Laura Taborda e Alexandre Figueiredo vencem São Silvestre da Amadora

Nestas ‘bodas de ouro’ da prova que se iniciou em 1975 e que teve Carlos Lopes (Sporting) como primeiro vencedor masculino e Rita Borralho (Benfica), no quadro feminino que se iniciou apenas em 1980, o cetro acabou por ser entregue a dois atletas que nunca tinham participado na corrida de São Silvestre da Amadora.



“Estou muito feliz por ter conseguido vencer. Já tinha tentado estar nesta prova três, quatro vezes nos últimos anos. Tive sempre alguma lesão ou estive doente nesta altura do ano. Este ano vim, fiz a estreia e foi em grande. É talvez a prova com o melhor ambiente em que eu já corri”, começou por dizer Alexandre Figueiredo, que considerou incrível a “moldura humana que se vê pelas ruas”.



Depois de Mariana Machado ter vencido a prova amadorense, em 2022, o Sporting de Braga voltou a ter uma atleta a cruzar a meta em primeiro lugar. A honra deste ano coube a Laura Taborda, também ela ‘rookie’, com 33,42 minutos.



“Já tinha ouvido dizer que o percurso era bastante exigente, tem algumas subidas bastante íngremes. Mas eu comecei ali com um grupo de meninas, nos primeiros dois quilómetros que vão sempre a subir. Depois comecei naturalmente a conseguir afastar-me. O público estava sempre a gritar por nós. Sentíamos muito aquele apoio. Até porque é também o final do fim do ano, está muita gente nas ruas. Foi uma prova muito divertida”, afiançou Laura Taborda.



Esta dureza foi também evidenciada por Alexandre Figueiredo que teve um dos melhores tempos desde que a prova tem 10 km: 29,05 minutos. Foi necessário recuar até 2011 para encontrar o registo de Manuel Damião (29 minutos).



“A prova é muito dura. Já me tinham avisado, mas acho que pela primeira vez a correr é que consegui perceber a dureza do percurso. Até ao km 6 é mesmo muito duro. A partir daí dá para recuperar algum fogo e vir um bocadinho mais tranquilo. Mas a prova é mesmo muito dura. Espero voltar para o próximo ano, sem dúvida”, rematou.



A dividir o pódio com Alexandre Figueiredo esteve o agora espanhol Moussab Hadout, no segundo lugar (29,13 minutos) e João Santos, do Sporting, com 29,48.



Já no quadro feminino, Laura Taborda foi ‘seguida’ pelas vencedoras das duas últimas edições: Mariana Vargem, do Benfica, com 33,59 (melhorou o registo do ano passado: 34,41) e Ana Mafalda Ferreira, do Sporting, com 34,24 (também ela se suplantou em relação a 2023. Então com 34,40).



“Eu sabia que era a minha primeira vez a correr aqui, elas já conheciam o percurso, mas, sinceramente, eu pensei em ir ali com elas [Mariana Vargem e Ana Mafalda Ferreira] e ver como me sentia. Acabei por me sentir bem, por isso fui puxando sempre um bocadinho mais. Acabei por me separar e foi uma vitória relativamente fácil”, concluiu Laura Taborda.