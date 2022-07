Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

8h25 - Governador de Lugansk diz que Rússia vai mudar foco para Donetsk



A Rússia vai mudar o foco principal da guerra, diz Serhiy Gaidai: Tomar todas as regiões de Donetsk depois de capturar Lugansk.





O governador da região de Lugansk estima que as cidades de Sloviansk e Bakhmut venham a ser atacadas nessa nova estratégia.





Antena 1

Antena 1

A Suíça acolhe esta segunda-feira a Conferência de Recuperação da Ucrânia, com líderes de dezenas de países, organizações e entidades do sector privado. O objetivo é lançar um plano de reconstrução do país. O presidente ucraniano vai participar neste evento por videoconferência. Volodymyr Zelensky sublinha que, nas porções de território já sem a presença de tropas russas, o trabalho é “verdadeiramente colossal”. Estima-se que mais de 120 mil casas tenham ficado destruídas na invasão russa.



A Grã-Bretanha vai também acolher, em 2023, uma conferência para ajudar à reconstrução da Ucrânia.



As forças ucranianas recuaram de Lysychansk. O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, afirmou que as tropas de Moscovo assumiram “total controlo” sobre esta cidade da região de Lugansk. Lysychansk era a derradeira cidade controlada pelo exército ucraniano em Lugansk.



O presidente ucraniano afirma que as tropas do seu país serão capazes de recuperar Lysychansk com a ajuda de armamento de longo alcance fornecido pelo Ocidente: “Vamos regressar graças à nossa tática, graças ao aumento no fornecimento de armas modernas. A Ucrânia não abdica de nada”.



A cidade de Sloviansk, na região de Donetsk, foi atingida no domingo por bombardeamentos de artilharia. Morreram pelo menos seis pessoas e outras 20 ficaram feridas, segundo o presidente da câmara da cidade, Vadim Lyakh.



Pelo menos três pessoas morreram e dezenas de edifícios residenciais ficaram danificados num aparente ataque ucraniano à cidade russa de Belgorod, perto da fronteira entre os dois países.



O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, reforça os laços com o regime de Vladimir Putin, ao assinalar que os exércitos russo e bielorrusso estão “praticamente unificados”. “Estamos a ser criticados por sermos o único país do mundo a apoiar a Rússia na sua luta contra o nazismo. Continuaremos unidos à Rússia fraternal”, declarou num video divulgado pela agência estatal BelTA.



As autoridades turcas apreenderam um cargueiro russo com cereais alegadamente furtados à Ucrânia, segundo o embaixador ucraniano em Ancara, Vasyl Bodnar.

O presidente da Ucrânia assume a retirada das tropas da região de Lugansk, pois diz que "as pessoas têm de ser salvas acima de tudo". Mas promete voltar para "reconstruir as paredes".Este domingo Moscovo anunciou o controlo de toda a região de Lugansk, no leste ucraniano, depois da tomada de Lysychansk.Ainda assim, Volodymyr Zelensky acredita na possibilidade de recuperar o território.Henry Kissinger, antigo secretário de Estado norte-americano, diz que o conflito na Ucrânia se tornou previsível mal o país fez a aproximação à NATO.O diplomata e conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos conhece bem Vladimir Putin. Encontrou-se com ele, nos últimos 30 anos, mais de 20 vezes.Numa entrevista à correspondente da RTP em Londres, Rosário Salgueiro, e a outros jornalistas estrangeiros, mostrou-se surpreendido com a violência e a escala dos ataques à Ucrânia.Kissinger adverte que a intensidade pode ser maior se a guerra deixar de ser sobre a libertação da Ucrânia e se tornar uma guerra só sobre a Crimeia.Começa esta segunda-feira, na Suíça, a conferência internacional sobre a reconstrução da Ucrânia. Portugal vai estar representado pelo ministro da Educação, porque é nesta área que Portugal planeia ajudar o país.Dezenas de países juntam-se na chamada Conferência de Lugano, com o objetivo de reparar uma espécie de "plano Marshall" para a reconstrução da Ucrânia.