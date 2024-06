ONU coloca Israel e Hamas em lista de infratores por violarem direitos das crianças

O relatório anual “Crianças em Conflitos Armados”, consultado pela BBC e que deverá ser divulgado publicamente na quinta-feira, acusa as três entidades, juntamente com as fações beligerantes do Sudão, da morte e mutilação de crianças “em números sem precedentes”.

De acordo com a ONU, em 2023 foram registadas mais de 8.000 violações graves contra 4.247 crianças palestinianas e 113 crianças israelitas.

“A maioria dos incidentes foi causada pelo uso de armas explosivas em áreas povoadas pelas forças armadas e de segurança israelitas”, afirma o relatório., com base em dados fornecidos pelo Ministério da Saúde em Gaza relativos a corpos identificados.

Israel critica “decisão vergonhosa” e “imoral”

“O Hamas continuará a atacar ainda mais escolas e hospitais porque esta decisão vergonhosa do secretário-geral [da ONU] apenas dará ao Hamas esperança de sobreviver e prolongar a guerra e prolongar o sofrimento”, escreveu Erdan num comunicado.“O Exército israelita é o mais moral do mundo, por isso esta decisão imoral só vai ajudar os terroristas e premiar o Hamas”, insistiu.O Hamas e a Jihad Islâmica ainda não comentaram o relatório da ONU.O secretário-geral da ONU elabora anualmente uma lista global de Estados e milícias que ameaçam e violam os direitos das crianças. A lista é depois apresentada ao Conselho de Segurança que, posteriormente, decide se toma medidas contra os visados.O ano passado, a Rússia foi adicionada a esta lista pela morte de crianças na guerra na Ucrânia. No entanto, como faz parte dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, não foram aplicadas medidas contra Moscovo.