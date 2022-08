Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

10h02 - Mais quatro navios com cereais partem da Ucrânia



Qatro navios carregados de alimentos ucranianos para exportação partiram este domingo dos porto do Mar Negro, no sul do país, ao abrigo do acordo mediado pela Turquia e pelas Nações Unidas.



Os quatro carregueiros transportam, ao todo, mais de 160 mil toneladas de milho e outros produtos.



9h00 - Demissões e mortes entre generais e comandantes causam "dificuldades táticas e operacionais"





No briefing diário sobre a evolução do conflito na Ucrânia, o Ministério britânico da Defesa (MoD) salienta que "o fraco desempenho das forças armadas da Rússia" terá já resultado na demissão de pelo menos seis comandantes desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.





Destacam o exemplo do general-coronel Aleksandr Chayko, demitido do cargo de comandante do Distrito Militar do Leste em maio de 2022.





Mais recentemente, o general-coronel Aleksandr Zhuravlev, que comandava o Distrito Militar Ocidental desde 2018, esteve ausente do Dia da Marinha da Rússia em São Petersburgo, a 31 de julho de 2022. Terá sido "provavelmente substituído pelo general-tenente Vladimir Kochetkov".





O MoD destaca também que as demissões "são agravadas pela morte de pelo menos dez generais russos" no campo de batalha.







Para os britânicos, o "efeito cumulativo" destas perdas e demissões "está a contribuir para as dificuldades táticas e operacionais" por parte da Rússia.







8h45 - Kherson. Oficial russo morre após ataque





Um funcionário da administração de ocupação russa na região de Kherson morreu após ter sofrido ferimentos num ataque, anunciaram as autoridades locais nomeadas por Moscovo.







“Vitali Goura, vice-chefe da administração de Nova Kakhovka, responsável pelos serviços comunitários, morreu na sequência dos ferimentos”, confirmou Katerina Goubareva no Telegram.







O responsável nomeado pelos russos ficou gravemente ferido na manhã de sábado após "um ataque" que ocorreu na sua casa.







A localidade de Nova Kakhovka, no rio Dnipro, está sob controlo russo e localiza-se a cerca de 80 quilómetros leste da cidade de Kherson.



Nos últimos meses, vários funcionários nomeados pelos russos nos territórios ucranianos que conquistaram foram alvo de ataques.







8h34 - Bombardeamentos russos em dezenas de cidades nas linhas da frente a leste e sul







De acordo com as autoridades ucranianas, as forças russas bombardearam "dezenas de cidades" durante a noite de sábado. As cidades atingidas encontram-se ao longo da linha da frente a leste e a sul do país.







No entanto, as tropas russas não conseguiram avançar no terreno, indicam os militares ucranianas.







O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse no sábado que a Ucrânia obteve "resultados poderosos" ao longo da última semana e conseguiu destruir pontos de abastecimento importantes para a Rússia.





"Cada ataque aos depósitos de munições do inimigo, aos seus postos de comando e à acumulação de equipamentos (...) vai salvar a vida de militares e civis ucranianos", referia o presidente ucraniano, citado pela agência Reuters



Quatro navios com cereais saíram de portos ucranianos no Mar Negro, anunciaram as autoridades ucranianas e turcas. A exportação de cereais prossegue após o acordo entre Ucrânia, Turquia, Rússia e Nações Unidas para desbloquear as exportações marítimas.





O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confessou "sérias preocupações" no sábado após o bombardeamento, no dia anterior, da central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia. Rafael Grossi afirma que a ação mostra o risco de um desastre nuclear.





No sábado, Rússia e Ucrânia trocaram acusações sobre a autoria do ataque à central de Zaporizhzhia. A empresa estatal de energia nuclear da Ucrânia, a Energoatom, culpou Moscovo. Por sua vez, o Ministério russo da Defesa acusou as forças ucranianas de bombardearem a central nuclear, acrescentando que não houve fugas de radiação "por sorte".