançaram "provavelmente" mais de cinco quilómetros em direção à cidade de Lysychansk, na região do Dondass, acrescenta o Ministério da Defesa do Reino Unido numa uma atualização diária no Twitter.





8h06 - Sirenes tocaram em Lviv



O governador de Lviv, Maksym Kozytskyi, afirmou no Telegram que as sirenes de alarme aéreo tocaram nas últimas 24 horas.



Segundo Maksym Kozytskyi, nas últimas 24 horas chegaram à cidade 191 pessoas, através de comboios de evacuação do leste do país.



Duas pessoas foram retiradas da região de Donetsk para hospitais em Lviv, uma delas em estado grave.







7h43 - Kiev espera apoio unânime dos líderes da UE

O Conselho Europeu começa esta quinta-feira a discutir se vai conceder à Ucrânia o estatuto de candidata a membro da União Europeia. No debate de preparação do Conselho Europeu, no Parlamento, o primeiro-ministro afirmou não ter nenhum ceticismo com o estatuto a atribuir à Ucrânia. Contudo, António Costa alerta para os riscos de “implosão” da União Europeia, caso não seja alterada a “arquitetura institucional” com a adesão do país invadido pela Rússia.



O presidente ucraniano revelou ter falado com 11 líderes europeus na quarta-feira sobre o dossier de candidatura da Ucrânia. Também António Costa falou com Volodymyr Zelensky esta semana, tendo expressado o apoio de Portugal à atribuição do estatuto de candidato ao país em guerra. "Nós merecemos", disse Zelensky ao intervir perante uma multidão em Amesterdão, através de uma ligação em vídeo.

de candidatura da Ucrânia. Também António Costa falou com Volodymyr Zelensky esta semana, tendo expressado o apoio de Portugal à atribuição do estatuto de candidato ao país em guerra. “Nós merecemos”, disse Zelensky ao intervir perante uma multidão em Amesterdão, através de uma ligação em vídeo.

O Kremlin voltou à carga contra as sanções da União Europeia que levaram a Lituânia a bloquear o trânsito de mercadorias para o enclave de Kaliningrado. Moscovo considera estas medidas “absolutamente inaceitáveis” e promete retaliar a tais “sanções ilegais”.



As forças russas estão cada vez mais perto de capturar a derradeira bolsa de resistência ucraniana na região de Lugansk, no Donbass. As cidades de Severodonetsk e Lysychansk continuam a ser alvo de sucessivas vagas de bombardeamentos. Na quarta-feira, o governador regional, Serhiy Haidai, adiantou que as tropas de Moscovo têm atacado edifícios das autoridades policiais e judiciais.



Um video divulgado a partir da Rússia mostra o que aparenta ser um ataque com um drone a uma refinaria de petróleo em território russo. A estrutura ficou em chamas, após uma explosão. O alvo foi a refinaria de Novoshakhtinsk, na região de Rostov.

a uma refinaria de petróleo em território russo. A estrutura ficou em chamas, após uma explosão. O alvo foi a refinaria de Novoshakhtinsk, na região de Rostov.

Um ataque com mísseis russos matou pelo menos uma pessoa na cidade portuária de Mykolaiv, no sul da Ucrânia. O presidente da câmara local, Oleksandr Senkevych, deu conta de múltiplos incêndios e vários edifícios danificados, incluindo uma escola. Por sua vez, o governador regional, Vitaliy Kim, afirma que caíram, ao todo, sete mísseis sobre a cidade.



Residentes e trabalhadores da central nuclear de Enerhodar, na região de Zaporizhia, terão sido sequestrados por militares russos, segundo Dmytro Orlov, da administração local: “O paradeiro de alguns é desconhecido. Os restantes estão em condições difíceis. Estão a ser torturados com choques elétricos e a ser vítimas de abusos físicos e morais”.



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, apoiou-se em dados dos serviços secretos para estimar que o ímpeto das forças russas na Ucrânia deverá abrandar nos próximos meses, uma vez que estas terão “esgotado os seus recursos”.



Os líderes chamados à próxima cimeira do G7, na Alemanha, vão anunciar novas medidas destinadas a pressionar a Rússia, adiantou um alto responsável norte-americano.

A dirigente responsável pelo pedido de estatuto de país candidato à adesão à União Europeia afirmou estar "100 por cento" segura de que todos os 27 países aprovarão a candidatura da Ucrânia, no Conselho Europeu que tem início esta quinta-feira.Olha Stefanishyna, vice-primeira-ministra para a Integração Europeia e Euro-Atlântica da Ucrânia recorda que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já demonstrou apoio à candidatura, uma decisão que "mudou as regras do jogo" e abalou "os mais indecisos".Entrevistada pela Associated Press, Stefanishyna admitiu que os Países Baixos, a Suécia e a Dinamarca estavam relutantes em iniciar negociações de adesão durante a invasão da Rússia, mas afiança que, entretanto, mudaram de opinião.