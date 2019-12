Paris. Cimeira reúne Putin e Zelenskiy pela paz na Ucrânia

Após uma série de encontros bilaterias, a cimeira entre ambos, mediada pela chanceler alemã, Angela Merkel, e pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, iniciou-se no Palácio do Eliseu às 15h00 GMT.







Foi interrompida algum tempo depois, para Vladimir Putin e Volodymyr Zelenskiy se reunirem bilateralmente. Pelas 19h00, o encontro ainda decorria.







À entrada para a cimeira a quatro, tanto Putin como Zelenskiy surgiram sem sorrisos e praticamente sem se olhar. Também não apertaram as mãos para as câmaras.



O conflito entre a Rússia e a Ucrânia começou em 2014, num quadro de revolta ucraniana contra a influência de Moscovo na política e na economia do país.







Duas regiões, a Península da Crimeia e Donbas, contestaram a revolta e desafiaram o novo Governo de Kiev, invocando o separatismo.

Se a Crimeia conseguiu a secessão e a adesão à Federação Russa, num processo muito contestado à luz do Direito Internacional, em Donbas, no industrializado sudeste ucraniano, onde as ligações a Moscovo sempre foram fortes, o conflito arrasta-se há três anos, tendo provocado até agora mais de 13 mil mortos.





Desde 2015 que 80 mil homens se enfrentam ao longo de uma frente de 500 quilómetros de extensão.







Putin quer continuar a usar os independentistas de Donbass para recuperar influência em Kiev. Já Zelenskiy não pode deixar a impressão de que capitulou perante Moscovo para conseguir a paz.







O recém-eleito Presidente da Ucrânia tem aliás apresentado as conversações como a sua "primeira vitória" nos esforços para pacificar o país.







Já o Eliseu invoca a necessidade de "desminar a linha da frente, a consolidação do cessar-fogo, definir novas zonas de retirada para os combatentes e novas trocas de prisioneiros".



Gestos de boa-vontade







Kiev tem acusado Moscovo de alimentar o conflito e de equipar os separatistas, através da fronteira comum.







Já o Governo russo exige garantias quanto à segurança da população de Donbas e acordos que levem à supressão do conflito. Em 2016, o Tribunal Penal Internacional, de Haia, decidiu que a guerra no sudeste da Ucrânia era "um conflito armado internacional entre a Ucrânia e a Federação Russa", em vez de uma guerra interna.

O caminho para o encontro entre Putin e Zelenskiy foi aplanado em setembro de 2019, através de uma troca de 70 prisioneiros e da devolução a Kiev, por parte de Moscovo, de três navios ucranianos apreendidos no Mar Negro em finais de 2018.Em outubro, ambos acordaram também em retirar de três pontos ao longo da linha da frente, dois na região de Luhansk e outro em Donetsk., desde a eleição deste último, em abril passado.

"Nunca e em coisa alguma confiar em Putin"

Dia seis de dezembro, Zelenskiy visitou as suas tropas na linha da frente, dizendo aos soldados "é muito mais fácil ir para conversações sentindo a vossa força e o vosso apoio atrás de mim".





Domingo, oito de dezembro, milhares de pessoas manifestaram-se sob bandeiras ucranianas na Praça da Independência em Kiev, alertando Zelenskiy contra qualquer violação de "linhas vermelhas" nas negociações.

"Nunca e em coisa alguma", escreveu, referindo que o Presidente russo iria usar "manipulações ao estilo do KGB, elogios e pressionar as emoções e defeitos do Presidente".

Expetativas fracas

As expetativas quanto aos resultados da cimeira sempre foram moderadas. Anteveu-se o anúncio do prolongamento do cessar-fogo e uma eventual nova troca de prisioneiros.



Nos dias anteriores ao encontro, Zelenskiy afirmou pretender, além daqueles dois objetivos, a dispersão "das formações armadas ilegais" na Ucrânia.

Moscovo anunciou por seu lado que iria pressionar Kiev a cumprir os acordos de Minsk, fruto de encontros entre 2014 e 2015 na Bielorrússia.



Estes previam um cessar-fogo, a retirada de artilharia pesada, a reposição do controlo total das fronteiras ucranianas por parte de Kiev, a adoção de legislação que concedesse ao território controlado pelos separatistas um estatuto especial, assim como a realização de eleições na região.

fruto de encontros entre 2014 e 2015 na Bielorrússia.Estes previam um cessar-fogo, a retirada de artilharia pesada, a reposição do controlo total das fronteiras ucranianas por parte de Kiev, a adoção de legislação que concedesse ao território controlado pelos separatistas um estatuto especial, assim como a realização de eleições na região.

Estas incluem oe a, além dadas políticas económicas do país.No "recado" dado a Zelenskiy os manifestantes recomendaram-lhe queem fóruns internacionais, pelas suas ações na Ucrânia.O antecessor de Zelenskiy deixou-lhe igualmente algumas recomendações. Dia seis de dezembro,





Disposições que, praticamente, ficaram na gaveta.