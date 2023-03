Papa vai ter alta no sábado e presidir às cerimónias da Semana Santa

Francisco vai presidir às cerimónias da Semana Santa, mas não vai ler nem celebrar toda a eucaristia. Veja aqui a agenda do Papa para as comemorações pascais.

Na última noite o tratamento intravenoso a que Francisco está a ser sujeito revelou resultados positivos, o Papa está a ser acompanhado por uma equipa de 11 profissionais de saúde.Após os exames desta manhã, o corpo clínico da Policlínica A. Gemelli definiu a data da alta hospitalar do Sumo Pontífice.O cardeal Giovanni Battista Re, líder máximo do colégio cardinalíceo já revelou que Francisco vai estar presente em todos os ritos da Páscoa, ao contrário do que ontem tinha avançado.

Atenção crescente sobre a saúde de Francisco



A saúde de Francisco, agora com 86 anos, atraiu uma atenção crescente nos últimos dois anos, período durante o qual ele passou por uma cirurgia ao cólon e começou a usar uma cadeira de rodas ou uma bengala devido a dores crónicas no joelho.



Sofre de uma diverticulite. Problema que voltou e que o próprio, em entrevista no final do ano passado, revelou, sem entrar em grandes detalhes. Sobre os problemas articulares nos joelhos, o Papa recusa-se a ser operado para evitar as dificuldades do pós-operatório que sofreu quando foi operado ao cólon.



Em entrevista a um canal espanhol também no final do ano passado Francisco admitiu renunciar caso não se sinta capaz de continuar o pontificado na plenitude. Disse ainda que já escreveu uma carta de renúncia em caso de ficar incapacitado.



Questionado pela televisão ítalo-suíça RSI em entrevista transmitida em 12 de março sobre qual condição o levaria a desistir, Francisco respondeu: "Um cansaço que não deixa ver as coisas com clareza. Falta de clareza, de saber avaliar as situações".