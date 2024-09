Operação de retirada de portugueses do Líbano abrange 24 pessoas

Foto: Amr Abdallah Dalsh - Reuters

A partir de Nova Iorque, à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, adiantou esta sexta-feira que são 24 os portugueses retirados, nas últimas horas, do Líbano, país debaixo de sucessivos bombardeamentos da máquina de guerra israelita.

Estes cidadãos, entre os quais duas crianças, estavam, ao início da tarde, a ser transportados para Larnaca, Chipre. Vão seguir viagem para Lisboa, "em princípio", num voo comercial, ainda de acordo com o governante português.



Questionado sobre a situação no Médio Oriente, Paulo Rangel admitiu ter "perspetivas muito reservadas" quanto à possibilidade de um cessar-fogo: "A situação é extremamente grave. Sinceramente, não antevejo que, por parte das autoriadades israelitas, haja disponibilidade para avançar com aquele cessar-fogo que se tinha pensado de 21 dias".



"Diria que o prognóstico é reservado, é mesmo muito reservado", acentuou.