Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

09h00 - 80% dos militares ucranianos de Severodonetsk mortos ou feridos



08h41 - Um morto e um ferido nos bombardeamentos de Kiev esta madrugada







A RTP assistiu ao resgate de uma mulher, mãe de uma família que ficou sob os escombros









08h10 - Explosões atingem Kiev de madrugada



O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, disse que várias explosões foram sentidas esta madrugada na capital ucraniana.



As explosões terão ocorrido no distrito de Shevchenkivsky, onde os serviços de emergência foram resgatar e evacuar os moradores, avançou o autarca na plataforma Telegram.



Jornalistas da agência France Presse confirmaram pelo menos quatro explosões em Kiev, por volta das 06:30 de hoje (04:30 em Lisboa), meia hora após se terem ouvido sirenes antiaéreas na capital, que não era atingida pelos bombardeios russos há quase três semanas.



As explosões atingiram um complexo residencial perto do centro da cidade e causando um incêndio e uma nuvem de fumo. Não há até ao momento informações sobre eventuais vítimas.



Estas explosões ocorreram apesar das forças russas se terem retirado da região próxima a Kiev, em maio, para concentrar a sua ofensiva no leste da Ucrânia.



As autoridades ucranianas avançaram ainda que as tropas russas "dispararam de forma massiva" contra Kharkiv durante a noite, segundo a agência de notícias ucraniana Ukrinform.



Moradores da segunda maior cidade da Ucrânia confirmaram várias explosões por volta das 23 horas de sábado (21 horas em Lisboa), bem como uma nova série de explosões a partir da meia-noite.







08h00 - Zelensky vai pedir ao G7 mais apoio militar face a "chuva de mísseis"





O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que irá pedir mais assistência militar na cimeira do G7, que começa hoje, perante o que chamou de "chuva de mísseis" russos.



O líder ucraniano acrescentou que irá reiterar nas cimeiras do G7 e da NATO que os atuais pacotes de sanções contra a Rússia são insuficientes.



A cidade de Severedonetsk passou este sábado na totalidade para o controlo russo. As tropas ucranianas recuaram para terreno mais favorável na cidade vizinha de Lyssychanks, onde têm ocorrido combates rua a rua. A maioria dos civis da área conseguiu fugir em comboios de evacuação.





O presidente ucraniano promete recuperar todas as cidades ucranianas perdidas para o exército russo no leste do país



O diretor dos serviços de informação ucranianos afirma que a Rússia está já a recorrer a reservas para repor os seus contingentes da Ucrânia e a fazê-lo de forma oculta

Os presidentes da Rússia e da Bielorrússia, Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, velhos aliados, reuniram-se em São Petersburgo e Putin acedeu enviar, a pedido do líder bielorrússo, mísseis com capacidade de transportar ogivas nucleares e, se for necessário, adaptar os caças que tem vendido a Minsk para transportar armamento nuclear