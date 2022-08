Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h31 – Kiev diz ter destruído nove aeronaves russas em 24 horas



O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia divulgou esta manhã números atualizados das perdas que diz ter infligido às forças pró-Rússia.



Os números de hoje indicam a destruição de nove aviões ou helicópteros russos nas últimas 24 horas.



As Forças Armadas garantem ter matado “cerca de 42.800” militares no total desde 24 de fevereiro, um aumento de 160 em relação ao dia anterior. “O oponente sofreu as maiores perdas na direção de Donetsk”, acrescentou.





8h54 - Crimeia confirma explosões em base aérea russa



O Ministério Regional da Saúde da Crimeia assegura que 13 pessoas ficaram feridas e uma morreu após explosões numa base aérea russa em Novofedorivka.



A informação está a ser citada pela agência de notícias RIA Novosti. “A partir das 8h30, como resultado de um incidente no assentamento de tipo urbano de Novofedorivka, distrito de Saki, 13 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu”, terá dito o Ministério Regional.



A RIA refere ainda que “uma pessoa foi hospitalizada no hospital regional de Saki, enquanto outros dez pacientes com ferimentos leves, incluindo dois menores, receberam atendimento médico ambulatório. Mais duas vítimas foram para o Hospital Simferopol e já foram entretanto autorizadas a ir para casa”.



A causa das explosões permanece incerta. O conselheiro presidencial da Ucrânia, Mykhail Podolyak, negou a responsabilidade ucraniana por um ataque, e os militares russos disseram apenas que “várias munições de aviação detonaram” numa área de armazenamento.





8h35 – Novo ataque a Mykolaiv



Vitaliy Kim, governador de Mykolaiv, escreveu no Telegram que, como resultado de um bombardeamento por volta da 1h40 da madrugada, três pessoas ficaram feridas, incluindo uma menina de 13 anos.



Segundo o responsável, vários prédios residenciais ficaram danificados.



Kim afirmou ainda que ontem, durante o dia, houve vários incêndios nos campos causados por ataques russos, e que “assentamentos da comunidade de Bereznehuvate permanecem sob fogo constante”.





8h25 – Mais de 700 pessoas partiram em comboios de evacuação para a Polónia durante a noite



O governador de Lviv, Maksym Kozytskyi, disse que não foram registados incidentes na região durante a noite, mas que chegaram 306 pessoas em comboios de evacuação desde o leste do país, onde os combates estão concentrados. Segundo Kozytskyi, outras 761 pessoas partiram em comboios para a Polónia.





8h14 - Bombardeamento russo mata 11 pessoas na região de Dnipropetrovsk



Um bombardeamento russo matou 11 pessoas na região central de Dnipropetrovsk durante a madrugada desta quarta-feira, segundo o governador Valentyn Reznychenko.



Reznychenko tinha inicialmente avançado que as vítimas eram 21, com 11 mortos no distrito de Nikopol e dez na cidade de Marganets, mas disse entretanto numa mensagem no Telegram que 11 era o número total.



