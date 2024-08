Países Baixos autorizam Ucrânia a usar F-16 na Rússia, mas só para atacar militares

Em entrevista à radio estatal dos Paises Baixos, o ministro da Defesa holandês clarificou que alvos civis não podem ser atingidos, sob pena de serem cometidos crimes de guerra por parte do exército ucraniano.Para o historiador militar Antonio José Telo, é nos detalhes que pode estar a importância deste passo, e é preciso saber os termos da autorização.Para o historiador militar os caças F-16 não são os melhores aviões para o ataque ao soloe, na verdade, os F-16 que os Paises Baixos, Dinamarca e Estados Unidos deram à Ucrânia, são dos mais antigos, apesar de terem sido melhorados, explica António José Telo.Hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano voltou a apelar aos Estados-membros da União Europeia, para permitirem ataques de Kiev contra "objetivos militares legítimos" em território russo, com o material militar que receberam dos aliados. Mas continua a haver alguma divisão, entre os 27, sobre a permissão para que as armas fornecidas sejam utilizadas na Rússia.