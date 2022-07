Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

9h49 - Delegação russa chega à Turquia



Segundo a agência russa RIA Novosti, que cita fonte diplomática, a delegação de Moscovo chegou já à Turquia para as conversações sobre as exportações de cereais da Ucrânia.



A mesma fonte manifestou "elevada confiança" na possibilidade de estas negociações, mediadas pela Turquia, virem a produzir resultados concretos.



As delegações russa, ucraniana e da ONU vão encontrar-se em local secreto de Istambul.



9h41 - Turcos vão mediar questão da exportação de cereais da Ucrânia



Procura-se esta quarta-feira uma nova saída para a crise dos cereais retidos na Ucrânia. Istambul é o palco das negociações entre a Rússia e a Ucrânia, mediadas pela Turquia e pelas Nações Unidas.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 July 2022



Continua a aumentar o número de mortos no ataque com mísseis russos que atingiu uma zona residencial em Chasiv Yar, no leste da Ucrânia. Há agora registo de 45 vítimas mortais. Os socorristas a operar naquela cidade do leste da Ucrânia conseguiram retirar nove pessoas com vida dos escombros.



Em Nova Kakhovka, na região de Kherson, ocupada pelos russos, pelo menos sete pessoas morreram num bombardeamento das forças ucranianas contra um armazém de munições. Este ataque terá sido levado a cabo com recurso a sistemas de lançamento múltiplo de rockets fornecidos a Kiev pelos Estados Unidos.



A artilharia russa bombardeou, durante a noite, a localidade de Bakhmut, na região de Donetsk, em resposta ao ataque em Nova Kakhovka.



Numa intervenção transmitida pela televisão do seu país, o presidente ucraniano afirmou que a Rússia “não tem a coragem” de admitir a derrota. Volodymyr Zelensky disse ainda que as forças de Moscovo estão a recorrer a armamento e a táticas da era soviética.



Os carregamentos de cereais através do Rio Danúbio aumentaram. O número de navios estrangeiros que conseguiram chegar a portos da Ucrânia aumentou para 16 em 24 horas, segundo o vice-ministro ucraniano das Infraestruturas, Yuriy Vaskov. As autoridades ucranianas reativaram portos que estavam inoperantes, numa tentativa de escoar as exportações de cereais.



Delegações militares da Rússia, da Ucrânia e da Turquia reúnem-se esta quarta-feira, em Istambul, com responsáveis das Nações Unidas para discutir um possível acordo tendo em vista a retoma das exportações de cereais ucranianas a partir do porto do Mar Negro de Odessa.



O Tesouro norte-americano prepara-se para enviar mais 1,7 mil milhões de dólares em assistência económica à Ucrânia, visando financiar “serviços essenciais”. Por sua vez, os ministros europeus dos Negócios Estrangeiros aprovaram na última noite uma injeção de mil milhões de euros – a primeira parcela de um pacote de resgate de nove mil milhões aprovado em maio passado.



O presidente russo deverá deslocar-se na próxima semana a Teerão para conversações com o presidente turco. A notícia do encontro entre Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdoğan surge num momento em que os Estados Unidos acusam o Irão de estar a postos para fazer chegar à Rússia centenas de drones militares.



Segundo a ONU, morreram já mais de cinco mil civis desde o início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro. A organização adverte, todavia, que esta é uma estimative, admitindo que o número real seja muito superior.



A Rússia afirma ter abatido um número significativo de “mercenários estrangeiros” a combater pela Ucrânia nas últimas três semanas.

É preciso recuperar, com urgência, o ciclo das exportações de cereais através do Mar Negro e a entrega segura destes cereais nos mercados internacionais. E há várias possibilidades em cima da mesa.No Senado em Paris, Marc Benayoun, executivo da operadora de energia francesa EDF, sustentou que o país não deverá enfrentar problemas de monta no próximo inverno, em consequência dos impactos da guerra na Ucrânia.Benayoun quis pôr de parte os cenários de uma "catástrofe" energética: "Pessoalmente, não acredito. Não tivemos nenhum apagão em França desde 1978".O maior gasoduto que abastece a Alemanha com gás russo - o Nord Stream 1 - começou a ser alvo de trabalhos de manutenção na passada segunda-feira. O fluxo deverá parar por dez dias. Contudo, governos, mercados e empresas têm expressado preocupação com a possibilidade de o corte perdurar.A Lituânia pretende que os três Estados do Báltico possam estar desligados da rede de energia elétrica russa até 2024. O calendário anterior iria até ao final de 2025. A nova meta foi fixada pelo presidente executivo da operadora lituana Litgrid, Rokas Masiulis.Há já conversações neste sentido com a Letónia e a Estónia, com o envolvimento da Comissão Europeia.O governador da região ucraniana ocidental de Lviv, Maksym Kozytskyi, adiantou que terão sido avistados aviões russos durante a noite, mas não houve qualquer ataque.O mesmo responsável indicou que, na terça-feira, chegaram a Lviv, em comboios de evacuação, mais 240 pessoas das regiões mais atingidas pela guerra.O Governo alemão publicou a lista completa do material de guerra destinado às autoridades ucranianas, depois de ter aumentado a dotação do seu pacote de assistência militar para dois mil milhões de euros.A lista inclui sete baterias móveis de artilharia Panzerhaubitzen 2000, carros, um hospital de campanha, peças para caças MiG-29, veículos blindados, tanques e sistemas de defesa aérea.O pacote alemão inclui ainda 14.900 minas anti-tanque, 500 mísseis Stinger e 21,8 milhões de munições para armas de mão.Pelo menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em bombardeamentos da artilharia russa contra Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, adiantou o governador regional Oleh Synyehubov na plataforma de mensagens Telegram."O terror da população civil da região de Kharkiv, por parte dos ocupantes russos, continua", escreveu o responsável.A previsão é do Ministério britânico da Defesa. Londres considera provável que as forças russas se concentrem na tomada de várias pequenas localidades do Donbass durante a próxima semana, incluindo Siversk e Dolyna, próximas de Slovyansk e Kramatorsk.A Rússia continua ainda a procurar minar a legitimidade do Estado ucraniano, ao reforçar o controlo administrativo russo ou pró-russo em zonas ocupadas.