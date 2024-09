Parlamento Europeu reconhece González Urrutia como "presidente legítimo" da Venezuela

A resolução não tem qualquer força vinculativa, mas foi aprovada por maioria de 309 votos a 201, com 12 abstenções.



Na resolução aprovada em Estrasburgo, os eurodeputados condenam a “fraude eleitoral orquestrada pelo Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo regime” de Nicolás Maduro.



Assinalam também que as eleições presidenciais de julho “não respeitaram os padrões internacionais em termos de integridade eleitoral”.



O Parlamento Europeu instou a União Europeia e Estados-membros a reconhecerem Edmundo González Urrutia como presidente legítimo da Venezuela e a fazerem “tudo o que for possível” para que o opositor possa “tomar posse a 10 de janeiro de 2025”.



“Nós, venezuelanos, queremos a mesma coisa que os europeus: viver em liberdade e democracia”, afirmou González Urrutia através da rede social X, numa publicação em que agradeceu ao Parlamento Europeu esta votação.







¡Gracias! Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado: vivir en libertad y democracia.



Como presidente electo, agradezco al Parlamento Europeo por este reconocimiento que me trasciende; es el reconocimiento a la voluntad soberana del pueblo de Venezuela y a… pic.twitter.com/QIwP4kZNw4 — Edmundo González (@EdmundoGU) September 19, 2024



Deixou ainda uma mensagem aos venezuelanos, afirmando que “a comunidade internacional continua a aumentar o seu apoio à vontade soberana do nosso povo”.

Socialistas criticam

Na sequência das eleições presidenciais de julho,Ambas as instituições foram acusadas de subserviência para com o poder instalado.A oposição clamou vitória e afirmou que González Urrutia venceu as eleições com mais de 60 por cento dos votos.Raphaël Glucksmann, do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (S&D), lamentou que esta resolução tenha sido elaborada e apoiada pelo Partido Popular Europeu (PPE), bem como por dois grupos de extrema-direita: os Conservadores e Reformistas Europeus (ECR) e os Patriotas pela Europa (PfE).“Este ato profundamente preocupante mostra a total ausência de escrúpulos ou renitência por parte dos conservadores em se aliarem a forças políticas contrárias aos valores fundamentais da Europa democrática”, afirmou o eurodeputado francês.Apesar de ter concedido asilo político a González Urrutia, o executivo espanhol adiantou este mês que não irá reconhecer “para já” a vitória da oposição venezuelana.para o impasse político na Venezuela para que não se repita o que aconteceu com Juan Guaidó.

Em 2019, o opositor do regime Juan Guaidó declarou-se presidente interino do país, tendo recebido o apoio de vários países. Muitos reconheceram-no mesmo como chefe de Estado da Venezuela. No entanto, essas movimentações por parte da comunidade internacional não surtiram qualquer efeito.







c/ Lusa