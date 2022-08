Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

7h57 - Suíça proíbe importações de ouro da Rússia



A Suíça é o segundo destino principal do outro de origem russa com mais de 600 milhões de euros em transações. A Suíça, que possui muitas refinarias para derreter barras de outro, voltou a alinhar com as sanções da União Europeia.

As Nações Unidas estão a levar a cabo uma missão de recolha de factos em resposta a solicitações da Rússia e da Ucrânia, depois de 53 prisioneiros de guerra ucranianos terem morrido numa explosão em Olenivka. Moscovo e Kiev responsabilizam-se mutuamente por este ataque.



Washington acredita que a Rússia possa estar a forjar provas sobre o ataque da semana passada contra o centro de detenção de Olenivka, que causou as mortes de 53 prisioneiros de guerra ucranianos.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pretende falar diretamente com o presidente chinês, Xi Jinping, manifestando a esperança de que Pequim possa empregar a sua influência sobre Moscovo no sentido de um fim das hostilidades. “É um Estado muito poderoso. É uma economia poderosa. Por isso, pode influenciar política e economicamente a Rússia. E a China é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU”, apontou Zelensky, em declarações citadas pelo jornal South China Morning Post .

O Senado norte-americano ratificou as candidaturas da Suécia e da Finlândia à adesão à NATO. Noventa e cinco senadores votaram a favor. Apenas um votou contra. Os Estados Unidos são o 23.º membro da Aliança Atlântica a carimbarem os processos de adesão dos dois países nórdicos.



A Ucrânia decidiu retirar os 40 soldados que integram a missão de manutenção de paz liderada pela NATO no Kosovo. Foi em março passado que o presidente ucraniano emitiu um decreto a pôr termo a todas as missões externas das Forças Armadas, tendo em vista a defesa do país contra a invasão russa.



Um responsável russo na Ucrânia, citado pela edição online do jornal britânico The Guardian , alega que as forças ucranianas estão a utilizar armamento ocidental para atacar a central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. Esta estrutura está sob controlo das forças russas.

O antigo chanceler alemão Gerhard Schröder está debaixo de fortes críticas de Kiev, depois de ter mantido um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo. Numa entrevista à comunicação social alemã, Schröder disse não ter de se desculpar pela amizade com Putin.



O chanceler alemão, Olaf Scholz, insiste que a Rússia não tem qualquer razão para suster o regresso de uma turbina ao gasoduto Nord Stream 1. Esta peça está parada na Alemanha, depois de ter sido reparada no Canadá. É mais um capítulo do impasse que já levou os abastecimentos de gás russo à Europa a uma queda para 20 por cento da capacidade total.

O Conselho Federal Suíço proíbe "a compra, importação ou transporte de ouro e produtos de ouro da Rússia" e "qualquer serviço relacionado a estes bens".O mais recente relatório sobre a evolução da guerra compilado pelo Ministério britânico da Defesa refere que as unidades de mísseis e artilharia da Ucrânia "continuam a atingir bastiões militares russos, concentrações de pessoal, bases de apoio logístico e depósitos de munições". O que deverá acarretar impactos para o reabastecimento das tropas de Moscovo e "colocar pressão sobre elementos de apoio ao combate".Londres afirma ainda que a Rússia está a defender ativamente as travessias sobre o Rio Dnieper que ligam a cidade ocupadade Kherson e o sul desta região.Em entrevista à revista alemã, Gerhard Schröder confirmou que esteve reunido, na semana passada, com o presidente russo em MoscovoO porta-voz do Kremlin confirmou o encontro entre Vladimir Putin e o antigo chanceler alemão, mas acrescentou que num eventual acordo negociado o Governo ucraniano terá de fazer concessões.As autoridades ucranianas diz que só aceita negociar depois de um cessar-fogo e da retirada das tropas russas do território ucraniano.