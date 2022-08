Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h23 - Central nuclear de Zaporizhia está a funcionar normalmente, diz a Rússia





O chefe da administração local designado por Moscovo indicou esta segunda-feira, em declarações à agência Interfax, que a central nuclear de Zaporizhia está a funcionar dentro da normalidade.







"Temos informações dos militares e representantes do Rosatom, da Rússia, que aqui estão em observação. Temos informações de que tudo está a funcional normalmente", afirmou Yevgeniy Balitsky, chefe da administração nomeada pela Rússia na região de Zaporizhia.







8h29 - Novos bombardeamentos adiam reabertura de ponte em Kherson





De acordo com as forças russas, as tropas ucranianas voltaram a bombardear a ponte de Antonovsky, pelo que a reabertura será adiada. A ponte é um dos dois pontos de passagem das forças russas para o território ocupado em Kherson, na margem ocidental do rio Dnipro.







De acordo com as autoridades russas, os novos bombardeamentos não causaram "danos críticos" na infraestrutura, mas não se sabe quando é que a ponte poderá voltar a estar operacional.







Nas últimas semanas, este tem sido um alvo importante das forças ucranianas, na preparação de uma contra-ofensiva para reconquistar as áreas controladas pela Rússia no sul do país.







8h10 - Guterres quer visita de peritos internacionais à central nuclear de Zaporizhia





O secretário-geral das Nações Unidas apela à suspensão das operações militares e salienta que qualquer ataque contra centrais nucleares irá significar um desastre.









No entender de António Guterres, o mundo volta a enfrentar um fantasma que parecia adormecido.

O responsável das Nações Unidas está no Japão por estes dias, numa altura em que se assinalam os 77 anos desde o lançamento das bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki.







No sábado, ucranianos e russos trocaram acusações sobre ataques que ocorreram junto a um reator da central nuclear de Zaporizhia.







7h25 - Rússia está provavelmente a implementar minas terrestres no Donbass, diz o Reino Unido





No briefing diário do Ministério britânico da Defesa (MoD), as autoridades adiantam que "é altamente provável" que a Rússia esteja a implementar minas terrestres ao longo das linhas defensivas na região do Donbass, na Ucrânia.



As autoridades britânicas não revelam como chegaram a esssa conclusão, mas referem que as minas deverão ser colocadas em Donetsk e Kramatorsk. Tratam-se de minas PFM-1 e PFM-1S, também designadas "minas borboleta".



Estas são "armas profundamente controversas e indiscriminadas", acrescentou o MoD. As minas terrestres são geralmente implementadas com o objetivo de matar ou ferir quem estiver por perto.







Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/4z656hQiML



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RJWkdgIoSB — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 8, 2022 Ponto de situação